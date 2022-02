Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie vuelven a dejar ingresar las cámaras a la intimidad de sus vidas después de unos meses en silencio. El reality show que las hizo saltar a la fama mundial Keeping Up with the Kardashians llegó a su final en junio de 2021 después de 14 temporadas.

Ahora, de la mano de Star+ una nueva serie estrenará muy pronto en exclusiva al servicio de streaming en Latinoamérica.

La historia sabemos de qué irá. Los negocios millonarios de las hermanas; los conflictos; el drama y la vida familiar de las Kardashian y las Jenner; y la moda y el bienestar como sus marcas registradas.

Lejos de la frivolidad y la cultura pop, el reality show de esta familia logró generar audiencia de a millones, al igual que el ingreso en dólares. La popularidad de las hermanas las hizo incluso llegar a la Casa Blanca donde hicieron campañas para el desarme en Estados Unidos, en contra de la elección de Donald Trump y por reformas en las leyes a favor de la protección de animales.

El imperio Kardashian vuelve al ruedo con Ben Winston a cargo de la producción ejecutiva y con Emma Conway, y con Elizabeth Jones y Danielle King como showrunners del show.

Mirá el primer adelanto.