La Orquesta Académica del Teatro del Libertador interpreta la Sinfonía n.º 7 de Ludwig van Beethoven, bajo la dirección del maestro invitado Emir Saul.

Una obra vibrante, descrita por la revista Gramophone como «una fuerza de la naturaleza que simplemente existe».

Richard Wagner decía:

“Melodía y armonía se unen en torno a la robusta estructura del ritmo para crear formas humanas firmes.”

El jueves 2 de octubre a las 20:00 en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina, Ciudad Universitaria.

La entrada es libre y gratuita por orden de llegada, sin retiro previo de ubicaciones.