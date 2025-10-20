La Orquesta Sinfónica Cordobesa Ginastera cumple una década de trayectoria y lo festeja con un gran concierto sinfónico-coral el miércoles 22 de octubre a las 20 horas, en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina.

En esta ocasión especial, la orquesta contará con la participación de Sinergia Coral y del ISEAM Domingo Zipoli, como invitados destacados.

Entrada libre por orden de llegada con dos alimentos no perecederos o dos leches larga vida para comedores de Córdoba.

Sobre la Orquesta

La Orquesta Sinfónica Cordobesa Ginastera lleva más de 10 años de actividad continua tanto en la formación de instrumentistas en el ámbito orquestal como en la producción y participación en eventos y actividades académicas, culturales y sociales en la ciudad de Córdoba (Argentina) y en la región.

Su misión es educar a músicos y músicas desde una visión integral y vincularse con la comunidad a través de conciertos, talleres, clases magistrales, concursos y diversas actividades con fines solidarios.

Durante el año 2014, un grupo de jóvenes músicos cordobeses creó el “Cuarteto de Cuerdas Alberto Ginastera”, con la intención de contar con un espacio propio e independiente para mejorar sus aptitudes instrumentales. En 2015, se asociaron con un director orquestal y decidieron crear un espacio educativo abierto a cualquier instrumentista, naciendo de esta manera la “Orquesta Sinfónica Alberto Ginastera”. En 2020 decidieron modificar su nombre a “Orquesta Sinfónica Cordobesa Ginastera”.