La vida de Moria Casán, uno de los íconos más grandes del espectáculo argentino, llegará a la pantalla de Netflix y ya se conocen las protagonistas que se pondrán en la piel de “La One”.



La plataforma presentó un spot junto a la mismísima Moria, donde reveló que tres actrices de primer nivel interpretarán distintas etapas de su vida: Cecilia Roth, Griselda Siciliani y su hija, Sofía Gala Castiglione.



Con su impronta inconfundible, Casán hizo la presentación al estilo que la caracteriza, recurriendo a una de sus frases más célebres: “¿Quiénes son?”. Y, con orgullo, nombró a las artistas que se encargarán de retratar su recorrido personal y profesional.





“Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan. Que mi hija, Griselda y Cecilia hagan de mí me genera un gran relax, porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad. Son primeras figuras, reconocidas, prestigiosas y populares. Me siento cómoda, feliz, y van a ser mi escudo durante toda la filmación”, expresó emocionada la diva.



Las actrices también compartieron sus impresiones sobre este desafío artístico. Cecilia Roth confesó que será la primera vez que encarne a una persona real, y nada menos que a Moria Casán: “Es un ícono, amada por multitudes, un ser hipnótico y único. El desafío es no imitarla ni repetir lo que ya conocemos de ella, sino descubrir su alma, su intimidad. Es un reto aterrador y fascinante al mismo tiempo”.



Por su parte, Sofía Gala Castiglione, quien tendrá la tarea más personal de todas, lo vivió como un viaje casi espiritual: “Para mí, interpretar a mi mamá es un hecho metafísico, psicomágico, rarísimo y desafiante”.



En tanto, Griselda Siciliani resaltó la magnitud del proyecto y lo asumió como una oportunidad única en su carrera: “Es una gran aventura como actriz intentar captar el alma de esta mujer y, al mismo tiempo, entregar la mía para contar su historia. Nada más tentador que sumergirse en este universo. Es un honor que pensaran en mí para semejante desafío”.



La biopic, que estará dirigida y escrita por Javier Van de Couter, contará con la producción de About Entertainment, la compañía de Armando Bo. Con un elenco estelar y el magnetismo inigualable de su protagonista real, la serie promete convertirse en uno de los grandes estrenos argentinos de Netflix.