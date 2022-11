"Abuelas. Una película sobre (y con) Abuelas de Plaza de Mayo", la película que recupera la historia de esas mujeres a las que el terrorismo de Estado y la búsqueda de sus nietos les transformó las vidas, será exhibida en diciembre en Londres y Madrid, con el apoyo de las embajadas argentinas en ambas capitales europeas.

Este jueves 1 de diciembre a las 13 hs. se proyectará en Embajada Argentina ante el Reino Unido situado en 65 Brook St, London W1K 4AH y contará con la presencia de referentes de derechos humanos y del embajador argentino Javier Figueroa.

Posteriormente tendrá dos exhibiciones en Madrid. La primera será en la sede del Colegio Mayor Argentino de la capital española el miércoles 7 de diciembre a las 19.

La segunda,será en ocasión del Día Internacional por los Derechos Humanos, el sábado 10 de diciembre a las 17:30 en el Ateneo de Madrid, y contará con la presencia del secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, Mariano Jabonero, y del embajador en España, Ricardo Alfonsín.

Todas las funciones son gratuitas y abiertas a todo público y en cada una de ellas está propuesto un diálogo con el director al finalizar la proyección.

Ya fue proyectada en Roma, la capital de Italia, el pasado 15 de noviembre la Casa Argentina de Roma.

Sobre la película

Recopila historias de vida en primera persona de integrantes de Abuelas de Playa de Mayo, que este año cumplen 45 años de historia.

Con prólogo de Osvaldo Bayer y musicalizada por León Gieco, Ricardo Mollo, Gustavo Santaolalla, Raúl Porchetto e Ignacio Montoya, la cinta tiene entrevistas a Estela de Carlotto, Sonia Torres, Delia Giovanola, Ledda Barreiro, Rosa Roisinblit, Aída Kancepolsky, Ángela Barili, Berta Schubaroff, Emilce Flores y Buscarita Roa.

"Tuve una gran relación con mi abuela y, en un momento, me puse a pensar sobre las Abuelas de Plaza de Mayo, que no pudieron tener esa relación tan bonita con sus nietos, y sobre qué habrá sido de ellas que no pudieron tener eso. Ese fue el disparador", señaló Arriaga durante una entrevista que le hizo Télam en marzo pasado.

En esa ocasión, el director contó que el filme "intenta retratar a las Abuelas, desde lo humano y más allá de lo heroínas que son para muchos argentinos y en todo el mundo" y dijo que buscó hacer "hincapié en ellas como mujeres".

"No tuve familiares desaparecidos ni nada por el estilo pero soy un ciudadano argentino con algo de conciencia social que me interesa poder colaborar con mis compatriotas", agregó el Director en la misma entrevista.