Lenny Kravitz suma una nueva fecha en Argentina

El artista internacional Lenny Kravitz anunció un nuevo show en Buenos Aires.



El músico acaba de lanzar hace un mes, su duodécimo álbum de estudio Blue Electric Light y en su gira mundial tendrá una parada en Argentina.

Con producción de DF Entertainment, Lenny Kravitz se presentará el miércoles 27 y el jueves 28 de noviembre en el Movistar Arena.

Las entradas para el primer show ya están agotadas. Se suma la fecha del 28 de noviembre y las entradas se podrán conseguir a partir de este jueves a las 10 horas en la web del Movistar Arena.

Los clientes de Banco Patagonia contarán con el beneficio de las 6 cuotas sin interés en todas las instancias de venta.

El lanzamiento de Blue Electric Light y su tour mundial homónimo transforman a este 2024 en un año histórico para Lenny Kravitz, al que el medio Billboard apodó el "Lennaissance". El álbum debutó con un gran éxito de crítica: The Associated Press describió el proyecto como "glorioso... el mejor material del rockero en años", mientras que NPR lo llamó un "caleidoscopio de rock vertiginoso, funk psicodélico, soul y más".



También este año, Kravitz fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el "Music Icon Award" en los People's Choice Awards 2024 y el "Fashion Icon Award" del CFDA, por su papel no solo como uno de los músicos más estimados del rock, sino también como una gran influencia en la moda.

El Blue Electric Light Tour 2024 comenzó el 23 de junio en Europa, seguirá camino por Estados Unidos, y llegará a Sudamérica al final del semestre, donde se reencontrará con sus fans argentinos en Buenos Aires, tras 5 años de espera, luego de su última visita en 2019, donde dio un show inolvidable como headliner de Lollapalooza Argentina.



En última instancia, el Blue Electric Light Tour 2024 promete a los fanáticos de todo el mundo un show increíble para volver a ver a una de sus figuras más prominentes del rock de los últimos años, en un show con todo lo nuevo pero donde no faltará ninguno de sus aclamados hits.