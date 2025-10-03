Lalo Clariá lanza “Caballero”: nueva canción sobre la valentía de amar
Escuchá aquí la canción, ya disponible en todas las plataformas.
Lalo Clariá presenta “Caballero”, una canción que rescata un nuevo concepto de caballería, más cercano a los tiempos actuales: la valentía de amar, de cuidar y de creer en lo esencial.
El tema cuenta con la participación de Pablo Recabarren (guitarras, integrante de Los Buenkarma), Pablo Farías (bajo) y Dani Kogan (programaciones, mezcla y masterización).
En YouTube se puede disfrutar además de un videolyric ilustrado por Victoria Novillo, una artista de apenas 17 años que aporta una mirada fresca y sensible a la obra.
Lalo Clariá es un músico nacido en Córdoba que ya tiene dos discos editados: Semilla (2008) y Detalles (2020). Ambos discos, con canciones de su autoría, se pueden escuchar en YouTube (Lalo Clariá Canciones), Spotify y Apple Music.
Disponible también en Spotify.
Seguilo en redes: Facebook
Instagram: laloclaria