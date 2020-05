Leo García reflexiona en una entrevista brindada a Télam y expresa: "La vida nos propuso un cambio de guion con esta pandemia".

El artista repasará en un show pago por streaming, este sábado a las 21, su disco "Mar", recordado por su hit "Morrissey" que resonó hasta en las tribunas de las canchas.



"Soy de las personas que se aburren haciendo lo mismo y últimamente sentía que no me quedaba otra que pensar en sacar una canción que funcionara, hacer el video, pensar la táctica de difusión. Era aburrido y absurdo porque estamos en una época de `millenials´, en donde se considera más la cantidad de seguidores que una buena canción", explicó el cantautor.



Y completó su idea: "Yo sentía que no tenía que contaminarme con esa ambición numérica, porque si no te hace muy mal o tirás la toalla. Venía en esa lógica de estar detrás de la zanahoria y no podía celebrar o agradecer cosas que había hecho, como el disco `Mar´. Pero la vida nos propuso un cambio de guion y uno tiene que aprender de eso".



Define a su disco como la "masa madre" de su carrera.



El show, además, será un sentido homenaje a Gustavo Cerati, productor de ese trabajo que contenía el hit "Morrissey", a quien el cantautor le agradece "el haberlo hecho visible ante el gran público".

"Es un experimento lo del sábado pero me gusta siempre, como sin querer queriendo, dar un paso en la vanguardia. Ya hay muchos artistas que hacen esto, pero está bueno que empecemos a saber cómo promocionarnos a través de las redes y a trabajar estas plataformas", señaló.



El músico también destacó que el hecho de que el show por streaming sea pago implica "un mayor compromiso" en lo que refiere a su armado, su puesta en escena y la manera en que se prepara.



"Uno se siente mucho más comprometido en ofrecer un espectáculo si hay espectadores. Es muy diferente a que en el Instagram Live uno agarre la guitarra y se ponga a cantar. Acá uno piensa el show, qué luz va, cómo me voy a vestir, el sonido. Estoy probando cosas para que no falle. Voy a estar desde el sábado a la mañana probando la emisión".



Adelantó que el recital online "Es hermoso... porque lo voy a hacer con los sonidos originales que Gustavo me dejó en CD´s escritos de puño y letra por él. Va a sonar como suena el disco. Me pareció bueno que si la gente paga una entrada, pueda ofrecer algo bien armado".

Fuente Télam