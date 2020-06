Estamos viviendo un momento donde la conexión con los demás es muy importante. La nueva campaña cuenta con el apoyo y la voz de grandes artistas de la industria local. Se trata de una playlists exclusiva para Argentina.

Participan Lali, Nicki Nicole, Cucho de Los Auténticos Decadentes, La Sole, Guille Bonetto de Los Cafres, Natalie Pérez, Mala Fama, Juan Carlos y Julián Baglietto.

“La importancia de esta campaña es enorme, Argentina tiene muchísimas cosas que mostrar y Spotify es una gran vidriera al mundo. Durante mucho tiempo, a los artistas se nos ha dificultado nuestra expansión geográfica, pero gracias a Spotify, que ha sido un puente de unión y conexión de nuestras voces, letras y composiciones, pudimos abrirnos paso hacia el mundo entero. El nacimiento de Spotify es el salto a nuevas culturas, sonidos y la puerta para que millones de personas conozcan lo que hago desde hace casi 25 años”, expresa Soledad Pastorutti.

Algunas de las playlists que se pueden disfrutar son los lunes Asadito, los jueves de Noche de Sushi por videollamada, los Mates y Música, Maldita Hamburguesa, Cociná con Cumbia, A limpiar Pop!, Té Para Tres.

Guille Bonetto de Los Cafres compartió: “Siempre tengo playlists que acompañan mi día, escucho las que me acerca Spotify con música que no conozco pero que me termina encantando, y creo las mías propias para relajarme y meditar con artistas de jazz y del neo soul”.