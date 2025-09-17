Latin Grammy 2025: Bad Bunny lidera nominaciones y Córdoba celebra con Zoe Gotusso y Eruca Sativa
La Academia Latina de la Grabación dio a conocer a todos los nominados para la próxima edición del prestigioso premio a la música latina
El 13 de noviembre es la fecha elegida para que la música latina se vista de gala en la 26ª edición de los Latin Grammy. La Academia Latina de la Grabación acaba de revelar la lista de nominados, y el puertorriqueño Bad Bunny se alza como el gran protagonista, dominando con 12 candidaturas que lo perfilan como el máximo favorito de la noche.
Entre sus nominaciones más destacadas, Bad Bunny compite en las categorías principales: Álbum del Año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS y una doble nominación en Grabación del Año y Canción del Año por sus éxitos “BAILE INoLVIDABLE” y “DTmF”.
No muy lejos del Conejo Malo, el productor y compositor mexicano Edgar Barrera y el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso se suman a la élite de los más nominados, ambos con 10 menciones cada uno. Barrera es reconocido por sus colaboraciones con estrellas de la talla de Karol G, Shakira, Maluma, Fuerza Regida y Grupo Frontera, mientras que Ca7riel & Paco Amoroso se destacan por su álbum Papota y por las candidaturas a Grabación y Canción del Año con “El Día del Amigo” y “#Tetas.”
Talento cordobés en la élite musical
La provincia de Córdoba tiene motivos para celebrar, ya que dos de sus talentos más reconocidos han logrado un lugar en las prestigiosas listas de los Grammy. La cantautora Zoe Gotusso recibió doble nominación por su tema “Lara” en Grabación del Año y por su álbum Cursi en Mejor Álbum de Pop Tradicional. Por su parte, la banda de rock Eruca Sativa se hace presente con nominaciones a Mejor Álbum de Rock por A tres días de la tierra y a Mejor Canción de Rock por “Volarme”.
Reconocimiento a las leyendas
La ceremonia también rendirá homenaje a la trayectoria de figuras icónicas que han dejado una marca indeleble en la música. Bunbury, Olga Tañón, Ivan Lins, Susana Baca y Pandora serán distinguidos con el Premio a la Excelencia Musical por sus sobresalientes carreras. Además, la Academia pronto anunciará quién recibirá el codiciado título de Persona del Año.
El 13 de noviembre conoceremos a los ganadores de la 26ª edición de los Latin Grammy, una celebración que promete reconocer lo mejor de la música en español y portugués, desde los gigantes de la industria hasta los talentos emergentes.
Conoce a todos los nominados:
Grabación del Año
- Alejandro Sanz – Palmeras en el Jardín
- Bad Bunny – Baile Inolvidable
- Bad Bunny – DTMF
- Ca7riel & Paco Amoroso – El Día del Amigo
- Ca7riel & Paco Amoroso – #Tetas
- Jorge Drexler & Conociendo Rusia – Desastres Fabulosos
- Karol G – Si Antes Te Hubiera Conocido
- Liniker ft. Amaro Freitas & Anavitória – Ao Teu Lado
- Natalia Lafourcade – Cancionera
- Zoe Gotusso – Lara
Album del Año
- Alejandro Sanz – ¿Y Ahora Qué?
- Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
- Carín León – Palabra de To’s (Seca)
- Ca7riel & Paco Amoroso – Papota
- Elena Rose – En las Nubes – Con Mis Panas
- Gloria Estefan – Raíces
- Joaquina – Al Romper la Burbuja
- Liniker – Caju
- Natalia Lafourcade – Cancionera
- Rauw Alejandro – Cosa Nuestra
- Vicente García – Puñito de Yocahú
Canción del Año
- Alejandro Sanz – Palmeras en el Jardín
- Andrés Cepeda – Bogotá
- Bad Bunny – Baile Inolvidable
- Bad Bunny – DTMF
- Ca7riel & Paco Amoroso – El Día del Amigo
- Ca7riel & Paco Amoroso – #Tetas
- Karol G – Si Antes Te Hubiera Conocido
- Liniker – Veludo Marrom
- Mon Laferte – Otra Noche de Llorar
- Natalia Lafourcade – Cancionera
Mejor Nuevo Artista
- Alleh
- Annasofia
- Yerai Cortés
- Juliane Gamboa
- Camila Guevara
- Isadora
- Alex Luna
- Paloma Morphy
- Sued Nunes
- Ruzzi
Mejor Álbum de Pop Contemporáneo
- Aitana – Cuarto Azul
- Alejandro Sanz – ¿Y Ahora Qué?
- Elena Rose – En las Nubes – Con Mis Panas
- Elsa y Elmar – Palacio
- Joaquina – Al Romper la Burbuja
Mejor Álbum de Pop Tradicional
- Andrés Cepeda – Bogotá
- Jesse & Joy – Lo Que Nos Faltó Decir
- Natalia Lafourcade – Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall
- Raquel Sofía – Después de los 30
- Zoe Gotusso – Cursi
Mejor Canción Pop
- Andrés Cepeda – Bogotá
- Ca7riel & Paco Amoroso – El Día del Amigo
- Nicole Zignago – Te Quiero
- Shakira – Soltera
- Yami Safdie & Camilo – Querida Yo
Mejor Actuacion de Música Latina Electrónica
- Boza & Elena Rose – Orion (Sistek Remix)
- Ela Minus – QQQQ
- Imanbek & Taichu – Ella Quiere Techno
- Mr. Pauer, Villa Electronika & DJ Polin – Rulay en Dubai (Extended)
- Rawayana & Akapellah – Veneka
Mejor Actuación Urbana / Urbana Fusión
- Alleh & Yorghaki – Capaz (Merengueton)
- Bad Bunny – DTMF
- Jay Wheeler- Roma
- Tokischa & Nathy Peluso – De Maravisha
- W Sound, Beéle & Ovy On the Drums – La Plena (W Sound 05)
Mejor Actuación de Reggaetón
- Bad Bunny – Voy a Llevarte Pa’ PR
- Lenny Tavárez – Brillar
- Nicky Jam – Dile a Él
- Rauw Alejandro & Alexis y Fido – Baja Pa’ Acá
- Yandel & Tego Calderón – Reggaeton Malandro
Mejor Álbum de Música Urbana
- Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
- Fariana – Underwater
- Nicki Nicole – Naiki
- Papatinho – MPC (Música Popular Carioca)
- Yandel – Elyte
Mejor Canción Rap / Hip Hop
- Akapellah Featuring Trueno – Parriba
- Arcángel – THC
- Big Soto & Eladio Carrión – El Favorite de Mami
- J Noa & Vakero – Sudor y Tinta
- Trueno – Fresh
Mejor Canción Urbana
- Álvaro Díaz & Nathy Peluso – XQ Eres Así
- Bad Bunny – DTMF
- Bad Bunny – La Mudanza
- Maluma – Cosas Pendientes
- Trueno & Young Miko – En la City
Mejor Álbum Rock
- A.N.I.M.A.L. – Legado
- Eruca Sativa – A Tres Días de la Tierra
- Fito Páez – Novela
- Leiva – Gigante
- Marilina Bertoldi – Luna en Obras (En Vivo)
Mejor Canción Rock
- A.N.I.M.A.L. – Legado
- Ali Stone – TRNA
- Eruca Sativa – Volarte
- Fito Páez – Sale el Sol
- Renee – La Torre
Mejor Album Pop/Rock
- Bandalos Chinos – Vándalos
- Dani Martín – El Último Día de Nuestras Vidas
- Diamante Eléctrico – Malhablado
- Lasso – Malcriado
- Morat – Ya Es Mañana
- Renee – R
Mejor Canción Pop/Rock
- Debi Nova – Tu Manera de Amar
- Joaquín Sabina – Un Último Vals
- Joaquina – No Llames Lo Mío Nuestro
- Jorge Drexler & Conociendo Rusia – Desastres Fabulosos
- Lasso – Lucifer
- Leiva – Ángulo Muerto
Mejor Álbum de Música Alternativa
- Ca7riel & Paco Amoroso – Papota
- Judeline – Bodhiria
- Latin Mafia – Todos los Días Todo el Día
- Marilina Bertoldi – Para Quien Trabajas Vol. I
- Rusowsky – Daisy
Mejor Canción Alternativa
- Bandalos Chinos – El Ritmo
- Ca7riel & Paco Amoroso – #Tetas
- Judeline – Joropo
- Latin Mafia – Siento Que Merezco Más
- Paloma Morphy – (Sola)
Mejor Álbum Salsa
- Gilberto Santa Rosa – Debut y Segunda Tanda, Vol. 2
- Issac Delgado – Mira Como Vengo
- José Alberto “El Canario” – Big Swing
- Los Hermanos Rosario – Infinito Positivo
- Rubén Blades Featuring Roberto Delgado & Orquesta – Fotografías
Mejor Álbum Cumbia/Vallenato
- Checo Acosta – Son 30
- Karen Lizarazo – De Amor Nadie Se Muere
- Los Cumbia Stars – Baila Kolombia
- Peter Manjarrés & Luis José Villa – La Jerarquía
- Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella – El Último Baile
Mejor Álbum Merengue/Bachata
- Alex Bueno – El Más Completo
- Eddy Herrera – Novato Apostador
- Milly Quezada – Live, Vol. 1 (Desde el Teatro Nacional de República Dominicana)
Best Álbum Tropical Tradicional
- Gloria Estefan – Raíces
- Malena Burke & Meme Solis – Malena Burke Canta a Meme Solis, Vol. 1
- Orquesta Failde – Caminando Piango Piango
Best Álbum Tropical Contemporáneo
- Alain Pérez – Bingo
- Mike Bahía – Calidosa
- Pedrito Martínez – Ilusión Óptica
- Puerto Candelaria – Fiesta Candelaria
- Vicente García – Puñito de Yocahú
Mejor Canción Tropical
- Fonseca & Rawayana – Venga Lo Que Venga
- Fonseca & Rubén Blades – Nunca Me Fui
- Gilberto Santa Rosa – Ahora o Nunca
- Karol G – Si Antes Te Hubiera Conocido
- Luis Enrique – La Foto
- Techy Fatule – Cariñito
- Víctor Manuelle – Si Volviera Jesús
Mejor Álbum de Cantautor
- Ale Zéguer – Relatos
- Alejandro y Maria Laura – Dos Hemisferios
- Natalia Lafourcade – Cancionera
- Valeria Castro – El Cuerpo Después de Todo
- Vivir Quintana – Cosas Que Sorprenden a la Audiencia
Mejor Canción de Cantautor
- Camilú – Amarte Sin Que Quieras Irte
- Joaquina – Aeropuerto
- Natalia Lafourcade – Cancionera
- Silvana Estrada – Como un Pájaro
- Vicente García – Quisqueya
Mejor Álbum Ranchero / Mariachi
- Christian Nodal – ¿Quién + Como Yo?
- Mariachi Reyna de Los Ángeles – Alma de Reyna 30 Aniversario
- Pepe Aguilar – Mi Suerte Es Ser Mexicano
Mejor Álbum Banda
- Banda MS de Sergio Lizárraga – Edición Limitada
- Julión Álvarez y su Norteño Banda – 42 18
- Luis Angel “El Flaco” – 25 Aniversario (Deluxe)
Mejor Álbum Tejano
- Bobby Pulido – Bobby Pulido & Friends Una Tuya y una Mía (Vol. 1 / En Vivo)
- El Plan – Imperfecto, Vol. 2
- Gabriella – Yo No Te Perdí
- Grupo Cultura – Reflexiones
- Juan Treviño
- Marian y Mariel – El Siguiente Paso (Live Session)
Mejor Álbum Norteño
- Alfredo Olivas – “V1V0”
- El Plan & Manuel Alejandro – El Plan & Manuel Alejandro
- La Energía Norteña – Pasado, Presente, Futuro
- Los Tigres del Norte – La Lotería
- Pesado – Frente a Frente
Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
- Carín León – Palabra de To’s (Seca)
- DannyLux – Leyenda
- Grupo Firme – Evolución
- Ivan Cornejo – Mirada
- Tito Double P – Incómodo
Mejor Canción Regional
- Carín León & Maluma – Si Tú Me Vieras
- Fuerza Regida & Grupo Frontera – Me Jalo
- Grupo Frontera – Hecha Pa’ Mí
- Kakalo & Carín León – Tierra Trágame
- Los Tigres del Norte – La Lotería
- Lupita Infante – ¿Seguimos o No?
Mejor Álbum Instrumental
- Ariel Brínguez & Iván “Melon” Lewis – Alma en Cuba
- Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán – Havana Meets Harlem
- Rafael Serrallet & Lviv National Philharmonic Symphony Orchestra – Y el Canto de Todas
- Yamandu Costa – Ida e Volta
- Yamandu Costa & Martín Sued & Orquestra Assintomática – Saga
Mejor Álbum Folk
- Julieta Rada – Candombe
- Kerreke & Daniela Padrón – Joropango
- Sílvia Pérez Cruz & Juan Falú – Lentamente
- Susana Baca – Conjuros
- Voces del Bullerengue – #Anonimas&Resilientes
Mejor Álbum de Tango
- Daniel Ruggiero – Piazzolla Para Orquesta Típica
- Giovanni Parra Quinteto – Milonguín
- José Colángelo – Colángelo… Tango
- Richard Scofano & Alfredo Minetti – Shin-Urayasu
- Sexteto Fantasma – La Inevitable Tentación de Ir a Contramano
- Tanghetto – En Vivo 20 Años
Mejor Álbum Flamenco
- Andrés Barrios – KM.0
- Ángeles Toledano – Sangre Sucia
- Kiki Morente – Azabache
- Las Migas – Flamencas
Mejor Canción Raíces
- Anita Vergara & Tato Marenco – Ella
- Bad Bunny – Lo Que Le Pasó a Hawaii
- Luis Enrique & C4 Trío – Aguacero
- Monsieur Periné Featuring Bejuco – Jardín del Paraíso
- Natalia Lafourcade – El Palomo y la Negra
- Natalia Lafourcade & El David Aguilar – Como Quisiera Quererte
Mejor Álbum Jazz / Jazz Latino
- Chucho Valdés & Royal Quartet – Cuba & Beyond
- Hamilton de Holanda – Hamilton de Holanda Trio – Live in NYC
- Iván Melon Lewis Trio – Luces y Sombras
- Miguel Zenón – Golden City
- Paquito D’Rivera – Madrid-New York Connection Band – La Fleur de Cayenne
Mejor Álbum Cristiano en Español
- Christine D’Clario – La Novia
- Israel & New Breed – Coritos, Vol. 1
- Marco Barrientos – Exaltado
- Marcos Vidal – Aquí Estamos
- Marcos Witt – Legado
Mejor Álbum Cristiano en Portugués
- Eli Soares – Memóri4s (Ao Vivo)
- Julliany Souza – A Maior Honra
- Paloma Possi – Razão da Esperança
- Resgate – Onde Guardamos as Flores?
- Ton Carfi – Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo)
Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Portugués
- Carol Biazin – No Escuro, Quem É Você?
- Janeiro – Fugacidade
- Julia Mestre – Maravilhosamente Bem
- Liniker – Caju
- Marina Sena – Coisas Naturais
Mejor Álbum de Rock o Alternativo en Portugués
- Baianasystem – O Mundo Dá Voltas
- Djonga – Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto !
- Jadsa – Big Buraco
- Maria Beraldo – Colinho
- Tó Brandileone – Reações Adversas / Ao Persistirem os Sintomas
Mejor Interpretación Urbana en Portugués
- BK’ Featuring Evinha – Só Quero Ver
- Djonga Featuring Milton Nascimento – Demoro a Dormir
- Liniker – Caju
- MC Hariel & Gilberto Gil – A Dança (Ao Vivo)
- MC Tuto & DJ Glenner – Barbie
Mejor Álbum Samba/Pagode
- Alcione – Alcione
- Marcelo D2 – Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci
- Mart’nália – Pagode da Mart’nália
- Sorriso Maroto – Sorriso Eu Gosto no Pagode Vol. 3 – Homenagem ao Fundo de Quintal (Gravado em Londres) (Ao Vivo)
- Zeca Pagodinho – Zeca Pagodinho – 40 Anos (Ao Vivo)
Mejor Álbum de Música Sertaneja
- Ana Castela – Let’s Go Rodeo
- Chitãozinho & Xororó – José & Durval
- Lauana Prado – Transcende (Ao Vivo) (Deluxe)
- Léo Foguete – Obrigado Deus
- Tierry – Do Velho Testamento
Mejor Álbum Raíces en Lengua Portuguesa
- Camané – Camané Ao Vivo No CCB – Homenagem a José Mário Branco
- Fitti – Transespacial
- João Gomes, Mestrinho & Jota.pê – Dominguinho
- Joyce Alane – Casa Coração
- Natascha Falcão – Universo de Paixão
Mejor Canción en Lengua Portuguesa
- Julia Mestre – Maravilhosamente Bem
- Liniker – Veludo Marrom
- Marina Sena – Ouro de Tolo
- Milton Nascimento & Esperanza Spalding Featuring Paul Simon – Um Vento Passou (Para Paul Simon)
- Zé Ibarra – Transe
Mejor Álbum Infantil
- Antonio Caramelo – Aventuras de Caramelo
- Canticuentos & Coro de Ríogrande – Los Nuevos Canticuentos
- Luis Pescetti & Juan Quintero – Buscapié
- Palavra Cantada – Cenas Infantis
- Rita Rosa – Jirafas
Mejor Álbum Clásico
- Ausiàs Parejo – Brouwer, Erena & Others: Guitar Works
- Isabel Dobarro – Kaleidoscope
- Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel & María Dueñas – Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina
- São Paulo Chamber Soloists – Radamés
- Susana Gómez Vázquez – Sisters of the Moon
Mejor Composición Clásica Contemporánea
- Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel & Los Angeles Master Chorale – Revolución Diamantina – Acts I-IV
- Marvin Camacho & Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica – Suite de la Verde Vida Para Viola y Orquesta Sinfónica Una Visita Imaginada de
- Federico García Lorca a Costa Rica
- Orquesta Escuela Carlos Chávez, Eduardo García Barrios & Eliot Fisk – Guitar Concerto
Mejor Música para Medios Visuales
- Cabra – Original Motion Picture Soundtrack – In the Summers
- Camilo Sanabria – Cien Años de Soledad (Banda Sonora de la Serie de Netflix)
- Federico Jusid – El Eternauta (Banda Sonora de la Serie de Netflix)
- Gustavo Santaolalla – Pedro Páramo (Banda Sonora de la Serie de Netflix)
- Pedro Osuna – Cada Minuto Cuenta (Banda Sonora de la Serie Original de Prime Video)
Mejor Arreglos Musicales
- Brava Featuring Yaneth Sandoval – Procuro Olvidarte (Versión Sinfónica)
- Cassio Vianna Jazz Orchestra – Flight 962
- Cesar Orozco & Son Ahead – Camaleón
- David Bisbal – Te Deseo Muy Felices Fiestas (Have Yourself a Merry Little Christmas)
- Joachim Horsley Featuring Olivia Soler & Boston Public Quartet and Friends – Bach’s Cuban Concerto for Piano and Tres
- Rafael Beck & Felipe Montanaro – Sapato Velho
Mejor Diseño de Empaque de un álbum
- Abita & Chucho Valdés – Masters of Our Roots
- Aitana – Cuarto Azul
- Chucho Valdés & Royal Quartet – Cuba and Beyond
- Leiva – Gigante
- Lourdes Carhuas – Por Esas Trenzas
Compositor del Año
- Ale Zéguer
- Edgar Barrera
- João Ferreira
- Mónica Vélez
- Pablo Preciado
Mejor Álbum en Ingeniería de Sonido
- Antonio Adolfo – Love Cole Porter
- Judeline – Bodhiria
- Liniker – Caju
- Natalia Lafourcade – Cancionera
- Pedro Emílio – Enquanto os Distraídos Amam
Productor del Año
- Edgar Barrera
- Matheus Stiirmer
- Mauricio Rengifo & Andres Torres
- Rafa Arcaute & Federico Vindver
- Vino Tinto
Mejor Vídeo Musical de Corto Formato
- Bad Bunny – El Club
- BK’ – Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer
- Guitarricadelafuente – Full Time Papi
- Ca7riel & Paco Amoroso – #Tetas
- Vera GRV – Cura Pa Mi Alma
Mejor Vídeo Musical de Largo Formato
- Ca7riel & Paco Amoroso – Papota (Short Film)
- Gaby Moreno – Lamento (Extended Cut)
- Hodari – Iradoh – 3 Atos de Irmandade: A Música, o Crime e a Justiça
- Mon Laferte – Mon Laferte, Te Amo
- Varios Artistas – Milton Bituca Nascimento