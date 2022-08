Dice Página 12 de la nueva película de Adrián Suar:

"30 noches con mi ex" parece ser la típica película de Suar, pero no lo es. En el film que dirige y protagoniza, el actor vuelve a interpretar a un hombre de mediana edad con problemas de pareja, pero con una vuelta de tuerca que le posibilita explorar otras dimensiones. La comedia eficaz le hace lugar a la emocionalidad que provoca una problemática no resulta socialmente. Es que en la historia que escribió Javier Gross, “El turbo” acepta el pedido de su hija de permitirle a “La loba” convivir bajo el mismo techo por un mes, como método terapéutico inicial para que su ex pueda reinsertarse en la sociedad, tras varias temporadas encarando un tratamiento cerrado en un instituto psiquiátrico. Hay en ese encuentro -por supuesto- enredos que provocarán situaciones absurdas y grotescas, pero sin que la trama abandone nunca la incomodidad que produce entre los “cuerdos” una persona que padece un trastorno mental.

Con Adrian Suar y Pilar Gamboa.

Vemos un avance...

También se suma el drama "Bestia", dirigida por Baltasar Kormákur, con Idris Elba, Sharito Copley y elenco. Película dramática, de terror, cuya duración es de 93 minutos.

Sinopsis:

El Doctor Nate Samuels, que se ha quedado viudo recientemente, regresa a Sudáfrica, lugar en el que conoció a su mujer, para visitar una reserva de animales con sus hijas. Pero lo que empieza siendo un viaje de relax se convierte en una lucha por la supervivencia cuando un león que ha escapado de unos cazadores furtivos empieza a perseguirles.

Continúan en cartel "Tren bala" con Brad Pitt; "El perro samurai: la leyenda de Kakamucho" animación para público infantil; "Teléfono negro"; "Elvis": "Thor, amor y trueno"; "Minions nace un villano", animación; "Buena suerte, Leo Grande" la comentada película con Emma Thompson, entre otras.

Cineclubes

Cine Arte Córdoba, en 27 de abril 275 proyecta de viernes a domingo a las 17, 19 y 21 hs.

"El acontecimiento" película francesa de 2021, dirigida por Audrey Diwan.

Drama Francia, 1963. Anne es una joven estudiante brillante con un futuro prometedor por delante. Pero cuando queda embarazada, ve cómo desaparece la oportunidad de terminar sus estudios y escapar de las limitaciones de su entorno social. Ante la proximidad de sus exámenes finales y conforme va creciendo su vientre, Anne decide actuar, aunque tenga que enfrentarse a la vergüenza y al dolor, aunque tenga que arriesgarse a ir a la cárcel para hacerlo...

Con: Anamaria Vartolomei, Sandrine Bonnaire, Luàna Bajrami, Pio Marmai, Anna Mouglalis, entre otros.

Vemos algunas imágenes...

Cineclub Municipal "Hugo del Carril", en San Juan 49 proyecta hasta el 17 de agosto en diversos horarios el estreno exclusivo:

"Clementina"

Dirección: Constanza Feldman, Agustín Mendilaharzu. Con Constanza Feldman, Laura Paredes.

Todo el mundo está encerrado, pero Clementina y el hombre con quien pasa la cuarentena no paran de trabajar. De él sabemos poco: da clases de algo, es huidizo y cobarde, y colecciona obsesivamente objetos que pueblan su casa como un ejército invasor. ¿Y de ella, qué sabemos? Menos aún: apenas vemos una y otra vez su rostro misterioso, que parece desafiarlo todo, enfrentarse a todo, poder con todo.

Gran Premio Competencia Internacional BAFICI 2022

Mejor Largometraje Competencia Internacional BAFICI 2022

Premio del Público al Mejor Largometraje Argentino BAFICI 2022

Y vemos el avance del otro estreno exclusivo..."Las cercanas"

"Las cercanas" (Argentina, 2021, DCP, 81’, ATP)

Dirección: María Álvarez. Con Isabel y Amelia Cavallini

En un pequeño departamento de Buenos Aires, abarrotado de recuerdos e invadido por un enorme piano de cola, las gemelas Cavallini, de 91 años, atraviesan los días entre el amor y el odio, propios del vínculo simbiótico. Allí, recuerdan su antigua carrera como dúo de pianistas profesionales y algo parece encenderse en sus miradas. La música vuelve a sonar con toda la fuerza del pasado.

Estreno mundial en IDFA (International Documentary Film Festival Amsterdam)

Festival Internacional de Cine de Gijón (España) – Premio FIPRESCI a la Mejor Dirección

36° Festival Internacional de Mar del Plata – Mejor Película de la Competencia Argentina

