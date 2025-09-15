La Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Córdoba, junto al Istituto Italiano di Cultura, invitan a un nuevo concierto de su temporada 2025 el jueves 18 de septiembre de 2025 a las 20:00 hs en la Sala de las Américas, Pabellón Argentina – Ciudad Universitaria.

La entrada es gratuita hasta completar la capacidad de la sala.

El concierto contará con la participación especial del pianista Luigi Borzillo como solista invitado. En esta ocasión la orquesta interpretará:

Programa:

S. Rachmaninov: Concierto para piano n.º 2, Op. 18 en do menor — I. Moderato / II. Adagio sostenuto / III. Allegro scherzando

Solista (piano): Luigi Borzillo (Italia)

A. Dvořák: Sinfonía n.º 9 en mi menor, Op. 95 «Del Nuevo Mundo» — I. Adagio - Allegro / II. Largo / III. Scherzo: Molto vivace / IV. Allegro con fuoco

Director invitado: Jong Whi Vahk