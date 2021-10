Llega un nuevo comienzo de semana, y la Agencia Córdoba Cultura prepara numerosas opciones para disfrutar de la cultura en toda la provincia.



Se destacan la 35° edición de la Feria del Libro Córdoba que ya está en marcha y se desarrolla hasta el 11 de octubre en formato virtual y presencial.

Llega el primer Festival de Cine Cordobés (FECICO) a las salas de toda la provincia organizado por el Polo Audiovisual Córdoba. Hasta el 3 de noviembre se proyectarán más de 20 títulos realizados en la provincia y que han tenido recorrido local, nacional e internacional.

El viernes 8 a las 20 la Banda Sinfónica de la Provincia ofrece un concierto por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural en el Teatro del Libertador General San Martín bajo la batuta del director invitado Pablo Almada.



Mirá la programación, día por día:

Lunes 4

A las 17. Concierto de Beethoven en el Teatro del Libertador

El Coro Polifónico Delfino Quirici junto al Coro Polifónico de Córdoba, bajo la dirección general de Juan Manuel Brarda, presenta un concierto homenaje a Ludwig van Beethoven. El repertorio contará con la participación de los pianistas Andrea Mellia y Fabricio Rovasio y de la soprano Rosario Febre Moyano. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

A las 21. Bajo el lente de Juan Fraire

«Mis ojos que ven emociones» es el nombre del proyecto del fotógrafo Juan Fraire. Un video con una serie de imágenes recolectadas a través de la carrera de fotógrafo que muestran la importancia de retratar momentos importantes en la vida de las personas, enfocado más en las emociones personales que se viven en estas situaciones. Estos clicks trabajan sobre los recuerdos, con una mirada en el presente pensando también en las generaciones del futuro, rescatando las situaciones que generan estas celebraciones, lo tradicional y lo banal, los entornos que muchas veces no son registrados o son simplemente parte del paisaje de una celebración. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

Martes 5

A las 17. Visita virtual a la muestra 4 Ensayos en Paseo del Buen Pastor

La Asociación de Fotógrafos y Camarógrafos profesionales de la provincia de Córdoba (AFC), bajo la curaduría de Hugo Alberto Campilongo, propone una exhibición basada en cuatro géneros fotográficos: Fotoperiodismo una mirada sobre los primeros cuatro meses de la pandemia, con inicio del 20 de marzo de 2020); Documentalismo un ensayo Fotográfico sobre la perspectiva de género, que pone de manifiesto las luchas feministas por sobre el patriarcado; Social un trabajo sobre las personas, personajes y artistas y, por último, Paisaje que contempla postales de distintas partes de Córdoba, Argentina y el Mundo. La muestra consta de 51 obras por 21 cordobeses, en color y en blanco y negro y durante el recorrido algunos de los protagonistas cuentan acerca de la iniciativa de participar en esta muestra colectiva y el sentido de sus obras. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

A las 19. Cine: J´accuse: El affair Dreyfus (de Roman Polanski, Francia, 2019). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

El 5 de enero de 1895, el Capitán Alfred Dreyfus, un joven y prometedor oficial francés, es degradado por espiar en beneficio de Alemania y condenado a cadena perpetua en la Isla del Diablo. Entre los testigos de su humillación está Georges Picquart, al que promocionan para dirigir la unidad militar de contrainteligencia que lo investiga. Pero cuando Picquart descubre que los alemanes siguen recibiendo información secreta, se ve envuelto en un peligroso laberinto de engaño y corrupción que pone en peligro no solo su honor, sino también su vida. Repite el miércoles 6 a las 21. Entrada general 80 pesos. Estudiantes y jubilados, 50.

A las 20. Cine por la diversidad: Tully (de Jason Reitman, Estados Unidos, 2018). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Marlo (Charlize Theron) es una madre con tres hijos, el último recién nacido, que recibe un inesperado regalo de parte de su hermano (Mark Duplass): una niñera para que le ayude por las noches. Al principio le parece una extravagancia, pero Marlo acaba teniendo una relación única con Tully (Mackenzie Davis), una joven niñera amable, sorprendente y, en ocasiones, difícil. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Músicos produciendo: breve encuentro con Martin Mamonde

Músico, compositor y productor. Además es integrante de la banda de folk rock La Cruza, con más de 15 años de trayectoria, conformada por tres hermanos y dos sobrinos: Martin Mamonde (guitarra eléctrica y voz), Gonzalo Mamonde (bajo y voz), Marcos Mamonde (guitarra y voz), Tobías Ceballos (batería y voz) y Fernando Ceballos (guitarra y voz). En esta oportunidad el artista presenta su nuevo proyecto titulado «Lo que nadie quiso comprar»

FB: Martin Mamonde IG: @martin.mamonde.l.q.n.q.c

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

A las 21. Cine: Esquirlas (de Natalia Garayalde, Argentina, 2020). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

El 3 noviembre de 1995 estalló la Fábrica Militar de Río Tercero, en Córdoba, lo que provocó que miles de proyectiles se dispararan y se esparcieran en los pueblos de alrededor, en una tragedia que dejaría siete muertos y centenares de heridos y afectados. Por entonces, Natalia Garayalde era una niña de doce años que vivía con su familia cerca del lugar, y todavía jugaba a filmar con la cámara de video que su padre había comprado, cuando registró los momentos inmediatos al estallido, mientras su familia escapaba de las explosiones, así como las actividades cotidianas del pueblo en los días y semanas siguientes. Veinticinco años después, aquel material captado desde la mirada cándida y sorprendida de una niña que jugaba con su hermana a hacer móviles periodísticos se convierte en un testimonio reflexivo y doloroso sobre la familia, la destrucción de una ciudad, los rastros del horror, la verdad siniestra sobre el caso y las heridas difíciles de cerrar. Con la presencia de la directora Natalia Garayalde. Repite el miércoles 6 a las 19. Entrada general 80 pesos. Estudiantes y jubilados, 50.

Miércoles 6

A las 17. Poesía con Cecilia Romero

Cecilia comparte el poema Casa grande y algunas imágenes de elementos referidos a la casa y las marcas y formas que deja el paso del tiempo cuando las personas habitan la materialidad que los circunda. Es un poema del libro Casa Grande editado por editorial Nudista. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

A las 20. Cineclub Al Filo: Flores de equinoccio (de Yasujirô Ozu, Japón, 1958). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

A un hombre de negocios sus amigos le piden constantemente consejos sobre el matrimonio, la vida conyugal y la vida familiar. Su serenidad y sus agudos análisis le permiten encontrar el consejo oportuno para cada situación. Sin embargo, cuando él mismo tiene que afrontar una delicada situación que afecta a su hija mayor, tropezará con grandes dificultades para encontrar una solución al conflicto. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Desde el atelier de Hilda Zagaglia (Alta Gracia)

Desde su taller en Alta Gracia, Hilda intenta resumir en pocos minutos una trayectoria de más de 45 años de su trabajo como artista. Vanguardista, supo reconocer la interdisciplinaridad en la pintura, performance, instalaciones y esculturas. Sus obras son capas de significados que dejan traslucir aspectos intrínsecos del devenir simbólico cultural: el maíz transgénico, compromiso con la mujer, la mano de obra negra esclavizada, lo sagrado, la dictadura, son algunos de los temas que recorren las obras de la artista. Temáticas que, además, están encaradas con un profundo compromiso tanto estético como político, y en este sentido se cimientan en un constante trabajo de investigación.

Web: https://www.hildazagaglia.com.ar/

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook Cultura.Cba

Jueves 7

A las 17. Músicos produciendo: breve encuentro con Fernanda Álvarez

Fernanda Álvarez, arpista nacida en Córdoba, deleita con su música y cuenta acerca de su reciente EP Los sueños lanzado con su proyecto Lucy la Nuit que cuenta con la participación de varios artistas. Además, presenta un proyecto que estuvo realizando con una obra que conjuga música y teatro y que se estrena el año que viene.

FB: Fernanda Alvarez IG: @fernandaalvarez672. Se puede seguir en Youtube Cultura.Cba

A las 19. Cine: En compañía (de Ada Frontini, Argentina, 2021). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

La película trata acerca de la relación entre las personas y los perros a través de escenas cargadas de intimidad: caricias, hábitos, juegos y cuidados, historias de advenimiento y de pérdidas, protección y desarraigo. Los relatos se entremezclan y componen un mapa sobre el amor y sus enigmas. Repite el sábado 9 a las 20. Entrada general 80 pesos. Estudiantes y jubilados, 50.

A las 20.30. Festival de Cine Cordobés (FECICO): Sangre Vurdalak de Santiago Fernández Calvete San Francisco – Cine Radar

Se proyectará, en carácter de estreno nacional, la película de terror "Sangre Vurdalak", producida por Jaque Content: Tras ir a matar a un vampiro, un hombre regresa a casa en la hora mágica, entre el día y la noche. Su familia duda si sigue siendo humano o si ha sido mordido por el no-muerto. Su hija adolescente está dispuesta a defenderlo, pero las dudas y el miedo crecen en el hogar a medida que se acerca la oscuridad de la noche. Se realizará una gala que contará con la presencia del director Santiago Fernández Calvete, el productor Daniel Lambrisca (Jaque), la coproductora Roxana Ramos (Aramos Cine) y protagonistas de Córdoba y Buenos Aires, como Naiara Awada.

A las 21. Cine: Las ranas (de Edgardo Castro, Argentina, 2020) Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Una mujer visita a su novio, preso en una cárcel que se ubica a un par de horas de Buenos Aires. Cada semana, ella se las arregla lo mejor posible para cumplir su misión: llevarle comida, drogas y amor. Entrada general 80 pesos. Estudiantes y jubilados, 50.

A las 21. Teatro en primera persona: Luki

Luki es cantante, artista, músico y compositor cordobés en el género del rap, trap, reggaeton y freestyle. Reconocido en el ambiente como una de las nuevas promesas por su fluidez y facilidad en el freestyle, es un activista constante, actualizado y versátil. Su repertorio es amplio y está en constante expansión: sus letras pasan por la calle, el amor, los callejones y los clubs. Durante el 2019 su performance fue elegida para abrir los conciertos de distintas bandas y artistas referentes del género a nivel nacional e internacional. Su música va desde el rap clásico como el de los 90 (boom bap) hasta los sonidos más frescos de tipo club (trap, dancehall y reggaeton).

IG: @luki.lmb Spotify: Luki YouTube: Luki TV. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

Viernes 8

A las 17. Teatro: RASTROS De memorias y Hortensias

Esta obra pulsa en los secretos y las dudas pero, sobre todo, indaga, pregunta, ¿de qué estamos hechos? ¿Qué somos? ¿Qué queremos? Rastros es el delirio de un hombre mayor que recuerda la década de 1970 y su familia. Una obra protagonizada por Ignacio Figueroa y dirigida por Alejandro Toledo y ganadora de la convocatoria Premio a la creación y producción teatral 2019 de la Agencia Córdoba Cultura. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

A las 20. Viernes de música: Tumbao Trío Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Esta es una banda de latin jazz formada recientemente que centra su repertorio en algunos de los referentes del género como Michel Camilo, Gonzalo Rubalcaba, Michel Petrucciani, Egberto Gismonti y Chick Corea. Interpretará clásicos como On fire, Caravan, Loro, Brazilian like, Armando´s Rhumba, Lágrimas negras, And Sammy Walked In, Bésame mucho y Watermelon. Integrantes: Adrián Ferrochio (bajo), José Lichtenstein (piano) y Hernán Tenreyro (batería); cada uno de ellos ha participado en innumerables proyectos musicales a lo largo de sus vastas trayectorias. Entrada 300 pesos. Dos butacas contiguas, 500.

A las 20. Concierto por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Teatro del Libertador General San Martín – Av. Vélez Sarsfield 365

La Banda Sinfónica de la Provincia interpreta un concierto en el marco del Día por el Respeto a la Diversidad Cultural bajo la batuta del director invitado Pablo Almada. El repertorio está integrado por obras de compositores de Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Ecuador y Estados Unidos tales como Danza sinfónica n° 3, Fiesta de Clifton Williams, Danzas del búfalo de Robert W. Smith, Rapsodia peruana de Luis Enrique Vargas, Amor en Saldán del compositor y arreglador cordobés Teodoro castro, Atrato, memorias sueños y vientos de Andrés Acosta, Dolencias de Víctor Valencia, Un atardecer en el llano de Juan Carlos Valencia, Baicatu de Ricardo Silva y Malambo de Alberto Ginastera. Entrada desde 500 pesos, a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro (teléfono 0351 4143412) de martes a sábados de 9 a 20, en efectivo, tarjetas de crédito o débito.

A las 20. Festival de Cine Cordobés (FECICO): La noche más larga de Moroco Colman. Jesús María – Sala Molise – Las Tipas

Habrá alfombra roja en el cine que proyectará "La noche más larga" de Moroco Colman: Sigue la historia del violador serial más conocido de la historia Argentina, que atacó a más de 93 mujeres en la ciudad de Córdoba entre 1985 y 2004 mientras paralelamente aparentaba ser un padre y esposo ejemplar. Colman estará presente junto a las actrices cordobesas que trabajaron en el filme.

A las 21. Cultura en el Patio: Camila Pino.

Camila Pino, cantora, intérprete y compositora de música de raíz folklórica y latinoamericana, presenta Habitar con un concierto que oficia de enlace identitario con el ser latinoamericano. La joven música habita su identidad cordobesa y andina, con la convicción de plasmarla en las palabras y en los versos de compositores que impulsan su canto desde lo más profundo. En Habitar, con la participación de Luciano De La Rosa, Tomás Mercau y Jorge Ignacio Coniglio, aborda canciones de compositores como Teresa Parodi, Violeta Parra y Carlos Aguirre, entre otros.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA

Sábado 9

A las 15. Ensayos sobre la naturaleza y el ser. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

Este es un taller presencial de escritura creativa, realizado a partir de la muestra Secretos del monte de Sofía Althabe. A partir de preguntas para pensar al humano en relación al entorno se invita a los participantes a escribir un texto poético y artístico que relate una experiencia con la urdimbre de la propia naturaleza. El taller está destinado a jóvenes y adultos. Se lleva a cabo en el patio del Museo Caraffa, gratuito y con cupo limitado. Repite el domingo 10 a las 15. Las inscripciones se realizan a través del siguiente formulario: AQUÍ Para más información comunicarse por mail a educacion@museocaraffa.org.ar

A las 17. Visita al Taller de Zooides (San Esteban)

Relojero de profesión, especializado en grandes máquinas monumentales, Carlos Ducler, bajo el nombre Zooides, construye autómatas y juguetes mecánicos con un estilo propio al que denomina Paranápunk. Inspiradas en el Steampunk como movimiento retrofuturista y en las teorías darwinianas, cada una de sus obras reflexiona sobre las luchas del mundo natural por la subsistencia en un planeta devastado por la codicia y la insensibilidad de una especie pseudointeligente. La intimidad del aislamiento del 2020 lo inspiró a experimentar en el campo de la joyería contemporánea. Actualmente una de sus piezas está participando en Abran Cancha, III Bienal Latinoamericana de Joyería Contemporánea. Ha obtenido importantes premios y becas. Actualmente vive y trabaja en San Esteban, un pequeño pueblo serrano del norte del Valle de Punilla.

FB: Carlos Ducler IG: @tierrazooides Se puede seguir en Youtube CulturaCBA

A las 20. Homenaje a Astor Piazzolla. Teatro del Libertador General San Martín – Av. Vélez Sarsfield 365

La Orquesta Provincial de Música Ciudadana presenta el concierto «Homenaje a Astor Piazzolla» con la participación de Mery Murúa y Gustavo Visentín y la dirección del maestro Damián Torres. El programa ofrece una selección de las obras significativas del célebre compositor y bandoneonista, como Otoño porteño, Whisky, Café 1930 (Historia del Tango), Verano porteño, Onda 9, El gordo triste, Balada para mi muerte, Chiquilín de Bachín y Vuelvo al Sur, entre otras. Entrada desde 500 pesos, a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro (teléfono 0351 4143412) de martes a sábados de 9 a 20, en efectivo, tarjetas de crédito o débito.

A las 20.30. Festival de Cine Cordobés (FECICO): Bandido de Luciano Juncos. Villa Dolores – Eter Cine 3D

Se proyectará "Bandido" de Luciano Juncos, producida por Dalmira Films (Córdoba) e Hiperkinesis Films (Buenos Aires): Roberto Benítez, conocido artísticamente como Bandido, es un cantante de música popular que, pasando la mediana edad, entra en una crisis estética. Entonces su carrera se estanca. Bandido es víctima de una situación delictiva y vecinos acuden al lugar para ayudarlo, entre ellos Rubén, un viejo amigo que lo acompañó en sus primeros años de carrera. Bandido tendrá en su horizonte una nueva oportunidad de encontrarse consigo mismo y con su más anhelada pasión. Se realizará un evento con la presencia de responsables del filme: el director Luciano Juncos, la productora Nani Tobal, coproductores de Buenos Aires, más el actor protagónico Osvaldo Laport y la actriz cordobesa Magdalena Combes Tillard.

A las 21. A bailar en casa con SinSón

SinSón es un proyecto musical independiente formado en la ciudad de Alta Gracia en el año 2018. Se caracteriza por la fusión de ritmos latinos como la salsa, la guajira, la rumba, la cumbia, el bolero y el latin jazz que hacen bailar al público. Su repertorio colorido y ecléctico está conformado por clásicos, covers y temas propios como así también versiones de canciones de artistas pertenecientes a la localidad de la banda, el Valle de Paravachasca, Córdoba. Sus integrantes son: Rubén Cejas (voz y congas), Genaro Garbarino (piano y voz), Leandro Sánchez (timbas), Adrián Molina (bongó y campana), Facundo Irazabal (bajo) y Fernando Quaranta (trompeta).

FB: LosSinSon IG: los_sinson_gozan YouTube: SinSón

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

A las 21. Lucas Heredia presenta Los Nacimientos. Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

El músico cordobés presenta su cuarto disco de estudio Los Nacimientos. El material integrado por diez composiciones propias se podrá escuchar en todas las plataformas digitales. El material, grabado en Córdoba durante el aislamiento obligatorio, propone una sonoridad contundente que recorre desde el formato acústico hasta el rock y beats de música urbana sublimado con la banda en la que el cancionista es acompañado por sus habituales socios musicales: Exequiel García (Batería), Vicky Nycz (voz), Nacho Ramia (bajo) y Bruno Cravero (teclados). A la formación se sumaron invitados de lujo como como los pianistas Clara Presta y Mario Tozzini y el bajista Federico Seimandi, quienes participaron en distintas oportunidades. Entrada 500 pesos. Dos butacas contiguas, 900.

Domingo 10

A las 17. Visita al taller El Almacén del Mate (Santa Rosa de Calamuchita)

Ignacio Valerio, nacido en la ciudad de Rosario, actualmente reside en Calamuchita, Córdoba. Valerio tiene 26 años como artesano y se dedica al tallado en calabaza con gubia, técnica antigua que realiza con diferentes herramientas. Desde el año 2010 se dedica a la siembra de su materia prima y cuenta con un espacio taller de exposición y venta llamado El Almacén del Mate ubicado en El Parador de la montaña rodeado de entorno natural autóctono.

FB: El Almacén del Mate IG: @elalmacendelmate Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

A las 21. A bailar en casa con China Romero

Mariel «la China” Romero es cantante de música tropical. La China Romero inicia un nuevo camino como solista armando su banda junto a su representante. Se encuentra trabajando arduamente para sacar su primer material discográfico junto a su equipo de producción que la acompaña y la guía en todo momento para que lograr tener su lugar en la música tropical y que su voz sea reconocida por la gente. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.



Te puede interesar: Sala por sala, todas la obras de la cartelera teatral