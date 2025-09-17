El 13 de noviembre es la fecha elegida para que la música latina se vista de gala en la 26ª edición de los Latin Grammy. La Academia Latina de la Grabación acaba de revelar la lista de nominados, y el puertorriqueño Bad Bunny se alza como el gran protagonista, dominando con 12 candidaturas que lo perfilan como el máximo favorito de la noche.



Entre sus nominaciones más destacadas, Bad Bunny compite en las categorías principales: Álbum del Año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS y una doble nominación en Grabación del Año y Canción del Año por sus éxitos “BAILE INoLVIDABLE” y “DTmF”.



No muy lejos del Conejo Malo, el productor y compositor mexicano Edgar Barrera y el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso se suman a la élite de los más nominados, ambos con 10 menciones cada uno. Barrera es reconocido por sus colaboraciones con estrellas de la talla de Karol G, Shakira, Maluma, Fuerza Regida y Grupo Frontera, mientras que Ca7riel & Paco Amoroso se destacan por su álbum Papota y por las candidaturas a Grabación y Canción del Año con “El Día del Amigo” y “#Tetas.”

Talento cordobés en la élite musical



La provincia de Córdoba tiene motivos para celebrar, ya que dos de sus talentos más reconocidos han logrado un lugar en las prestigiosas listas de los Grammy. La cantautora Zoe Gotusso recibió doble nominación por su tema “Lara” en Grabación del Año y por su álbum Cursi en Mejor Álbum de Pop Tradicional. Por su parte, la banda de rock Eruca Sativa se hace presente con nominaciones a Mejor Álbum de Rock por A tres días de la tierra y a Mejor Canción de Rock por “Volarme”.

Reconocimiento a las leyendas



La ceremonia también rendirá homenaje a la trayectoria de figuras icónicas que han dejado una marca indeleble en la música. Bunbury, Olga Tañón, Ivan Lins, Susana Baca y Pandora serán distinguidos con el Premio a la Excelencia Musical por sus sobresalientes carreras. Además, la Academia pronto anunciará quién recibirá el codiciado título de Persona del Año.

El 13 de noviembre conoceremos a los ganadores de la 26ª edición de los Latin Grammy, una celebración que promete reconocer lo mejor de la música en español y portugués, desde los gigantes de la industria hasta los talentos emergentes.

Conoce a todos los nominados:

Grabación del Año

Alejandro Sanz – Palmeras en el Jardín

Bad Bunny – Baile Inolvidable

Bad Bunny – DTMF

Ca7riel & Paco Amoroso – El Día del Amigo

Ca7riel & Paco Amoroso – #Tetas

Jorge Drexler & Conociendo Rusia – Desastres Fabulosos

Karol G – Si Antes Te Hubiera Conocido

Liniker ft. Amaro Freitas & Anavitória – Ao Teu Lado

Natalia Lafourcade – Cancionera

Zoe Gotusso – Lara

Album del Año

Alejandro Sanz – ¿Y Ahora Qué?

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Carín León – Palabra de To’s (Seca)

Ca7riel & Paco Amoroso – Papota

Elena Rose – En las Nubes – Con Mis Panas

Gloria Estefan – Raíces

Joaquina – Al Romper la Burbuja

Liniker – Caju

Natalia Lafourcade – Cancionera

Rauw Alejandro – Cosa Nuestra

Vicente García – Puñito de Yocahú

Canción del Año

Alejandro Sanz – Palmeras en el Jardín

Andrés Cepeda – Bogotá

Bad Bunny – Baile Inolvidable

Bad Bunny – DTMF

Ca7riel & Paco Amoroso – El Día del Amigo

Ca7riel & Paco Amoroso – #Tetas

Karol G – Si Antes Te Hubiera Conocido

Liniker – Veludo Marrom

Mon Laferte – Otra Noche de Llorar

Natalia Lafourcade – Cancionera

Mejor Nuevo Artista

Alleh

Annasofia

Yerai Cortés

Juliane Gamboa

Camila Guevara

Isadora

Alex Luna

Paloma Morphy

Sued Nunes

Ruzzi

Mejor Álbum de Pop Contemporáneo

Aitana – Cuarto Azul

Alejandro Sanz – ¿Y Ahora Qué?

Elena Rose – En las Nubes – Con Mis Panas

Elsa y Elmar – Palacio

Joaquina – Al Romper la Burbuja

Mejor Álbum de Pop Tradicional

Andrés Cepeda – Bogotá

Jesse & Joy – Lo Que Nos Faltó Decir

Natalia Lafourcade – Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall

Raquel Sofía – Después de los 30

Zoe Gotusso – Cursi

Mejor Canción Pop

Andrés Cepeda – Bogotá

Ca7riel & Paco Amoroso – El Día del Amigo

Nicole Zignago – Te Quiero

Shakira – Soltera

Yami Safdie & Camilo – Querida Yo

Mejor Actuacion de Música Latina Electrónica

Boza & Elena Rose – Orion (Sistek Remix)

Ela Minus – QQQQ

Imanbek & Taichu – Ella Quiere Techno

Mr. Pauer, Villa Electronika & DJ Polin – Rulay en Dubai (Extended)

Rawayana & Akapellah – Veneka

Mejor Actuación Urbana / Urbana Fusión

Alleh & Yorghaki – Capaz (Merengueton)

Bad Bunny – DTMF

Jay Wheeler- Roma

Tokischa & Nathy Peluso – De Maravisha

W Sound, Beéle & Ovy On the Drums – La Plena (W Sound 05)

Mejor Actuación de Reggaetón

Bad Bunny – Voy a Llevarte Pa’ PR

Lenny Tavárez – Brillar

Nicky Jam – Dile a Él

Rauw Alejandro & Alexis y Fido – Baja Pa’ Acá

Yandel & Tego Calderón – Reggaeton Malandro

Mejor Álbum de Música Urbana

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Fariana – Underwater

Nicki Nicole – Naiki

Papatinho – MPC (Música Popular Carioca)

Yandel – Elyte

Mejor Canción Rap / Hip Hop

Akapellah Featuring Trueno – Parriba

Arcángel – THC

Big Soto & Eladio Carrión – El Favorite de Mami

J Noa & Vakero – Sudor y Tinta

Trueno – Fresh

Mejor Canción Urbana

Álvaro Díaz & Nathy Peluso – XQ Eres Así

Bad Bunny – DTMF

Bad Bunny – La Mudanza

Maluma – Cosas Pendientes

Trueno & Young Miko – En la City

Mejor Álbum Rock

A.N.I.M.A.L. – Legado

Eruca Sativa – A Tres Días de la Tierra

Fito Páez – Novela

Leiva – Gigante

Marilina Bertoldi – Luna en Obras (En Vivo)

Mejor Canción Rock

A.N.I.M.A.L. – Legado

Ali Stone – TRNA

Eruca Sativa – Volarte

Fito Páez – Sale el Sol

Renee – La Torre

Mejor Album Pop/Rock

Bandalos Chinos – Vándalos

Dani Martín – El Último Día de Nuestras Vidas

Diamante Eléctrico – Malhablado

Lasso – Malcriado

Morat – Ya Es Mañana

Renee – R

Mejor Canción Pop/Rock

Debi Nova – Tu Manera de Amar

Joaquín Sabina – Un Último Vals

Joaquina – No Llames Lo Mío Nuestro

Jorge Drexler & Conociendo Rusia – Desastres Fabulosos

Lasso – Lucifer

Leiva – Ángulo Muerto

Mejor Álbum de Música Alternativa

Ca7riel & Paco Amoroso – Papota

Judeline – Bodhiria

Latin Mafia – Todos los Días Todo el Día

Marilina Bertoldi – Para Quien Trabajas Vol. I

Rusowsky – Daisy

Mejor Canción Alternativa

Bandalos Chinos – El Ritmo

Ca7riel & Paco Amoroso – #Tetas

Judeline – Joropo

Latin Mafia – Siento Que Merezco Más

Paloma Morphy – (Sola)

Mejor Álbum Salsa

Gilberto Santa Rosa – Debut y Segunda Tanda, Vol. 2

Issac Delgado – Mira Como Vengo

José Alberto “El Canario” – Big Swing

Los Hermanos Rosario – Infinito Positivo

Rubén Blades Featuring Roberto Delgado & Orquesta – Fotografías

Mejor Álbum Cumbia/Vallenato

Checo Acosta – Son 30

Karen Lizarazo – De Amor Nadie Se Muere

Los Cumbia Stars – Baila Kolombia

Peter Manjarrés & Luis José Villa – La Jerarquía

Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella – El Último Baile

Mejor Álbum Merengue/Bachata

Alex Bueno – El Más Completo

Eddy Herrera – Novato Apostador

Milly Quezada – Live, Vol. 1 (Desde el Teatro Nacional de República Dominicana)

Best Álbum Tropical Tradicional

Gloria Estefan – Raíces

Malena Burke & Meme Solis – Malena Burke Canta a Meme Solis, Vol. 1

Orquesta Failde – Caminando Piango Piango

Best Álbum Tropical Contemporáneo

Alain Pérez – Bingo

Mike Bahía – Calidosa

Pedrito Martínez – Ilusión Óptica

Puerto Candelaria – Fiesta Candelaria

Vicente García – Puñito de Yocahú

Mejor Canción Tropical

Fonseca & Rawayana – Venga Lo Que Venga

Fonseca & Rubén Blades – Nunca Me Fui

Gilberto Santa Rosa – Ahora o Nunca

Karol G – Si Antes Te Hubiera Conocido

Luis Enrique – La Foto

Techy Fatule – Cariñito

Víctor Manuelle – Si Volviera Jesús

Mejor Álbum de Cantautor

Ale Zéguer – Relatos

Alejandro y Maria Laura – Dos Hemisferios

Natalia Lafourcade – Cancionera

Valeria Castro – El Cuerpo Después de Todo

Vivir Quintana – Cosas Que Sorprenden a la Audiencia

Mejor Canción de Cantautor

Camilú – Amarte Sin Que Quieras Irte

Joaquina – Aeropuerto

Natalia Lafourcade – Cancionera

Silvana Estrada – Como un Pájaro

Vicente García – Quisqueya

Mejor Álbum Ranchero / Mariachi

Christian Nodal – ¿Quién + Como Yo?

Mariachi Reyna de Los Ángeles – Alma de Reyna 30 Aniversario

Pepe Aguilar – Mi Suerte Es Ser Mexicano

Mejor Álbum Banda

Banda MS de Sergio Lizárraga – Edición Limitada

Julión Álvarez y su Norteño Banda – 42 18

Luis Angel “El Flaco” – 25 Aniversario (Deluxe)

Mejor Álbum Tejano

Bobby Pulido – Bobby Pulido & Friends Una Tuya y una Mía (Vol. 1 / En Vivo)

El Plan – Imperfecto, Vol. 2

Gabriella – Yo No Te Perdí

Grupo Cultura – Reflexiones

Juan Treviño

Marian y Mariel – El Siguiente Paso (Live Session)

Mejor Álbum Norteño

Alfredo Olivas – “V1V0”

El Plan & Manuel Alejandro – El Plan & Manuel Alejandro

La Energía Norteña – Pasado, Presente, Futuro

Los Tigres del Norte – La Lotería

Pesado – Frente a Frente

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

Carín León – Palabra de To’s (Seca)

DannyLux – Leyenda

Grupo Firme – Evolución

Ivan Cornejo – Mirada

Tito Double P – Incómodo

Mejor Canción Regional

Carín León & Maluma – Si Tú Me Vieras

Fuerza Regida & Grupo Frontera – Me Jalo

Grupo Frontera – Hecha Pa’ Mí

Kakalo & Carín León – Tierra Trágame

Los Tigres del Norte – La Lotería

Lupita Infante – ¿Seguimos o No?

Mejor Álbum Instrumental

Ariel Brínguez & Iván “Melon” Lewis – Alma en Cuba

Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán – Havana Meets Harlem

Rafael Serrallet & Lviv National Philharmonic Symphony Orchestra – Y el Canto de Todas

Yamandu Costa – Ida e Volta

Yamandu Costa & Martín Sued & Orquestra Assintomática – Saga

Mejor Álbum Folk

Julieta Rada – Candombe

Kerreke & Daniela Padrón – Joropango

Sílvia Pérez Cruz & Juan Falú – Lentamente

Susana Baca – Conjuros

Voces del Bullerengue – #Anonimas&Resilientes

Mejor Álbum de Tango

Daniel Ruggiero – Piazzolla Para Orquesta Típica

Giovanni Parra Quinteto – Milonguín

José Colángelo – Colángelo… Tango

Richard Scofano & Alfredo Minetti – Shin-Urayasu

Sexteto Fantasma – La Inevitable Tentación de Ir a Contramano

Tanghetto – En Vivo 20 Años

Mejor Álbum Flamenco

Andrés Barrios – KM.0

Ángeles Toledano – Sangre Sucia

Kiki Morente – Azabache

Las Migas – Flamencas

Mejor Canción Raíces

Anita Vergara & Tato Marenco – Ella

Bad Bunny – Lo Que Le Pasó a Hawaii

Luis Enrique & C4 Trío – Aguacero

Monsieur Periné Featuring Bejuco – Jardín del Paraíso

Natalia Lafourcade – El Palomo y la Negra

Natalia Lafourcade & El David Aguilar – Como Quisiera Quererte

Mejor Álbum Jazz / Jazz Latino

Chucho Valdés & Royal Quartet – Cuba & Beyond

Hamilton de Holanda – Hamilton de Holanda Trio – Live in NYC

Iván Melon Lewis Trio – Luces y Sombras

Miguel Zenón – Golden City

Paquito D’Rivera – Madrid-New York Connection Band – La Fleur de Cayenne

Mejor Álbum Cristiano en Español

Christine D’Clario – La Novia

Israel & New Breed – Coritos, Vol. 1

Marco Barrientos – Exaltado

Marcos Vidal – Aquí Estamos

Marcos Witt – Legado

Mejor Álbum Cristiano en Portugués

Eli Soares – Memóri4s (Ao Vivo)

Julliany Souza – A Maior Honra

Paloma Possi – Razão da Esperança

Resgate – Onde Guardamos as Flores?

Ton Carfi – Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo)

Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Portugués

Carol Biazin – No Escuro, Quem É Você?

Janeiro – Fugacidade

Julia Mestre – Maravilhosamente Bem

Liniker – Caju

Marina Sena – Coisas Naturais

Mejor Álbum de Rock o Alternativo en Portugués

Baianasystem – O Mundo Dá Voltas

Djonga – Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto !

Jadsa – Big Buraco

Maria Beraldo – Colinho

Tó Brandileone – Reações Adversas / Ao Persistirem os Sintomas

Mejor Interpretación Urbana en Portugués

BK’ Featuring Evinha – Só Quero Ver

Djonga Featuring Milton Nascimento – Demoro a Dormir

Liniker – Caju

MC Hariel & Gilberto Gil – A Dança (Ao Vivo)

MC Tuto & DJ Glenner – Barbie

Mejor Álbum Samba/Pagode

Alcione – Alcione

Marcelo D2 – Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci

Mart’nália – Pagode da Mart’nália

Sorriso Maroto – Sorriso Eu Gosto no Pagode Vol. 3 – Homenagem ao Fundo de Quintal (Gravado em Londres) (Ao Vivo)

Zeca Pagodinho – Zeca Pagodinho – 40 Anos (Ao Vivo)

Mejor Álbum de Música Sertaneja

Ana Castela – Let’s Go Rodeo

Chitãozinho & Xororó – José & Durval

Lauana Prado – Transcende (Ao Vivo) (Deluxe)

Léo Foguete – Obrigado Deus

Tierry – Do Velho Testamento

Mejor Álbum Raíces en Lengua Portuguesa

Camané – Camané Ao Vivo No CCB – Homenagem a José Mário Branco

Fitti – Transespacial

João Gomes, Mestrinho & Jota.pê – Dominguinho

Joyce Alane – Casa Coração

Natascha Falcão – Universo de Paixão

Mejor Canción en Lengua Portuguesa

Julia Mestre – Maravilhosamente Bem

Liniker – Veludo Marrom

Marina Sena – Ouro de Tolo

Milton Nascimento & Esperanza Spalding Featuring Paul Simon – Um Vento Passou (Para Paul Simon)

Zé Ibarra – Transe

Mejor Álbum Infantil

Antonio Caramelo – Aventuras de Caramelo

Canticuentos & Coro de Ríogrande – Los Nuevos Canticuentos

Luis Pescetti & Juan Quintero – Buscapié

Palavra Cantada – Cenas Infantis

Rita Rosa – Jirafas

Mejor Álbum Clásico

Ausiàs Parejo – Brouwer, Erena & Others: Guitar Works

Isabel Dobarro – Kaleidoscope

Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel & María Dueñas – Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina

São Paulo Chamber Soloists – Radamés

Susana Gómez Vázquez – Sisters of the Moon

Mejor Composición Clásica Contemporánea

Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel & Los Angeles Master Chorale – Revolución Diamantina – Acts I-IV

Marvin Camacho & Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica – Suite de la Verde Vida Para Viola y Orquesta Sinfónica Una Visita Imaginada de

Federico García Lorca a Costa Rica

Orquesta Escuela Carlos Chávez, Eduardo García Barrios & Eliot Fisk – Guitar Concerto

Mejor Música para Medios Visuales

Cabra – Original Motion Picture Soundtrack – In the Summers

Camilo Sanabria – Cien Años de Soledad (Banda Sonora de la Serie de Netflix)

Federico Jusid – El Eternauta (Banda Sonora de la Serie de Netflix)

Gustavo Santaolalla – Pedro Páramo (Banda Sonora de la Serie de Netflix)

Pedro Osuna – Cada Minuto Cuenta (Banda Sonora de la Serie Original de Prime Video)

Mejor Arreglos Musicales

Brava Featuring Yaneth Sandoval – Procuro Olvidarte (Versión Sinfónica)

Cassio Vianna Jazz Orchestra – Flight 962

Cesar Orozco & Son Ahead – Camaleón

David Bisbal – Te Deseo Muy Felices Fiestas (Have Yourself a Merry Little Christmas)

Joachim Horsley Featuring Olivia Soler & Boston Public Quartet and Friends – Bach’s Cuban Concerto for Piano and Tres

Rafael Beck & Felipe Montanaro – Sapato Velho

Mejor Diseño de Empaque de un álbum

Abita & Chucho Valdés – Masters of Our Roots

Aitana – Cuarto Azul

Chucho Valdés & Royal Quartet – Cuba and Beyond

Leiva – Gigante

Lourdes Carhuas – Por Esas Trenzas

Compositor del Año

Ale Zéguer

Edgar Barrera

João Ferreira

Mónica Vélez

Pablo Preciado

Mejor Álbum en Ingeniería de Sonido

Antonio Adolfo – Love Cole Porter

Judeline – Bodhiria

Liniker – Caju

Natalia Lafourcade – Cancionera

Pedro Emílio – Enquanto os Distraídos Amam

Productor del Año

Edgar Barrera

Matheus Stiirmer

Mauricio Rengifo & Andres Torres

Rafa Arcaute & Federico Vindver

Vino Tinto

Mejor Vídeo Musical de Corto Formato

Bad Bunny – El Club

BK’ – Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer

Guitarricadelafuente – Full Time Papi

Ca7riel & Paco Amoroso – #Tetas

Vera GRV – Cura Pa Mi Alma

Mejor Vídeo Musical de Largo Formato