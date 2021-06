Aunque la pandemia no nos deje salir a bailar, nada impide poner un reguetón a todo volumen para mover un poco el cuerpo en la cocina o en el living de casa. Y aunque que sean detractores del género, si no se les mueven solos los pies con esta creación de Karol G, J Balvin y Nicky Jam, no son humanos.

Los artistas latinos se unieron para hacer "Poblado", una canción cuyo video ya es un éxito en redes y tendencia en Youtube. Además de estos tres pesados, se sumaron Crissin, Totoy El Frio, Natan & Shander

El autor intelectual es el colombiano J. Balvin quien días atrás lanzó “Qué más pues?” junto a María Becerra.

El músico está próximo a ser padre junto a la argentina Valentina Ferrer. Mientras está en la dulce espera, se encarga de agrandar el patrimonio del heredero con una nueva canción que logrará millones de reproducciones, y probablemente, su equivalente en regalías.