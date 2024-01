La huelga llevada a cabo durante meses por el sindicato de guionistas de Hollywood a los que más tarde se unieron los actores demoró la entrega de estos premios, los más esperados en el mundo de las series. Esto no ocurría desde el suceso del 11-S.

A pesar de la demora, la gala de los Emmy promete ser un escenario de reconocimiento para producciones aclamadas como The Last of Us, Succession, The White Lotus, Merlina y El oso.

La ceremonia tiene lugar en el Peacock Theatre de Los Ángeles con lo más destacado de la televisión y las plataformas de streaming.

Los más nominados:

HBO y HBO Max se destacan con un total de 127 nominaciones, repartidas entre 17 programas originales, más que ningún otro canal o plataforma. Esta será la vigésimo primera vez en la historia que HBO se consagra como la marca con más nominaciones en los Premios Emmy.

La serie Succession cuenta con 27 nominaciones incluyendo mejor serie de drama, mejor guión y mejor dirección, además de varias nominaciones individuales para su elenco.

Por su parte The last of us tiene en su haber 24 nominaciones, mientras que The White Lotus recibió 10 nominaciones, en ambos casos debido a la potencia de sus guiones y a las actuaciones sobresalientes.

Lista de nominados

Mejor serie Drama

Andor (Disney+)

Better Call Saul (Netflix)

The Crown (Netflix)

La casa del dragón (HBO Max)

The Last of Us (HBO Max)

Succession (HBO Max)

The White Lotus (HBO Max)

Yellowjackets (Paramount+, Netflix)

Mejor serie Comedia

Abbott Elementary (Star+)

Barry (HBO)

El oso (Star+)

Jury Duty (Prime Video)

La maravillosa Sra. Maisel (Prime Video)

Solo asesinatos en el edificio (Star+)

Ted Lasso (Apple TV+)

Merlina (Netflix)

Mejor Miniserie

Bronca (Netflix)

Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer (Netflix)

Todos quieren a Daisy Jones (Prime Video)

Fleishman está en apuros (Star+)

Obi-Wan Kenobi (Disney+)

Mejor actriz principal Drama

Sharon Horgan - Best Interests

Melanie Lynskey - Yellowjackets

Elisabeth Moss - El cuento de la criada

Bella Ramsey - The Last of Us

Keri Russell - La diplomática

Sarah Snook - Succession

Mejor actor principal Drama

Jeff Bridges - The Old Man

Brian Cox - Succession

Kieran Culkin - Succession

Bob Odenkirk - Better Call Saul

Pedro Pascal - The Last of Us

Jeremy Strong - Succession

Mejor actriz de reparto Drama

Jennifer Coolidge - The White Lotus (Ganador)

Elizabeth Debicki - The Crown

Meghann Fahy - The White Lotus

Sabrina Impacciatore - The White Lotus

Aubrey Plaza - The White Lotus

Rhea Seehorn - Better Call Saul

J. Smith-Cameron - Succession

Simona Tabasco - The White Lotus

Mejor actor de reparto Drama

F. Murray Abraham - The White Lotus

Nicholas Braun - Succession

Michael Imperioli - The White Lotus

Theo James - The White Lotus

Matthew Macfadyen - Succession (Ganador)

Alan Ruck - Succession

Will Sharpe - The White Lotus

Alexander Skarsgard - Succession

Mejor actriz invitada Drama

Hiam Abbass - Succession

Cherry Jones - Succession

Melanie Lynskey - The Last of Us

Storm Reid - The Last of Us

Anna Torv - The Last of Us

Harriet Walter - Succession

Mejor actor invitado Drama

Murray Bartlett - The Last of Us

James Cromwell - Succession

Lamar Johnson - The Last of Us

Arian Moayed - Succession

Nick Offerman - The Last of Us

Keivonn Montreal Woodard - The Last of Us

Mejor actriz principal Comedia

Christina Applegate - Muertos para mí

Rachel Brosnahan - La maravillosa Sra. Maisel

Quinta Brunson - Abbott Elementary

Natasha Lyonne - Poker Face

Jenna Ortega - Merlina

Mejor actor principal Comedia

Bill Hader - Barry

Jason Segel - Terapia sin filtro

Martin Short - Only murders in the building

Jason Sudeikis - Ted Lasso

Jeremy Allen White - El oso (Ganador)

Mejor actriz de reparto Comedia

Alex Borstein - La maravillosa Sra. Maisel

Ayo Edebiri - El oso

Janelle James - Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph - Abbott Elementary

Juno Temple - Ted Lasso

Hannah Waddingham - Ted Lasso

Jessica Williams - Terapia sin filtro

Mejor actor de reparto Comedia

Anthony Carrigan - Barry

Phil Dunster - Ted Lasso

Brett Goldstein - Ted Lasso

James Marsden - Jury Duty

Ebon Moss-Bachrach - El oso (Ganador)

Tyler James Williams - Abbott Elementary

Henry Winkler - Barry

Mejor actriz invitada Comedia

Becky Ann Baker - Ted Lasso

Quinta Brunson - Saturday Night Live

Taraji P. Henson - Colegio Abbott

Judith Light - Poker Face

Sarah Niles - Ted Lasso

Harriet Walter - Ted Lasso

Mejor actor invitado Comedia

Jon Bernthal - El oso

Luke Kirby - La maravillosa Sra. Maisel

Nathan Lane - Only murders in the building

Pedro Pascal - Saturday Night Live

Oliver Platt - El oso

Sam Richardson - Ted Lasso

Mejor actriz principal Miniserie

Lizzy Caplan - Fleishman está en apuros

Jessica Chastain - George & Tammy

Dominique Fishback - Swarm

Kathryn Hahn - The Pretty Things

Riley Keough - Daisy Jones & the six

Ali Wong - Bronca

Mejor actor principal Miniserie

Taron Egerton - Encerrado con el diablo

Kumail Nanjiani - Welcome to Chippendales

Evan Peters - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Daniel Radcliffe - Weird: La historia de Al Yankovic

Michael Shannon - George & Tammy

Steven Yeun - Bronca

Mejor actriz de reparto Miniserie

Annaleigh Ashford - Welcome to Chippendales

Maria Bello - Bronca

Claire Danes - Fleishman está en apuros

Juliette Lewis - Welcome to Chippendales

Camila Morrone - Daisy Jones & the six

Niecy Nash-Betts - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer (Ganadora)

Merritt Wever - The Pretty Things

Mejor actor de reparto Miniserie

Murray Bartlett - Welcome to Chippendales

Paul Walter Hauser - Encerrado con el diablo (Ganador)

Richard Jenkins - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Joseph Lee - Bronca

Ray Liotta’ - Encerrado con el diablo

Young Mazino - Bronca

Jesse Plemons - Love & Death

Mejor serie Animación

Bob’s Burgers

Entergalactic

Primal

Rick y Morty

Los Simpson

Mejor Película para televisión