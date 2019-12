Gran año para Netflix y sus producciones originales. La plataforma que se posiciona sin lugar a dudas como la más poderosa y de mayor cantidad de suscriptores, lidera el mercado sin discusión.

La prestigiosa guía televisiva Time app publicó recientemente el listado de las series más vistas durante el 2019 y el primer puesto sorprende.

La serie que lidera el ránking en nada más y nada menos que Lucifer. El producto original de Fox que fue cancelado y que por un operativo clamor de sus seguidores en redes sociales fue retomado por Netflix -y nuevamente cancelado- es lo más visto. Lucifer quizás resucite una vez más después de este resultado, después de todo, "...el público quiere ver lo que el público quiere ver..."

Stranger things, 13 razones, La casa de papel y Orange is the new black son las que siguen. Todas producciones disponibles en Netflix, y tres de ellas originales. El sexto puesto es para la serie de Hulu, The Handmaids Tale. El multipremiado drama basado en la novela de Margaret Atwood es el título que corta -por poco- la racha.

En el puesto siete ya continúa el poderío con Sex education.

Algunas series de culto como Black mirror o la alemana Dark se ubican más atrás, en los puestos 12 y 13.

Buen cierre para la plataforma que este año tendrá un competir fuerte. Disney lanza su propia plataforma -Disney +- con contenidos propios que pisan fuerte.

Sorprende la no aparición en el ránking de Juego de Tronos. Esto se debe a que la serie que llegó a su final este año -no comentaremos lo que pensamos del final- se emitió por televisión por cable. Lo mismo sucedió con otros títulos como Vikings -que está cursando su temporada final- o Big Little lies.

¿Cuál es tu serie preferida?