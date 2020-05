Amazon anunció quie trabaja en una nueva miniserie que estará inspirada en el personaje de Lisbeth Salander de la saga Millenium.

No será precuela ni secuela, sino que tomará al personaje y lo introducirá en un universo con nuevas historias y protagonistas.

La chica del dragón tatuado sería el nombre de esta serie que en episodios, busca cosechar el mismo éxito que tuvieron los libros y las dos versiones cinematográficas de cada uno de los libros.

La saga sueca tuvo su propia historia real que superó la ficción. Larsson completó tres libros de la saga antes de su muerte: Los hombres que no amaban a las mujeres, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina y La reina en el palacio de las corrientes de aire. Sin embargo, muchos seguidores de los libros coinciden en que el final del tercero no fue escrito por Larsson. Después, David Lagercrantz tomó la historia y escribió Lo que no te mata te hace más fuerte, El hombre que perseguía su sombra y La chica que vivió dos veces.

Todavía no hay un fichaje ni se sabe mucho más de la realización, pero si se sabe que hay un gran público seguidor de las historias que estará esperando ansioso por el estreno