El Ciclo de Voces en La Piojera propone un encuentro para habitar el sentir, cantar y compartir la música comunitaria.

En esta edición actúan:

Coro PUM 2 – Conservatorio Félix T. Garzón (UPC): llevando la práctica coral del profesorado a la cultura colectiva de la ciudad.

Coro de Niños San Agustín – Dirigido por el Prof. Gustavo Reynoso: desde 2009, sembrando amor por el canto coral en las infancias cordobesas.

Coro Queerfonia – Dirigidx por Hydra Cabrera: un espacio comunitario que fusiona música, activismo y celebración de la diversidad.

Coro La Piojera – Creado en 2023: canta, baila y vibra con un repertorio que representa su identidad y sus luchas. Dirigida por Julieta Giraudo.

Este miércoles 10 de septiembre a partir de las 20 hs en Centro Cultural La Piojera, Av. Colón 1559, barrio Alberdi.

Vení a ser parte, donde la música coral cobra vida y nos conecta desde lo más profundo, invitan los organizadores.

Entrada libre – salida a la gorra consciente.