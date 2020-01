Una vez más, los artistas más destacados del mundo de la música se reunieron para ser agasajados en los premios más importantes de este rubro que se llevaron a cabo en el Staples Center de Los Ángeles.

La anfitriona es Alicia Keys, quien comenzó esta nueva edición de los galardones de la música internacional con un homenaje a Kobe Bryant, la estrella de NBA que falleció este domingo en un trágico accidente aéreo.

Los ganadores

Mejor Interpretación Pop Solista: Truth Hurts, Lizzo

Mejor Interpretación Country Dúo/Grupo: Speechless, Dan + Shay

Mejor Álbum de Comedia: Sticks and Stones, Dave Chapelle

Mejor Álbum Rap: Igor, Tyler, The Creator

Canción del Año: Bad Guy, Billie Eilish

Billie Eilish - bad guy

Mejor Interpretación Rap: Higher, DJ Khaled, Nipsey Hussle y John Legend

Mejor Artista Nuevo: Billie Eilish Álbum del Año: When We Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Eilish

Grabación del Año: Bad Guy, Billie Eilish

Mejor Álbum Pop Latino: #ElDisco, Alejandro Sanz

Mejor Álbum de un Artista Latino Rock, Urbano o Alternativo: El Mal Querer, Rosalía

ROSALÍA - El Mal Querer Live (Trailer)

Mejor Canción Country: Bring My Flowers Now, Brandu Carlile, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth & Tanya Tucker

Mejor Álbum Country: While I'm Livin, Tanya Tucker

Mejor Actuación Solista Country: Ride Me Back Home, Willie Nelson

Mejor Canción Rap: A Lot, Jermaine Cole, Dacoury Natche, 21 Savage y Anthony White

Mejor Actuación Rap: Racks in the Middle, Nipsey Hussle Ft. Roddy Ricch & Hit-Boy

Mejor Grabación Dance: Got To Keep On, The Chemical Brothers

The Chemical Brothers - Got To Keep On (Official Video)

Mejor Álbum Vocal Jazz: 12 Little Spells, Esperanza Spalding

Mejor Álbum Gospel: Long Live Love, Kirk Franklin

Mejor Álbum Dance/Electrónica: No Geography, The Chemical Brothers

Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo: Mettavolution, Rodrigo y Gabriela

Mejor Álbum New Age: Wings, Peter Kater

Mejor Solo de Jazz Improvisado: Sozinho, Randy Brecker

Randy Brecker & NDR Bigband | Sozinho [Vinyl]

Mejor Álbum Instrumental de Jazz: Finding Gabriel, Brad Mehldau

Mejor Álbum Jazz de Gran Ensamblaje: The Omni-American Book Club, Brian Lynch Big Band

Mejor Álbum Latino de Jazz: Antidote, Chick Corea & The Spanish Heart Band

Mejor Actuación/Canción Gospel: Love Theory, Kirk Franklin, Kirk Franklin

Mejor Actuación/Canción Cristiana Contemporánea: God Only Knows, KING & COUNTRY & Dolly Parton, Josh Kerr, Jordan Reynolds, Joel Smallbone, Luke Smallbone y Tedd Tjornhom

Mejor Álbum de Música Contemporánea Cristiana: Burn the Ships, KING & COUNTRY

Mejor Álbum Roots Gospel: Testimony, Gloria Gaynor

Gloria Gaynor - He Won't Let Go Feat. Bart Millard [Official Audio]

Mejor Álbum de Música Regional Mexicana (Incluyendo Tejano): De Ayer Para Siempre, Mariachi Los Camperos

Mejor Álbum Tropical Latino: Opus, Marc Anthony / A Journey Through Cuban Music, Aymée Nuviola

Mejor Álbum Bluegrass: Tall Fiddler, Michael Cleveland

Mejor Álbum de Blues Tradicional: Tall, Dark & Handsome, Delbert McClinton & Self-Made Men

Mejor Álbum de Blues Contemporáneo: This Land, Gary Clarke Jr.

Mejor Álbum Folk: Patty Griffin, Patty Griffin

Mejor Álbum de Música Roots Regional: Good Time, Ranky Tanky

Mejor Álbum Reggae: Rapture, Kofee Mejor Video Musical: Old Town Road (Official Movie), Lil Nas X y Billy Ray Cyrus, Calmatic.

Mejor Film Musical: Homecoming, Beyoncé, Beyoncé Knowles-Carter y Ed Burke

HOMECOMING: A Film By Beyoncé (2019) | MOVIE REVIEW

Mejor Álbum de Música Intantil: Ageless Song for the Child Archetype, Son Samson

Mejor Compilación de Banda Sonora para un Medio Visual: A Star Is Born, Lady Gaga y Bradley Cooper

Mejor Banda Sonora para un Medio Visual: Chernobyl, Hildur Guonadóttir

Mejor Canción Escrita para un Medio Visual: I'll Never Love Again (Versión Film), de A Star Is Born

Lady Gaga, Bradley Cooper - I'll Never Love Again

Mejor Composición Instrumental: Star Wars Galaxy's Edge Symphonic Suite, John Williams

Mejor Arreglo, Instrumental o A Capella: Moon River, Jacob Collier

Jacob Collier - Moon River

Mejor Arreglo, Instrumentos y Vocales: All Night Long, Jacob Collier

Mejor Empaque de Grabación: Chris Cornell, Barry Ament, Jeff Ament, Jeff Fura / Joe Spix

Mejor Caja o Empaque de una Edición Limitada Especial: Woodstock: Back to the Garden: The Definitive 50TH Anniversary Archive, Masaki Koike

Mejor Álbum Notes: Stax '68: A Memphis Story, Steve Greenberg

Mejor Álbum Histórico: Peter Seeger: The Smithsonian Folkways Collection, Jeff Place y Robert Santelli

If I Had a Hammer

Mejor Ingenería en un Álbum, No-Clásico: When We All Fall Asleep, Wher Do We Go?, Finneas O'Connell

Mejor Grabación Remix: I Rise (Tracy Young's Pride Intro Radio Remix), Tracy Young.

Mejor Álbum con Audio Inmersivo: Lux, Mortn Lindberg

Mejor Composición Clásica Contemporánea: Higdon: Harpd Concerto, Yolanda Kondonassis, Ward Stare y The Rochester Philharmonic Orchesta

Mejor Compendio Clásico: The Poetry Of Places, Nadia Shpachenko, Marina A. Ledin y Victor Ledin

Mejor Álbum Clásico Vocal Solista: Songplay, Joyce DiDonato, Chuck Israels, Jimmy Madison, Charlie Porter y Craig Terry

"Lullaby of Birdland" (Arr. Terry for Jazz Ensemble)

Mejor Solista Clásico Instrumental: Marsalis: Violin Concerto, Yolanda Kondonassus, Ward Stare

Mejor Interpretación Coral: Duruflé: Complere Choral, Robert Simpson

Mejor Grabación de Ópera: Picker: Fantastic Mr. Fox, Gil Rose, John Brancy, Andrew Craig Brown, Gabriel Preisser, Krista River, Edwin Vega y Gil Rose

Mejor Interpretación de Orquesta: Norman: Sustain, Gustavo Dudamel Productor Clásico del Año: Blanton Alspaugh

Mejor Ingeniería de un Álbum Clásico: Riley: Sun Rings, Leslie Ann Jones y Robert C. Ludwig Productor del Año, No-Clásico: Finneas