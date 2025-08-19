Llega al catálogo “on demand” una nueva miniserie hecha en Argentina que se podrá ver en Netflix.



Se trata de Las maldiciones, creada por Daniel Burman, basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro, que se estrenará globalmente el próximo 12 de septiembre, sólo en Netflix.





Este thriller político de tres capítulos, cargado de tensión psicológica, alto riesgo y giros de trama, está producido por Oficina Burman y Cimarrón (compañías de The Mediapro Studio).



La historia narra las dinámicas familiares, las herencias y el poder. La tierra y la fertilidad son temas que mueven la estructura profunda de las relaciones en Las maldiciones y el concepto más profundo de lo misterioso, cuando lo que parece familiar se vuelve amenazante.

Protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani, Alejandra Flechner, Monna Antonópulos y Francesca Varela, Las maldiciones se filmó en el norte argentino. Los vastos y áridos paisajes no solo sirven como escenario natural, sino que también intensifican la tensión y la ambigüedad moral de la trama, ofreciendo una visión distintiva y local del género western.



Dirigida por Daniel Burman y Martín Hodara, Burman también es el responsable del guion junto a un equipo de escritores formado por Natacha Caravia, Martín Hodara, Andrés Gelos y Pablo Gelós.

Sobre la serie



La sinopsis oficial detalla: “En el norte argentino, la hija del gobernador es secuestrada por su hombre de confianza mientras se vota la sanción de una ley crucial de explotación del litio. A medida que se revelan las motivaciones del secuestrador, sale a la luz una trama secreta que empezó a gestarse hace 13 años y pone en jaque la identidad de la niña. La negociación a contrarreloj desnuda la verdadera naturaleza del poder, los límites del amor y las maldiciones de la filiación”.