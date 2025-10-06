La Pelada de la Cañada y su reconocimiento oficial: cómo se gestó el musical del mito cordobés

En el recinto del Concejo Deliberante de Córdoba, el elenco del thriller musical “La Pelada de la Cañada” recibió de manos del viceintendente Javier Pretto el beneplácito por las funciones que se llevaron a cabo en el Teatro Real.

Conversamos al respecto con Hernán Espinosa, director y gestor de este logro artístico que aborda uno de los mitos más valorados en el sentimiento de los cordobeses:

Cba24n.com.ar: ¿Qué significa este reconocimiento?

Hernán Espinosa: Significa valorar el arduo trabajo de un equipo de artistas que va más allá de los autores o directores, que por supuesto están implícitos, pero que valora la tarea de todo el conjunto artístico y técnico que permitió llevar este musical a escena y convertirlo en un éxito.

Esa noche hicimos un breve recital que nos gustaría compartir:

Cba24n: ¿Cuánta gente trabaja en esta obra?

H.E. El elenco solamente cuenta con 29 artistas. A esto súmale el equipo creativo (libro, letras, dirección, música original, escenografía, vestuario y asistentes): son como 15 personas más; y súmale el equipo técnico (operadores de luces, microfonistas, vestidores, maquillaje, peinado, maquinistas): serán otras 15 o 20 personas más. Así que tenemos una verdadera legión dejando lo mejor de su arte y oficio en pos de un bien artístico.

Cba24n: ¿Tienen proyectadas nuevas representaciones?

H.E.: Por fortuna tenemos varias ofertas de llevar la obra y lo que ella significa, no solo por el interior de Córdoba sino también a nivel federal y, por supuesto, Halloween siempre es una tentación…

Para quien desee verla, la obra está completa filmada con un nivel de gran calidad en nuestro canal de YouTube.

Cba24n: ¿En qué proyecto estás ahora?

H.E. Ahora estoy imbuido literalmente en el mundo grecorromano porque me encuentro escribiendo una versión de Electra, con música de Emmanuel Millán, que me tiene enamorado. Sin fecha de estreno aún, pero sí con leitmotiv musical y hasta con un teaser hecho con IA que ahora les comparto.