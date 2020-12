La serie de ficción argentina llamada “Metro Veinte: Cita Ciega”, cuyo título en inglés es “4 Feet High”, fue seleccionada para participar del prestigioso Sundance Film Festival.



Se trata de una serie interactiva producida por argentinos, entre ellos Ezequiel Lenardón, oriundo de Río Cuarto, que participa como productor.



En el encuentro estadounidense de cine se proyectarán diez capítulos realizados sobre la temática de la sexualidad en personas con discapacidad.



En plena pandemia, el equipo de producción pudo filmar y avanzar en los capítulos que se verán en el encuentro internacional.



“4 Feet High” también se exhibió en otros festivales y tuvo su paso por Cannes, con un capítulo piloto. Durante 2020 grabaron 10 capítulos: 4 son de realidad virtual y otros 6 en formato tradicional con una duración de entre 10 y 12 minutos.

De esta forma, la serie es el primer proyecto que se presenta en dos secciones del festival: el de realidad virtual y el de series independientes. Con estas características, la serie es el primer proyecto multiplataforma que se estrena en el evento norteamericano a través de realidad virtual y episodios planos.



El equipo de producción, expresó en medios de comunicación: “Sundance está haciendo las cosas de forma diferente este año con proyecciones en línea y pantallas de satélite para que puedas acceder a ellas en tus propias pantallas o en tu comunidad”, También, anunciaron que la proyección de la serie se hará del 28 de enero al 3 de febrero, con entradas que estarán a la venta desde el 7 de enero.

La dirección y co escritura de la serie, estuvo a cargo de María Belén Poncio. Como co directora y co escritora, Rosario Perazolo Masjoan. Damián Turkieh es el director de realidad virtual y Marie Blondiaux, está junto a Ezequiel Lenardón en la producción.



Sobre la historia de “Metro Veinte: Cita Ciega”



Tiene una temática considerada tabú, como lo es el sexo en personas con discapacidad. El proyecto comenzó con la exploración con nuevas tecnologías en formatos artísticos y en el abordaje de la temática desde un punto de vista reflexivo, intentando desdramatizar la discapacidad y humanizar a las personas.



En la grilla del festival, se presenta a la serie como “Esta hermosa mezcla de acción en vivo y animación cuenta la historia de Juana, una valiente usuaria de silla de ruedas de 17 años que busca explorar su sexualidad”. “Al tratar de encontrar su lugar en una nueva escuela, soporta el fracaso, la amistad, el miedo y la política mientras construye su sentido de orgullo”. También agregan: “4 Feet High consta de cuatro películas de 360 ​​grados y seis episodios hechos para televisión. La serie episódica se puede ver bajo demanda en el Programa de Series Indie del Festival”.



Cuando la serie se presentó en el Festival de Cannes, la directora María Belén Poncio, expresó a Puntal: “Consideramos que era importante mostrarlo porque es una realidad que existe y debemos poder deconstruirnos en ese sentido. Lo mostramos desde el humor para desdramatizar la temática y poder corrernos de una perspectiva instaurada que es la de la lástima. Es impresionante cómo a la gente con discapacidad la tratan como niños o asexuados, por lo que es importante poder hablar de eso y mostrar que no es así, que se puede vivir una sexualidad plena”.

Mirá una entrevista en Canal U a María Belén Poncio y Rosario Perazolo Masjoan, cuando el cortometraje de la serie fue premiado en Italia en 2019: