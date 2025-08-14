La artista Anael lanza “Junto a vos” este jueves a las 20. Se trata del séptimo tema de su disco debut Laberinto, que presentará en un show en vivo el 30 de agosto a las 21 en Platz Espacio Cultural ACIC (Av. Maipú 350).





El concierto será el momento de la presentación oficial del disco, que incluye diez canciones grabadas en el estudio PredaSound de Buenos Aires bajo la producción artística de Marcelo Predacino.







“La música todo lo transforma. Y en el caos, aparece la luz", expresa Anael, una artista emergente argentina que combina el pop, las baladas, el indie y el rock nacional en un universo sonoro íntimo, honesto y profundamente emocional.





Anael nació en Monte Maíz, una localidad de la provincia de Córdoba. Comenzó su camino musical a los 5 años, atraída por la guitarra, y desde entonces recorrió un camino de exploración autodidacta.



Tras presentarse en la Convención de Talentos en México y vivir sus primeros escenarios junto a su banda, en enero de 2025 participó en BEAT, un curso intensivo de verano en Otro Mundo de Cris Morena, al que accedió mediante un proceso de selección por casting.

Sobre el disco, la cantante comparte: “Laberinto no es solo lo que viví, sino lo que elijo transitar cada vez que hago arte".



Laberinto es el recorrido emocional, artístico y vital que Anael transita para descubrir quién es, qué siente y cómo transformar sus experiencias en canciones. Cada tema es una entrada o una salida a su universo sonoro. Participan Marcelo Predacino, Nicolás Guerrieri, Guadalupe Farías Gómez, Bruno Manieri, Diego Ortells, Patricio Villarejo y la familia de la artista.



“Me gustaría que quien escuche el disco se sorprenda, que note el corazón que hay detrás de cada canción”, dice Anael.



