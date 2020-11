Los famosos mostraron su emoción y alegría luego de conocerse el triunfo de Joe Biden en Estados Unidos; muchos ellos habían apoyado concretamente su elección.

Lady Gaga. cantante y actriz fue una de las más activas, fue una de las primeras en publicar en su cuenta el festejo por las buenas noticias. Recordemos que Gaga acompanó el cierre de campaña del presidente electo.

. @JoeBiden @KamalaHarris and the American people, you just gave the world one of the greatest acts of kindness and bravery humanity has ever seen. ❤️ 🙌🙌 nothing but love for our new Commander in Chief and the 1ST female VP elected to the White House. Also, way to go PA 😭❤️ pic.twitter.com/uXiMTWs6Hk — Lady Gaga (@ladygaga) November 7, 2020

“@JoeBiden @KamalaHarris y el pueblo estadounidense, acaban de darle al mundo uno de los mayores actos de bondad y valentía que la humanidad haya visto jamás. ❤️ 🙌🙌 nada más que amor por nuestra nueva comandante en jefe y la primera vicepresidenta femenina elegida para la Casa Blanca”, publicó Gaga junto a una foto abrazando al presidente electo.

“¡Histórico! ¡Felicidades! ¡¡Adelante!!”. así se manifestó en redes el director de cine Michel Moore a través de su cuenta de Twitter con una foto junto a la vicepresidenta electa, Kamala Harris

“¡La gente ha hablado! Gracias a todos los que utilizaron su voto y su voz para hacer historia. PRESIDENTE Joe Biden y VICEPRESIDENTE Kamala Harris”así se expres+o en redes la actriz Kerry Washington expresó su gratitud a aquellos que se acercaron a votar por Biden:

The people have spoken! Thank you to everyone who used your vote and your voice to make history. PRESIDENT Joe Biden and VICE PRESIDENT Kamala Harris pic.twitter.com/EdWQc5rpYD — kerry washington (@kerrywashington) November 7, 2020

Le Bron James tuiteó un meme donde el presidente electo le gana a Donald Trump en un partido de Basket.

Shakira es otra de las que escribió en Twitter su alegría por el triunfo de Biden

El mundo está en manos de alguien cortés y compasivo. Ahora es el momento de limpiar el medio ambiente, brindar educación de calidad y servicios de salud para todos. Todos tenemos que hacer nuestra parte, pero las bases están sentadas. ¡Ahora un pequeño baile con mis hijos para celebrar! Dice la cantante en redes