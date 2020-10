Las Tranki Punki estrenaron esta semana, el primero de los tres videos que lanzan en el marco de su séptimo anirversario. Se trata de "Fuego", una sesión en vivo que realizaron en la Cúpula del CCK.

Además, el 30 de octubre celebrarán sus siete años de trayectoria con el lanzamiento de un EP con siete canciones grabadas en un concierto con broche de oro.

"Fuego" fue el primer adelanto de Marea Negra, segundo disco de la banda, que ahora nos presenta su versión en vivo en la Cúpula del Centro Cultural Kirchner.



"De carácter más agresivo, este corte presenta una línea estética que se inclina hacia el hardcore-grunge y que, junto a timbres electrónicos, consigue generar el clima necesario para acompañar el fuerte contenido combativo de la letra", expresan en el anuncio.

Miralo aquí:

Fuego /// Tranki Punki en vivo en el CCK 2020

Sobre la banda

"Tranki Punki está conformada por seis pibas y una vibrante combinación de distorsión y fiesta. Se ha convertido en una de las propuestas más originales y convocantes de los escenarios locales, las marchas y los festivales vinculados a las problemáticas sociales actuales y la agenda feminista", describen en su difusión.



Han compartido escenario con bandas nacionales e internacionales: Todos Tus Muertos, Las Manos de Filippi, Miss Bolivia, Sara Hebe, Kumbia Queers, Los Rusos Hijos de Puta, Las Ex, Pussy Riot, Gustavo Santaolalla, Mala Fama, Bife, entre otras.



Su música fusiona el gypsy punk con otros géneros como reggae, dub, ska y hardcore, por lo que sus presentaciones en vivo son poderosas y efectivas para el pogo y el baile descontracturado.



Después de editar en 2015 “No me digas que no pasa nada”, con presentaciones en Chile, Brasil y Uruguay, Tranki Punki lanzó su segundo disco titulado “Marea Negra” de la mano de Goza Records.

Las Tranki Punki son: Vicky Barturen (voz, guitarra eléctrica, producción artística), Drela Sanz (violín y coros), Polakita Wojnacki (acordeón), Cele Pereyra (bajo y coros),Gi Torcigliani (percusión) y Sofía Dem (batería).