Litto Nebbia en Córdoba: concierto homenaje por los 50 años de su disco Melopea

Este sábado a las 21.00, Litto Nebbia brindará un concierto en el Teatro Comedia (Rivadavia 254).



El artista es considerado uno de los fundadores del rock argentino y líder de Los Gatos, banda pionera que marcó el nacimiento del género en nuestro país. El músico celebra los 50 años de Melopea, su sexto álbum solista.





En el show, recreará en vivo la totalidad del disco junto a su Nuevo Cuarteto, en versiones de impronta más acústica y coral que las originales, además de repasar clásicos de todas sus épocas.

Entradas en Ticketek.com.ar



Publicado a mediados de 1974, Melopea es uno de los álbumes más significativos de la carrera de Nebbia y uno de los más importantes, sin dudas, de toda la historia del Rock Argentino.



Grabado en trío con Jorge “Negro” González y Néstor Astarita, contó además con la participación de Mirtha Defilpo (autora también de la mayor parte de las letras), Rodolfo Alchourron, Rodolfo Mederos y Héctor “Finito” Bingert.



En el show en Córdoba, Nebbia recreará en vivo el álbum completo junto a su Nuevo Cuarteto conformado por Ariel Minimal (guitarra y canto), Nica Corley (bajo, guitarra y canto) y Tomás Corley (batería y canto), en versiones con una impronta más acústica y coral que las originales, con participación vocal de todos los integrantes del grupo.



