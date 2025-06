El mundo del streaming renueva sus catálogos para el mes de junio y Max dio a conocer los primeros estrenos que llegarán a su menú de opciones.



Entre las novedades, llega la nueva bioserie Chespirito: Sin querer queriendo, además de la imperdible película The Alto Knights: Mafia y poder protagonizada por Robert De Niro.

Premios Gardel

La ceremonia de premios que reconoce a los hacedores de la música argentina, se podrá ver en vivo por Max, el 18 de junio desde las 20:00.

TNT y Max continúan celebrando lo mejor de la música, el cine y las series en su Temporada de Premios, a la que se suman los Premios Gardel 2025, una de las noches más importantes del año para la música argentina.



La transmisión comenzará con un pre-show a partir de las 20:00, que estará seguido por la gala de premiación a las 21:00. Organizados por CAPIF, la cámara que agrupa a los sellos discográficos de la Argentina, los Premios Gardel reconocen lo más destacado de la música nacional, premiando el talento de los artistas argentinos en diversos géneros y categorías.

Conocé los estrenos de la primer semana de junio:

Chespirito: Sin querer queriendo. Disponible el 5 de junio.



La historia de Roberto Gómez Bolaños, un hombre cuyo deseo de hacer reír lo llevó a crear las historias y los personajes más entrañables de la televisión, llenos de ternura y humor, con los que enamoró al mundo entero. Un recorrido por su infancia y su vida entre las décadas de los 50 y 80, que nos cuenta cómo un joven con un sueño logró hacerse un lugar en la naciente industria de la televisión, y que en la búsqueda por ser amado y reconocido terminó por sacrificarlo todo.



La serie reúne un equipo de producción, bajo la visión artística de Roberto Gómez Fernández y Rodrigo Santos. La dirección general está a cargo de Santos, acompañado por Julián de Tavira y David Ruiz “Leche”. Elenco: Pablo Cruz, Andrea Noli, Miguel Islas, Arturo Barba, Bárbara López, Paola Montes de Oca, Rolando Breme, Paulina Dávila, Karina Gidi, Eugenio Bartilotti y Juan Lecanda.

The Alto Knights: Mafia y poder. Estreno: 6 de junio

La película sigue a dos de los jefes del crimen organizado más notorios de Nueva York, Frank Costello y Vito Genovese (interpretados por Robert De Niro), mientras luchan por el control de las calles de la ciudad. Una vez los mejores amigos, los celos insignificantes y una serie de traiciones los colocan en un curso de colisión mortal que remodelará a la mafia (y a América) para siempre.



Dirigida por el cineasta ganador del Oscar Barry Levinson, The Alto Knights: Mafia y poder fue escrita por el nominado al Oscar Nicholas Pileggi (Goodfellas) y producida por el ganador del Oscar Irwin Winkler (Rocky, Goodfellas), Levinson, Jason Sosnoff, Charles Winkler y David Winkler, con Mike Drake como productor ejecutivo.



Elenco: Robert De Niro, Debra Missing, Cosmo Jarvis, Kathrine Narducci, Michael Rispoli.

La funeraria: Dinero y cenizas. Docuserie / HBO Original. Ya disponible



Una serie intensa e inquietante de tres episodios, que narra la historia de una funeraria familiar de confianza que se ocultaba tras una fachada de decencia y corrección para aprovecharse de las personas en sus momentos más vulnerables. A principios de la década de 1980, David Sconce, heredero de la familia Lamb, asumió el control del negocio familiar y buscó explotar a los fallecidos de diversas maneras para aumentar las ganancias. Impulsada por el lucro, la funeraria Lamb en Pasadena, California, llevó a cabo durante años prácticas moralmente cuestionables e inhumanas.



Créditos: Director: Joshua Rofé; productores ejecutivos: Joshua Rofé, Steven J. Berger, Jonah Hill y Matt Dines; productores: M. Elizabeth Hughes y Alison Goodwin. Para HBO: productores ejecutivos: Nancy Abraham, Lisa Heller y Tina Nguyen.

Mi vida con Tourette. Serie documental. Ya disponible

Sigue el viaje de Baylen Dupree, una joven que vive con el síndrome de Tourette. A pesar de sus desafíos diarios, Baylen, su familia y su novio de muchos años no tienen miedo de reír y aceptar el caos que hace que su vida cotidiana sea única.

Yargi: Secretos de familia, temporada 2. Novela, ya disponible

Una abogada y un fiscal con visiones opuestas sobre la justicia deben unirse para resolver un asesinato que involucra a sus familias. Serie de televisión turca producida por Ay Yapım, escrita por Sema Ergenekon y dirigida por Ali Bilgin. Elenco: Kaan Urgancıoğlu y Pınar Deniz.

Oddbods, temporada 4. Cartoonito. Ya disponible

¡Las criaturitas más encantadoras están de regreso con nuevas y divertidísimas aventuras! Esta vez, conoceremos su ciudad, ¡en donde se las arreglan para llenar de humor y risas a cualquier situación cotidiana! Siempre de un modo completamente impredecible. Cada uno tiene una personalidad definida, una imaginación muy vívida y un apetito por las risas, ¡así que debes prepararte para cualquier cosa!

Otros títulos disponibles en Max

Ya están disponibles los siguientes títulos: Enemigo íntimo, #LadyRancho, No sé si cortarme las venas o dejármelas largas, Planeta Tierra II, Siete mundos, un planeta, Remodelación sorpresa: Jardines, temporada 12. También, Todo en 90 días: Una última oportunidad, temporada 2.

Cirugías al borde de la vida, temporada 6. Estreno el 5 de junio



Todo en noventa días: Reino Unido, temporada 3. Estrena el 6 de junio.

Sugerencias de la semana

¡Feliz aniversario Sex and the City!. Disponible el 6 de junio



Celebra este 6 de junio el aniversario del estreno mundial de la serie que marcó a toda una generación, Sex and the City, y disfruta del nuevo capítulo en la vida de las amigas Carrie, Miranda y Charlotte en Nueva York con la tercera temporada de And Just Like That..., que estrena un nuevo episodio en Max cada semana.

El universo de Jurassic World está en Max



La plataforma anuncia el estreno cinematográfico del universo de Jurassic World reviviendo en Max las mejores películas de la saga, que sigue siendo sinónimo de aventura y emoción.

El mundo perdido: Parque Jurásico. Disponible en Max a partir del 7 de junio

Jurassic World: El reino caído, Jurassic World: Mundo Jurásico.

Película recomendada de la semana: CODA ¿por qué deberías verla?



Una historia profundamente humana sobre la familia y la inclusión que conmovió al mundo y se llevó el Oscar a mejor película. CODA (acrónimo de “Child of Deaf Adults”) cuenta la historia de Ruby, una adolescente oyente en una familia sorda, que se debate entre seguir su pasión por la música y su responsabilidad con su familia. La película destaca por su autenticidad y por su capacidad de emocionar. Es una historia universal sobre crecer, tomar decisiones difíciles y encontrar el equilibrio entre el amor familiar y los sueños.

Elenco: Emilia Jones, Marlee Matlin, Troy Kotsur, Daniel Durant, Eugenio Derbez