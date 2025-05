Lautaro Rojas es una joven promesa del folclore actual, con su frescura y gran talento está construyendo su camino musical en la escena nacional. Heredero de una de las voces mas queridas en la música argentina, Lautaro es hijo de Jorge Rojas.

El joven brindó una entrevista en el programa “Es un montón” de Canal 10 y adelantó que el 12 de julio se presenta Lucio “el Indio” Rojas en Quality Espacio, y también podremos ver a Lautaro Rojas cantando junto a su tío.



Lautaro comparte su alegría por estar en Canal 10: “Muchísimas gracias por la invitación, la verdad que me he puesto muy contento de recibir la invitación, así que bueno, feliz de estar aquí y compartir con ustedes un ratito”.



“La familia Rojas es una familia muy bendecida porque ha podido salir adelante en la vida usando como herramienta la música. Hoy en la familia hay cantores que han heredado los colores de la voz, cada uno está con su proyecto y cada uno tiene su perfil artístico. Por un lado, Jorge es un gran baladista con esas canciones románticas, Lucio tiene esas chacareras del monte, Alfredo esa tonada que ha heredado su tierra y los otros más chicos, la segunda camada, ya estamos encontrando nuestro camino, pero a través de nuestras propias canciones, sin despegarnos, obviamente, del común denominador familiar que tenemos que es la música”, expresa Lautaro Rojas.

El artista cuenta sobre cómo comenzó la búsqueda de su propio camino en la música: “Empieza en mi caso desde el día uno, porque mis primeros recuerdos musicales son cuando yo estaba en el taller de mi abuelo materno, él tocaba la guitarra, entonces él terminaba de las máquinas, las maderas y yo me sentaba con él en una silla petiza y lo veía como punteaba. También la radio estaba prendida todo el día, entonces también había música todo el día y después, cuando Jorge ingresa a Los Nocheros, la música nos llega de primera mano a la familia y cuando Lucio, mi tío, ingresa a Los Carabajal, que es una institución del folclore, también la música nos llega muy fuerte”. “Yo soy salteño, nací y me crie en Salta Capital, donde las primeras salidas, los primeros encuentros, cuando uno sale de la casa, no es a una fiesta electrónica, un boliche, no, esa es una guitarreada, entonces ahí te entreverás también con lo que es la música popular”, agrega Lautaro.



En cuanto al interrogante de las referencias de su familia de artistas, si son una ayuda o también una presión para su carrera, el joven expresa: “No, por supuesto que no, todo es una bendición porque cuando uno va a apuntalar un proyecto, gracias a Dios, nosotros en los Rojas hemos tenido la posibilidad y la suerte y la bendición de poder aprender cosas empíricas desde la formación de una estructura en un proyecto musical que en otros lados no la aprendes, te cuesta muchos años, entonces, cómo grabar un disco, cómo hacer un máster en una mezcla, cómo plantar una puesta en escena, cómo hacer un repertorio, nosotros llegamos a un festival y ya sabemos si el escenario está bien, si está mal, entonces, cómo armar una logística, un ojo de ruta, entonces, todas esas cosas uno las va adelantando también”.

“Creo que tenemos grandes referentes de la música popular que están mostrando un show a nivel nacional, internacional en algunos casos, y nosotros las generaciones nuevas tenemos que tomar ese ejemplo, el ejemplo de lo bueno, de lo que hay que hacer arriba en el escenario y también de lo que no hay que hacer. Esta camada nueva que ha salido de los folcloristas jóvenes, somos muy respetuosos nosotros de nuestros mayores, así que tomamos lo mejor de ellos”, explica Lautaro Rojas.



La generación nueva del folclore no es egoísta, entonces vos vas a encontrar que cada una de las propuestas nuevas se van a ver cuando canta el otro, se comparten en el escenario, comparten muchas canciones, y no solamente eso, sino que también comparten con otro género, y siempre, en estos tiempos todos los proyectos emergentes autogestivos como que se dan una mano, se complementan uno con otro, entonces eso tiene de bueno esta generación nueva".





Sobre su estadía en Córdoba, el artista reconoce “Yo digo que soy el más salteño de los cordobeses y el más cordobés de los salteños, porque yo siempre voy a ser un agradecido a esta hermosa tierra, a esta hermosa provincia que nos ha abierto las puertas, no solo a mí, sino a mi familia hace muchísimos años, aquí estamos apuntalados nosotros, aquí tenemos nuestra familia, nuestros hijos, y bueno, Córdoba es una tierra muy rica para plantarse musicalmente, primero porque la competencia musical es hermosa, hay muchísimo género, y segundo porque Córdoba en lo particular tiene 427 o 425 comunas, que cada una tiene entre dos y tres fiestas populares al año, entonces es una tierra muy rica para vivir aquí”.