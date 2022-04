Licorice Pizza, una de las mejores películas de 2022, podrá verse hasta el 27 de abril en el Cine Club Municipal Hugo del Carril y es una buena oportunidad para resaltar cinco razones para a disfrutar de este film fresco, vital y luminoso.



1/ Director



Paul Thomas Anderson es uno de los mejores directores del cine contemporáneo.

Con 51 años y 9 filmes ha demostrado una sensibilidad particular dejando en claro en el panorama cinematográfico norteamericano que su cine es personal, con un tempo particular, una manera de trabajar que lo liga más al indie que al mainstream (este filme lo deja más que claro) y una marca autoral que lo emparenta con los grandes del cine del mundo.



Sus filmes siempre nos presentan personajes atormentados, en medio de crisis personales que buscan la rendención o desembocan en un final trágico.



Sus criaturas cinematográficas pendulan entre las oscuridades de la condición humana y algunos haces de luz que ingresan por la ventana ( en este caso son personajes que intentan salvar muchas veces lo insalvable)



A partir de esas historias se permite película a película mostrar también la evolución de la sociedad norteamericana. Hay una reconstrucción de la vida cotidiana que invita además de mirar, a indagar sobre la sociedad donde esas historias son posibles (Magnolia, Petróleo Sangriento, Boogie Nights y The Master lo hacen de modo más que interesante).

Otra característica a destacar del director de Licorice Pizza es su trabajo con la dirección de actores. En su filmografía logra actuaciones memorables de consagrados que se repiten a los largo de sus películas (la sociedad creativa con su amigo personal Daniel Day Lewis es un claro ejemplo al igual que con Philip Seymour Hoffman) y hace aparecer en pantalla performances increíbles de actores que no siempre brillan actuando ( lo logró con Tom Cruise en Magnolia y Adam Sandler en Embriagado de amor).



Un director que hace de la nostalgia, las pasiones y las intensidades de las relaciones temas de sus filmes a los que suma la belleza de lo cinematográfico: la puesta en escena, sus planos y encuadres son lo más distintivo de su estilo.



Todo eso y más es lo que logra en Licorice Pizza donde su " summa cinéfila" se pone en juego en esta historia que cuenta parte de la vida propia.



9 filmes, 9 clásicos donde vibra la pulsión cinematográfica: Vivir del azar (Hard Eight, 1996), Boogie Nights (1997), Magnolia (1999), Embriagado de amor (Punch-Drunk Love, 2002), Petróleo sangriento (There Will Be Blood, 2007), The Master (2012), Vicio propio (Inherent Vice, 2014), El hilo fantasma (Phantom Thread, 2017) y Licorice Pizza (2021).



2/ Pareja protagónica



El punto más fuerte para que Licorice Pizza sea la gran película que es se debe a su pareja protagónica: Alana Haim y Cooper Hoffman.



Totalmente desconocidos y con una carrera nula en cine llegan al protagónico de este filme por la amistad y cercanía con el director.



Y esa elección es uno de los grandes hallazgos de la película.Esa pareja hace que el filme sea un viaje maravilloso transformándose es uno de los mejores debuts del cine de 2 actores a los que les espera un carrera más que interesante si ellos desean continuar en este medio.



Alana Haim vocalista del grupo que integra con sus hermanas ( Haim) conoce al director por ser el elegido para la dirección de alguno sus videoclips ( hay una historia más lejana que tiene que ver con la madre de Alana que fue profesora de secundario de Paul Thomas Anderson pero ya no los involucra a actriz y director).



Por esa relación laboral Anderson le envía el guión del filme (escribió el guión pensando en ella como actriz) y a pesar de las dudas de la guitarrista hubo una respuesta positivo colaborando en algunos tramos con el guión del filme .

Con Cooper la historia es diferente ya que ponerlo de protagonista tiene que ver un homenaje en primer lugar: tener al hijo de su amigo en el filme es una declaración de principios y una marca de autor.



Además Cooper ya venía trabajando desde hace tiempo con el director en la producción de videoclips y es allí donde la pareja protagónica se conoce.



En la sala de montaje de El hilo fantasma Alana y Cooper es el instante donde se cruzan por primera ya que Paul debido al trabajo que tenía en ese momento los dejos solos para que armen alguna idea para el grupo de las hermanas Haim.



Ese encuentro presencial, esa primera cena real después se verá reflejada en una escena de Licorice Pizza que tiene el aporte de ambos.

Dos actores que, gracias al ojo de un director que siempre piensa en el oficio actoral, están en estado de plenitud cinematográfica.





3/ Historia, época y la juventud como protagonista

La película remite a la adolescencia del director (se filma en el lugar donde Anderson habitó y en la misma época: el intenso año 1973) mostrando una historia que nos acerca a la primera juventud de una generación. Los setenta norteamericanos mirados desde los ojos de jóvenes/ adolescentes donde todo estaba por suceder. Y el amor como tópico. Una película que comparte horizonte ideológico/ cinematográfico con Erase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino y Apolo X y ½ de Richard Linklater.



4/ Banda sonora

Anderson decidió armar la banda sonora del filme de la mano de algunas composiciones originales de Jonny Greenwood (Radiohead) y a través de un listado de canciones de otros artistas que le dan sentido y complementan a lo que se desarrolla en la pantalla.

El resultado es un listado sonoro que es una delicia para oídos & cuerpos que acompaña cada fotograma del filme de modo exquisito. Una banda sonora para tener cerca siempre.

5/ Celebrar el buen cine con una historia divertida, fresca, amorosa que va a seducir y enamorar. Por ello hay que ir al Hugo del Carril hasta el miércoles 27 de abril. Se recomienda ir con amigos. Es el mejor plan.