El escenario del Teatro Comedia recibe este domingo a la Small Jazz Band para celebrar los 100 años de la historia del jazz.



La Small Jazz Band está transitando sus 44 años de trayectoria. Nació como banda en Córdoba y se ha presentado en los escenarios más selectos y en festivales especializados de Argentina, además de tocar en Chile, España, Portugal, Alemania, Holanda y, recientemente, en 2010, 2012, 2015, 2019 y 2024 por la cuna del jazz, New Orleans, y también en Nueva York, donde participaron de clínicas, festivales y conciertos. Desde 2021 son invitados especiales a los festejos del Día del Jazz que organiza el New Orleans Jazz Museum.



En 2016, al cumplir 35 años, la Legislatura de la Provincia declaró su “beneplácito y merecido reconocimiento del pueblo de Córdoba” a la Small en una sesión emotiva con música de la banda en el recinto legislativo. Por el mismo motivo, el Concejo Deliberante de Alta Gracia, ciudad donde nació la banda, declaró “de interés artístico y cultural” a la banda. En 2021, por su 40.º aniversario, el grupo recibió reconocimientos y menciones por parte de la Municipalidad y también del Concejo Deliberante de Córdoba. Además, se hizo merecedora del premio Cieya a la trayectoria. Sus cinco giras a EE. UU. han sido declaradas de interés cultural por la Agencia de Cultura de la Provincia de Córdoba.

Mirá la entrevista con la Small Jazz Band en Canal 10:

Los integrantes de la Small Jazz Band son: Francisco “Pancho” Castillo, corneta y clarinete; Luis Alasino, saxo y trombón; Alejandro Kras, banjo; Roque Celis, tuba; y Javier Machado, batería y washboard.

Entradas a $20.000 + costo de servicio por Ticketek o en las boleterías del teatro.