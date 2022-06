Como figura principal del Festival por el 201° aniversario del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes en Salta, el Chaqueño Palavecino protagonizó un escándalo que se viralizó en las últimas horas, debido a un video tomado por un espectador.

“Me voy de acá... ganó la policía encargada de acá. Me voy. Si quieren verme en algún lado, no vuelvo más a Vaqueros. Porque estos nos mandan a cortarme a mí... Yo no soy delincuente, que vayan a pillar a todos los gatos... ¡A mí, no! Yo soy pueblo, hermano”, dijo claramente enojado por la situación.

La situación se produjo cuando el artísta, que como figura principal del espectáculo debía cerrarlo, subió al escenario a las 4 de la mañana y a las 6,30 no terminaba su presentación. Ésto motivó que la policía suba y le solicite que ponga fin a su recital ya que el acto había comenzado a las 22.

El artista, enojadísimo prometió que no volvería más a ese lugar y al mejor estilo "rockstar" tiró el micrófono al piso. El video de su iracunda salida del escenario, que fue grabado por uno de los presentes, se viralizó en las redes sociales

./Video TN/