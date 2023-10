Tercer capítulo del espacio “Hablo de mi madre” que durante el mes de octubre se incluye en el programa Susana y amigos, los sábados de 9 a 12 hs por Radio Universidad.

Invitamos a Julieta Daga a hablar sobre su mamá: Ana María Tenaglia, ambas actrices, directoras, dramaturgas de gran reconocimiento en la escena cordobesa y argentina.

Julieta comienza contando que su apellido es Daga porque junto a su hermano Pablo son hijos del primer matrimonio de Ana, con su papá Héctor, fallecido trágicamente a los 28 años, dos días antes de que Juli naciera. Su madre, quedó viuda con dos hijos pequeños.

Tiempo después contrae matrimonio con David Metral, padre de Eleonora y Lautaro, a quien Julieta reconoce como su padre.

Todos ligados al arte, incluso Pablo quien vive en Marcos Juárez está vinculado a la comunicación, tiene una radio comunitaria y está a punto de estrenar una obra teatral, “Con Pablo comenzamos a estudiar teatro juntos, recuerda Julieta, con el profesor Lisandro Selva en el Centro Cultural Alta Córdoba”.

El más lindo..

“Mi mamá, cuando conoció a mi papá, decía que él era el más lindo de Marcos Juárez”. Iban a colegios colindantes y lo espiaba desde arriba de un tapial. Mi papá le hacía la pasadita con la moto y mi abuela la regañaba porque decía que “las chicas bien no hacen eso”. Y agrega: “A los 15 años, él pidió su mano a mi abuelo y comenzaron el noviazgo que continuó hasta que se casaron”.

A continuación recuerda: “Mi madre fue muy admiradora de Palito Ortega, aún hoy conserva una carpeta de recortes periodístico que guarda con su trayectoria” Y continúa: "Mi madre tuvo que dejar el secundario a los 13 años para trabajar y ayudar en su casa porque mi abuelo había quedado ciego , por éso no creo que en ese entonces lo haya visto a Palito en un recital, creo que eso ocurrió luego, cuando ya vivía junto a mi padre". Recordamos “Bienvenido amor” por Palito Ortega.

Su primer maestro

Desde chica mi mamá cantaba en lugar llamado “Yaraví” junto a mi tía. Con el teatro inicia a través de un taller que dictaba un tío de mi papá Miguel Daga, su primer maestro: actor y homosexual, quien vivía en Rosario ya que por su condición no era aceptado en el pueblo. En esa ciudad tuvo una destacada labor artística fundó el grupo de Teatro Arteon y hay una sala que lleva su nombre, señala. Paradógicamente fue quien mucho tiempo después le presentó a David Metral, una vez que Ana ya había enviudado".

"Siempre encontró la manera de hacer teatro, aún con una gran familia y multiplicidad de tareas. Cuando vinieron a Córdoba trabajaba en una fábrica de zapatos allí se encontró con el actor y director Miguel Iriarte, con quien trabajó durante años en ese éxito eterno que es “Eran cinco hermanos y ella no era muy santa”.

"El secundario lo retomó ya embarazada de Pablo y siguió estudiando, hizo Letras porque la carrera de Teatro que era lo que pretendía estudiar en esa época de dictadura no era posible ya que habían cerrado la facultad. Con Lautaro en la panza se recibió de Profesora de Letras.

“Combinó muy bien su vida familiar, sus estudios y su actividad artística y se las arreglaba para incluirla dentro de sus clases de lengua y literatura. Sus alumnos la amaban porque aprendían letras a través del teatro”.

Todos admiramos al Nano…

“Para esta charla, previamente con mis hermanos elegimos incluir a Joan Manuel Serrat, porque David y Ana son fanáticos de él. Cuando mi padre fue a México a una gira con Cheté Cavagliatto, trajo un equipo reproductor de música que era novedad acá y le “sacaban humo” a los discos del Nano, recuerda riendo. Hoy yo escucho a Serrat también y les doy gracias por haberme legado a este artista excepcional”.

“Mi mamá y mi hermana Eleonora se dedican al canto, en mi caso, lo hago solamente desde los personajes que lo requieren, por ejemplo en ”Bufón" y “La Celestina” lo hago y aunque dicen que canto bien, nunca me dediqué", comenta.

Mi hijo Camilo, ligado también a la música está en todas las imágenes de fiestas familiares, porque como forma parte de El Cuarteto del Amor figura en todas las fotografías.

Recordamos que tanto Lautaro, hoy gran actor de la Comedia Cordobesa y Camilo, visitaron nuestro programa siendo niños, acompañando a Ana en distintas circunstancias. También mencionamos a Eleonora, destacada cantante y bailarina.

Julieta a su aire

"Siempre contradije los mandatos familiares, relata, de chica estaba entusiasmada con hacer la carrera de Ingeniera química, para lo que tenía buen desempeño en la escuela Manuel Lucero que tenía esa orientación. El teatro no estaba en mis planes pero al terminar el secundario decido comenzar a tomar clases junto a Laura Ortiz, David Piccotto y otros. Luego de dos años de estudios en la Roberto Arlt me voy a Buenos Aires donde terminé la carrera, luego volví y me fue muy bien. Vivo en la montaña, tranquila y feliz, viajo por todo el país con mis obras. Filmo, dicto cursos, no me gusta vivir en Buenos Aires y todo lo hice contradiciendo el deseo de quienes me rodeaban "

Mujer Múltiple

"Mi madre siempre fue una mujer orquesta, nos dio mucha libertad y nos creó responsabilidades. Todos fuimos muy independientes y nos hemos cuidado mutuamente entre hermanos, incluso mis hermanos con mi hijo. Ana y David se organizaban de tal manera que hacíamos todas las tareas dentro y fuera del hogar. Nos ayudaba mucho “la Moni”, quien es como de la familia (se refiere a Mónica Sánchez) quien ayudaba en la casa y también mi papá se las ingeniaba para combinar tareas" explica reconociendo a la persona que trabajó como empleada en las tareas hogareñas.

A mi mamá no le gusta lavar los platos ….Es muy buena cocinera y a ambos (con mi padre) les encantan las plantas de flores y frutas para las que tienen cuidados amorosos.

Siempre cantar

“Creo que todos tenemos oído porque ella nos cantaba todo el tiempo y nos contaba cuentos y nos llevaba la mamadera a la cama. Yo tomé hasta los 7 años, recuerda Julieta y directamente luego pasé al mate, así que después del período del biberón, mateábamos”.

Multiplicidad de tareas: una manera de “Honrar la vida” que es la canción que elige Julieta, cantado por Eladia Blázquez.

Espectadoras mutuas

"Mi madre ve todos mis espectáculos, primero me alienta, luego comienza a detallar qué le pareció. A ella no le gustan demasiado los lenguajes que yo manejo: el clown y el bufón, pero con el tiempo los comenzó a aceptar porque vio que yo construí una carrera en base a ello y me hace feliz.

Recordamos que Julieta dirige “La puta mejor embalsamada”, que cuenta en clave de bufón el derrotero del cadáver de Eva Perón y que constituye una novedad teatral no siempre comprendida en una primera instancia pero que le dio relevancia a nivel nacional. Julieta reconoce que con esta puesta, rinde homenaje a su papá del corazón: David Metral quien es autor de la obra.

“Esa fuerza para derrumbar prejuicios viene de mi madre, reconoce Julieta, mi madre no es pedagógica pero sin palabras nos mostró que a pesar de las tragedias de su vida hizo todo gozosamente, no sufriendo. Aprendimos a aprender de las piedras en el camino como una posibilidad de superarnos y a seguir adelante cuando reconocemos que hay un deseo profundo de hacer algo”.

"Yo también veo sus obras y le doy mi impresión. Mi madre tiene identidad, algunos trabajos me agradan más que otros. Me gusta cuando la dirigen y sacan algo nuevo de ella. Es una gran actriz, tiene mucha potencia y mucho conocimiento sobre sí misma".

Pueblo chico…

Ana vino de un lugar que rechazaba la idea de que ella volviera a casarse, ni que rehiciera su vida ni se fuera del pueblo. Su misma familia la condenó por esta decisión. Volvió luego de 12 años a la casa de sus suegros porque no querían aceptar esa nueva realidad, con el tiempo terminaron comprendiéndolo porque ella les demostró que la vida seguía. Y no se equivocó en el camino que tomó".

Qué se va a jubilar !

Luego de herberse jubilado formalmente sigue trabajando, gana premios con cortos y filmes que están compitiendo en distintos festivales. Ha filmado recientemente “La mujer en cuestión ” de María Teresa Andruetto, una obra que yo ya llevé a escena con la dramaturgia de Ana Yukelson. Mi mamá está viviendo una etapa en la que se da la oportunidad de filmar mucho, de seguir actuando.

“Ahora está preparando unas tertulias musicales para presentar en la sala María Castaña desde el 29 de octubre…siempre está ideando algo…”

Madre-Hija

No hemos tenido épocas conflictivas como madre e hija, siempre tuvimos buen vínculo, soy muy independiente y no la demandé demasiado, así lo siento. Nos vemos no tan seguido como quisiéramos. Conversamos, mi mamá habla mucho y cuenta todo. Dice mi padre que las películas son mejores contadas por ella que como son en realidad.

Actriz, cantante, madre, ABUELA…

“Ana es buena madre y excelente abuela, da mucho, mucho amor a sus nietos, los ayuda y los acompaña. Colabora, participa. No se queda quieta, está en todo".

Gracias Julieta Daga por la imagen de tu madre a quien apreciamos mucho: Ana María Tenaglia. Despedimos el espacio escuchando el tango “Malena” en su voz.

Cerramos viéndola cantar en esta filmación doméstica tomada en el recordado Tablao Alma Mora, en una fiesta de fin de año del programa Susana y amigos, en el 2011, oportunidad en que Ana, de puro corazón puso su canto.