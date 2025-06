Lali llegó al escenario de Plaza de la Música para impresionar hasta al mismísimo demonio. Es que su nuevo álbum se llama No atiendas cuando el demonio llama, y desplegó de una manera espectacular todo su talento en el escenario cordobés con sold out.





El sábado pasado la artista brindó un fascinante espectáculo de música, danzas, vestuarios múltiples, coreografías, momentos fogosos e interpretaciones explosivas en un concierto que se extendió por casi 90 minutos. El próximo show de la gira será el 14 de junio en Rosario.



Luego de dos presentaciones en el Estadio Vélez donde la vieron brillar 90 mil almas, la pop star argentina abrió en Córdoba una gira que la llevará por La Plata, Rosario, Mendoza, San Luis y ciudades españolas. “Córdoba fue el último lugar en el que terminé el tour pasado y el primero de este Tour. Gracias de corazón por esto”, expresó la cantante muy emocionada.







El público acompañó la noche con sus cánticos, vestuarios performáticos, remeras, vinchas, abanicos y banderas LGBTIQ+, gorras y buzos con los símbolos y el nombre de su disco nuevo mas letras destacadas de su cancionero. Desde hacía dos semanas los fans aguardaban a la intemperie, y hacían la cola para el ingreso, que se habilitó desde las 19 del sábado y coparon la Plaza de la Música.

“Gracias por estar acá, por acampar, no puedo creer que hagan algo así. Ni por mi vieja te acampo. Estoy muy emocionada de estar en tour, hace mucho que no estaba así”, dijo Lali desbordada de felicidad.



El show tuvo de todo, Lali no dejó de seducir y encantar a su público con un diálogo cómplice, con gestos y miradas que impactaban junto con el vestuario que fue cambiando con cada bloque musical. La artista presentó siete cambios de vestuarios donde lució su talento como actriz, bailarina e intérprete con destellos sensuales, provocativos y performáticos. La energía que transmite desde el escenario es maravillosa y el público lo sabe: cada show que presenta Lali es una experiencia única.



La artista lanzó recientemente su sexto disco de estudio No atiendas cuando el demonio llame, por lo que en su gira las canciones nuevas fueron una explosión musical de pop, rock y electrónica fascinante. Entre los hits del nuevo disco sonaron No me importa, Lokura, Pendeja, Fanático y más. Además, no faltaron Soy, Disciplina, Diva, N5 e Histeria y Ko donde Lali se puso unos brillantes guantes de boxeo y desplegó un sinfín de energía coreografiada en el escenario.



Las pantallas ubicadas en los laterales destacan sus movimientos y magnificaban su figura con numerosos efectos visuales. También, sonaron Boomerang, Ego, Incondicional, No me importa, Plástico, Cómprame un Brishito y Quiénes son? la canción que tuvo como invitada a la “one” Moria Casan que pudo asistir a Vélez, pero en Córdoba se reprodujo su voz logrando una gran ovación en el público.

“No vayas a atender cuando el demonio tuitee”

El público tuvo sus momentos de expresión al lanzar los cánticos “Milei, basura, vos sos la dictadura” fueron algunas frases coreadas en los intervalos del show para dirigirse al gobierno libertario que desde hace un tiempo lanza frases en la red social de Elon Musk para expresarse en contra de la figura de Lali Espósito. La artista no emitió ningún comentario a lo largo del show, pero al final entre una de sus coreografías lanzó un gesto típico que realiza el presidente Javier Milei, con los dedos pulgares hacia arriba. Además, en el merchandising se encuentran buzos y remeras con la frase “No vayas a atender cuando el demonio tuitee”, una clara alusión a los debates en las publicaciones de la red social X.





La noche también tuvo su momento de diversidad, cuando la comunidad LGBTIQ+ desplegó banderas y los abanicos tomaron protagonismo en el público con la canción Soy.



La artista emocionó a todos cuando dijo “Qué cosa la música. Ustedes no saben porque escribí lo que escribí ni yo lo que significa para ustedes que vengan acá. Pero aun así nos entendemos y nos acompañamos. Es muy lindo eso. No tengo remate”.



La banda que acompañó a la artista estuvo integrada por Juan Giménez Kuj (Bajo), Chipi Rud y Lu Torfano (Guitarras), Tomi Luján (el cordobés que es el baterista de Lali), Fran Azorai (Teclados) y Carolina Cohen (Percusión).





Entre los invitados de la noche, desde el palco VIP orgullosos de la artista, estuvieron su pareja Pedro Rosemblat y su hermana Ana Laura. También, Ulises Bueno, que luego de Lali presentaba su propio show en Plaza de la Música.



El disco que Lali presenta en esta gira, alcanzó el Top 5 de los mejores debuts a nivel global en Spotify. en nuestro país Lali se posicionó en el Top 9 de artistas argentinos en Spotify y mantiene 7 de sus canciones en el Top 200 semanal nacional.



En cada canción, la cantante, actriz y bailarina lo entrega todo, de una manera intensa y enérgica. Su lírica se lanza a hablar de todo con una actitud provocativa y reveladora. El show tuvo una narrativa visual explosiva y cargada de energía. Los fans agradecidos de que su gira diga presente en Córdoba.