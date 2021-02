Desde este martes 23 de febrero comenzó la vacunación para personas mayores de 70 años que residen en la capital cordobesa.

Carlitos "La Mona" Jiménez, el mandamás del cuarteto, fue vacunado tras recibir y acreditar el turno previamente.

Ante los medios de comunicación, el cantante destacó: "Estoy de feliz de vacunarme como un ciudadano más, no soy VIP".

"Hacé meses que estoy encerrado, yo no hago bailes como hacen los pibes jóvenes, tengo 70 años y tuve neumonía. Es importante que me coloque la vacuna para esta más tranquilo“, resaltó La Mona, acompañado de su hijo Carli.

La vacunación es voluntaria y para ello se debe realizar la inscripción previa.

Para solicitar turno, las personas interesadas deben ingresar en el sitio: vacunacioncovid19.cba.gov.ar o llamando al 0800-122-1444 opción 4. Para realizar este trámite deberá contar con Ciudadano Digital (CiDi) nivel 1.

En ese sentido, la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Barbás, indicó que "habiéndose inscripto, oportunamente la autoridad sanitaria enviará un e-mail o SMS informándole el día, hora y lugar donde recibirá la vacuna".

Sobre la cantidad de vacunados en la provincia, la funcionaria informó que: "Desde el comienzo de las vacunaciones a fines de diciembre y hasta la actualidad se han vacunado de manera voluntaria 51.355 cordobeses y cordobesas.

De ese total, indicó Barbás, "el 66% corresponde a personas pertenecientes a los equipos de salud; el 30% personas que residen en geriátricos, neuropsiquiátricos, centros de rehabilitación y centros de discapacidad". Además, recordó que ya se han inmunizados el 100% de los establecimientos de la Provincia.

En tanto que un 4 % corresponde a docentes de más de 60 años de los todos los niveles educativos y personal estratégico prioritario.

Por ultimó, se reitera que la persona que no ha recibido notificación del Ministerio de Salud con el respectivo turno no debe asistir a los vacunatorios, dado que no podrá ser inmunizado.