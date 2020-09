Como ya viene siendo costumbre, la Agencia Córdoba Cultura propone una agenda virtual para toda la semana. A continuación. la programación completa para no dejar de hacer nada... siempre desde casa.

Lunes 28

A las 17. Augusto Sinay presenta el cortometraje Y me odié

Y me odié se sitúa en un agobiante futuro donde el aire tóxico es peligroso. Allí, una joven decide salir de su casa y adentrarse en una ciudad desolada. Necesita encontrar una máscara nueva para respirar... pero no es la única que busca sobrevivir. La presentación del cortometraje de Augusto Sinay contará con la participación de la actriz Jazmin Carballo.

A las 21. Ballet Folklórico Sentir lo Argentino

El Ballet folklórico Sentir Argentino de la ciudad de Córdoba está dirigido por Rubén Torres y formado por un elenco de 16 bailarines. En esta oportunidad presenta Soy solo SOY, una zamba interpretada de manera libre por sus bailarines.

Martes 29

A las 17. Bajo el lente de Clara Johnston

La fotógrafa salteña piensa su trabajo como un constante proceso de investigación y producción, el cual se encuentra guiado por ciertos ejes que se relacionan al vínculo que las personas tienen con el paisaje y con el color como formadores de la identidad. Este proceso no es lineal ni se encuentra pensado en series que inician y finalizan. Por el contrario, es un proceso que permanece abierto, sin tiempo. Le interesa pensar en esta idea del tiempo, uno en el que la producción no se encuentre condicionada por otra cosa más que por el propio deseo, permitiendo la reflexión, el pensamiento crítico pero también el disfrute en cada instancia.

A las 21. Paz Casas Nóblega: Las Córdoba de Iberoamérica

La periodista cordobesa presenta su libro Las Córdoba de Iberoamérica. Las Córdoba de aquí y de allá, tienen algunas similitudes como el gentilicio “cordobés”, el entorno natural, el paisaje montañoso, sus tierras fértiles y su importante desarrollo agropecuario. La Córdoba colombiana, es la octava más poblada de su país, tiene un poco menos de dos millones de pobladores. Con una superficie de 23.980 km², es una potencia agropecuaria de gran escala. Ubicada entre las estribaciones de la cordillera de los Andes y la llanura del Caribe, posee un paisaje montañoso, playas, ciénagas, parques ecológicos y ríos. Este libro es un proyecto comunicacional que busca hermanar a las córdobas, rescatando rasgos culturales e identitarios compartidos y divulgando algunas características de la idiosincrasia de estas provincias.

Miércoles 30

A las 17 hs. Murga Contraflor al Resto: Casi Niñes

Casi niñes es el tercer espectáculo de la murga cordobesa de estilo uruguayo Contraflor al Resto, estrenado el día 14 de Junio de 2019 en el Teatro de Ciudad de las Artes. "Es el cumpleaños de alguien muy especial y la murga no se pierde ningún festejo. Jugando a ser niñes, se animan a decir lo que como adultos quedaría un poco mal”, anuncia la marquesina del espectáculo. El encanto del carnaval se vuelve a encender para hacer confluir el teatro, la música, la escritura y las artes plásticas, todas con el objetivo de compartir una mirada sensible y una crítica humorística sobre la realidad política y social.

A las 21. Patio de Folklore: Cribados

Cribados es un conjunto de música folklórica Argentina con más de cinco años de trayectoria. Nació a comienzos de 2015, constituido por integrantes oriundos de la ciudad de Jesús María y la Ciudad de Córdoba. En 2017 gestionó y editó su primer trabajo discográfico Vamo´ a ver qué pasa, con temas de compositores y autores varios de la cultura folklórica. Hoy, se encuentra trabajando en la preproducción de un nuevo material discográfico en el que se adentra en composiciones propias y de autores populares.

Jueves 1

A las 17. Gonzalo Vaca Narvaja: Paseo por el taller de un escritor y editor

El escritor cordobés Gonzalo Vaca Narvaja publicó numerosas obras de cuentos y poesías entre las que se encuentran: El desierto y las naves, El fruto del cauce, Voces de otra orilla, Naves de la Cañada, El cuerpo, La torre de las penurias, Córdoba negra, etc. También publicó en México y España y creó y dirigió diferentes publicaciones periódicas, entre ellas, La Luciérnaga, la revista de los chicos de la calle y los sin techo, Duendes de la Cañada, El ventanal de Barrio Pizarro en Unquillo, reportajes de teatro etc. Fue director de la Editorial Municipal de Córdoba, miembro ejecutivo de la Feria del libro de Córdoba y jurado en distintos premios de poesía y narrativa.

A las 21. Presentación del DVD de Fuerza Mayor

El grupo de percusión Fuerza Mayor Círculo de Tambores, presenta su primer material audiovisual grabado en vivo el 1 de octubre del 2019 en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina, en el marco del Día Internacional de las Personas Mayores. En esa ocasión interpretaron un repertorio de música afroamericana compuesto por cumbias y otros ritmos. El músico, percusionista, artista, gerontólogo y profesor Lukas Esquivel, es el director de esta agrupación de tamboreros y tamboreras, músicos, bailarines y cantantes mayores que se animaron a disfrutar. La agrupación promueve una vejez activa donde una de sus características es que fabrican sus propios instrumentos reciclando materiales, tarea que es muy significativa y que pone de manifiesto toda la creatividad de los/as participantes.

Viernes 2

A las 17. Anécdotas de la Córdoba Vieja. Radioteatro (Capítulo 2)

El grupo de Teatro Comunitario Orilleros de la Cañada presenta la segunda parte del radioteatro Anécdotas de la Córdoba Vieja, una historia realizada en episodios basados en Córdoba y su anecdotario, escrita por Arturo Romanzini. En este capítulo se presenta la anécdota de Victoria Reusa y su familia.

A las 21. Cultura en el Patio: Ceremonial de Reencuentro

Espectáculo de música y danza a cargo del músico multi instrumentista humahuaqueño radicado en Córdoba, Bicho Díaz, un exponente de la música del altiplano. Fue líder de varias de las agrupaciones más emblemáticas del género y, en esta oportunidad, se presentará acompañado por Alejandra Carnero. El show se completa con la actuación de los bailarines Paula Graner y Chiqui La Rosa. La propuesta es compartir música, poesía y danza con la intención de sostener la llama de aquel fuego que se enciende en lo colectivo y comunitario.