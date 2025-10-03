Lalo Clariá presenta “Caballero”, una canción que rescata un nuevo concepto de caballería, más cercano a los tiempos actuales: la valentía de amar, de cuidar y de creer en lo esencial.

El tema cuenta con la participación de Pablo Recabarren (guitarras, integrante de Los Buenkarma), Pablo Farías (bajo) y Dani Kogan (programaciones, mezcla y masterización).

En YouTube se puede disfrutar además de un videolyric ilustrado por Victoria Novillo, una artista de apenas 17 años que aporta una mirada fresca y sensible a la obra.

Lalo Clariá es un músico nacido en Córdoba que ya tiene dos discos editados: Semilla (2008) y Detalles (2020). Ambos discos, con canciones de su autoría, se pueden escuchar en YouTube (Lalo Clariá Canciones), Spotify y Apple Music.

Aquí lo compartimos:

