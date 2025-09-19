Este domingo 21 de septiembre, la Municipalidad de Colonia Caroya invita a recibir la primavera en una jornada inolvidable para toda la familia en el Parque Urbano María Rosa Fogliarini de Guyón.

Desde las 15 hasta las 21 horas, el parque se transformará en el escenario de un gran picnic primaveral con una agenda repleta de actividades para todas las edades. Prepárate para disfrutar de juegos, DJ sets, bandas en vivo, deportes extremos y talleres culturales.

La celebración contará con la participación de bandas locales, los talentos de los talleres culturales del municipio y los centros de estudiantes de las escuelas secundarias. Además, el evento será una oportunidad perfecta para apoyar a los emprendedores locales y deleitarse con la variedad gastronómica de los food trucks.

La entrada es libre y gratuita.