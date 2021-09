"Pibas del viento" es el documental con guion y dirección de Liv Zaretzky. El film nos deja asomar a la vida cotidiana de chicos y chicas que asisten a la Orquesta Vamos Los Pibes del Club Atlético Atlanta del barrio de Villa Crespo en Buenos Aires.

Las protagonistas son Guadalupe Baberena, Maitena Ortiz, Sofía Nerea Verón. El film contó con la producción de Florencia Franco y Liv Zaretzky.

El documental se transmite este sábado a las 18, en Canal U. Se puede ver por canal 5 de Cablevisión; TDT: Ciudad de Córdoba: Canal 30.2 (SD); Cerro Mogote: Canal 31.2 (SD). También, a través de www.cba24n.com.ar en este link y en la App de SRTPlay.

En la sinopsis del film se detalla: "Guada, Maite y Sofi transitan la preadolescencia en el contexto de una sociedad en crisis. Explorando quiénes son, preguntándose quiénes quieren ser y haciendo frente a las adversidades. La orquesta Vamos Los Pibes es su punto de encuentro. El fin de la niñez y el comienzo de la adolescencia transcurre entre melodías y gritos de gol. Un espacio donde los sonidos individuales logran transformarse en música".



La realizadora Liv Zaretzky, en diálogo con este medio, describe ¿Cómo surge este film documental y cómo fue su acercamiento a la Orquesta Vamos Los Pibes?



Conocí a la orquesta por mi cuñado que es hincha de Atlanta, el Club donde se desarrolla la agrupación musical. Él es uno de los fundadores de la orquesta junto a Hugo Lobo (líder de Dancing Mood). En un momento cuando surgieron campañas políticas y mediáticas donde se pedía que se bajara la edad de imputabilidad de los menores, escribieron una nota muy linda desde la orquesta que se viralizó contando sobre el espacio que llevan adelante, describieron historias puntuales de cómo la orquesta había influido positivamente a chicas y chicos y proponiendo la creación desde el Estado, de más espacios como estos que puedan ser de integración social. Ese texto fue lo que me motivó a pensar que podía ser el tema de mi próxima película. Fui con esa idea a conocer el funcionamiento del espacio, a ver con qué me encontraba.



En la orquesta, la realizadora descubrió un espacio comunitario y de pertenencia donde los jóvenes de diferentes realidades sociales, creaban lazos en común: “A través de la música creaban lazos como pares… veo que hoy la educación está cada vez más segregada en clases sociales. La orquesta permite que chicos con distintas realidades puedan ser compañeros, generar vínculos y hacer algo juntos. En un sentido poético vi cómo a partir de un caos total disonante aparentemente, puede encontrar un orden, necesita de cada parte para conformar la música y se puede generar una melodía conjunta y una forma de comunicarse diferente que me pareció muy enriquecedora”.



¿Cuánto tiempo le llevó el proceso de realización del documental?



Todo esto fue en 2017, fui durante un año a generar lazos, a ver lo que hacían, me acerqué a las madres, a los chicos. Las madres también forman parte del espacio, porque organizan las meriendas y las distintas actividades. La orquesta genera un espacio comunitario donde todos se involucran y hacen que el proyecto siga creciendo.



Junto a Flor Franco, la productora, presenciamos ensayos y pasamos a formar parte de la orquesta. A partir de esos encuentros escribí el guion y pensé qué situaciones podíamos registrar. Luego presentamos el proyecto y obtuvimos el apoyo del INCAA y estuvimos filmando a fines de 2018, tres meses de rodaje. En 2019 concluimos el montaje e hicimos la postproducción.

Liv Zaretzky cuenta que las historias de las chicas son auténticas, ellas iban contando cómo eran sus días, qué cosas formaban parte de su cotidianidad: “Relatamos cómo era un viaje en colectivo desde el cole hacia el club, una reunión de pijamada, buscamos registrar su vida cotidiana. Luego, sentimos que nos faltaba algo en el film, entonces pusimos más el acento en las historias de vida de cada una. Allí aparecen las entrevistas que hicimos y en el documental se editaron en forma de voz en off”.



En la actualidad, la cineasta se encuentra en proceso de escritura de su tercer largometraje “Nadar en lo profundo”. A comienzos de 2019, fue integrante del Comité de evaluación número 30 del INCAA. Forma parte de RDI (Realizadorxs de documental integral).



Sobre la Orquesta Vamos Los Pibes



En el sitio web de la institución, se describe: "La Orquesta que funciona en el Centro Cultural Los Bohemios Osvaldo Miranda está conformada por 30 jóvenes músicos. Funciona gratuitamente los martes y jueves luego del horario escolar. Dirigida por Hugo Lobo, se propone desarrollar estilos de vida saludables en los jóvenes a través del fomento de la organización de emprendimientos musicales y artísticos en general, el uso creativo del tiempo libre y del medio ambiente y la cultura, promoviendo los valores de solidaridad, responsabilidad y respeto como valores básicos que hacen a la identidad de los niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad...".