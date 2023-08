El actor Angus Cloud de la resonante serie Euphoria de HBO Max, falleció este lunes en Oakland, California, a los 25 años de edad. Fezo “Fez” O´Neil, traficante de drogas, fue su personaje en la serie que lo llevó a la fama.

El llamado de su madre al 911, informó sobre una posible sobredosis, ya que el joven no tenía pulso.

En un comunicado su familia expresó: “Con el corazón apesadumbrado tuvimos que despedirnos de un ser humano increíble hoy”, “Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus fue especial para todos nosotros de muchas maneras. La semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con esta pérdida. El único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora está reunido con su padre, quien era su mejor amigo. Angus fue abierto sobre su batalla con la salud mental y esperamos que su fallecimiento pueda ser un recordatorio para otros de que no están solos y no deben luchar contra esto en silencio.”

“Esperamos que el mundo lo recuerde por su humor, risa y amor por todos. Pedimos privacidad en este momento ya que todavía estamos procesando esta devastadora pérdida.” continuó el comunicado.

El ascenso de Angus Cloud en la industria cinematográfica de Hollywood

Angus Cloud alcanzó la fama al interpretar el papel de Fez en la exitosa serie adolescente de HBO, Euphoria, que ha recibido numerosos premios. Desempeñó un papel protagonista en las dos primeras temporadas de este programa. Además, ha participado en otras producciones como actor, incluyendo las películas North Hollywood (2021) y The Line (2023). Recientemente, fue seleccionado para unirse a Melissa Berrera en una nueva película de terror de Universal Pictures, dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, conocidos por su trabajo en Scream 6. Asimismo, Angus Cloud ha sido el protagonista de varios vídeos musicales, entre ellos All Three de Noah Cyrus, Cigarettes de Juice WRLD y Miamiii de Becky G y Karol G.

El año pasado, Cloud fue homenajeado en el evento anual Power of Young Hollywood de Variety.

“Nos entristece profundamente conocer el fallecimiento de Angus Cloud”, dijo HBO en un comunicado. “Era inmensamente talentoso y una parte querida de la familia HBO y Euphoria. Extendemos nuestras más profundas condolencias a sus amigos y familiares durante este difícil momento.”

Angus Cloud había nacido el 10 de julio de 1998 en Oakland, California y en su corta carrera se había ganado un lugar en el corazón de los seguidores de la serie. El capítulo 8 de la segunda temporada de Euphoria fue el último en el que Angus Cloud interpretó a Fezco. Su fallecimiento modificará la tercera temporada de la serie y también afectará una película que estaba filmando.