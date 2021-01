La reconocida actriz y cantante ganadora del Oscar Lady Gaga, fue la responsable de poner su voz al himno de los Estados Unidos en el acto de asunción del nuevo presidente Joe Biden.

La intérprete, de 34 años, lució un llamativo vestido rojo y azul.

Lady Gaga canta el himno nacional de EEUU

Horas antes de su presentación, Lady Gaga compartió una fotografía en su perfil de Instagram (con más de 45 millones de seguidores) donde se la puede ver rezando por su país desde el Capitolio, ataviada con un abrigo-capa de lana blanca. “Rezo porque mañana sea un día de paz para los estadounidenses”, escribió el martes por la noche. “Un día para el amor, no para el odio. Un día para la aceptación, no para el miedo. Un día para soñar con nuestro hermoso futuro como país. Un sueño no violento, que de seguridad a nuestras almas. Con cariño, desde el Capitolio ”.

Lady Gaga participó en varios actos del partido Demócrata incluso en el cierre de campaña de Biden.

Posteriormente fue el turno de Jennifer López, quien, totalmente vestida de blanco interpretó “This Land is Your Land” y, sobre el final, también entonó un fragmento de “America the beautiful”, canción patriótica escrita por Katharine Lee Bates en 1893.

La actriz y cantante dejó un mensaje especial para la comunidad latina cuando exclamó en español: “¡Una Nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos!”.