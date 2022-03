Las salas cinematográficas de Córdoba reciben el esperado film basado en la historieta de DC Cómics. La novedad es que "The Batman" llega con nuevo actor, el ex vampiro de "Crepúsculo" Robert Pattinson que se prueba por primera vez el traje del "Hombre murciélago".



La crítica que ya vio la película, ha señalado que este nuevo film sobre Batman es excelente, mostrando el lado más oscuro y misterioso de Ciudad Gótica. Esta versión sobre el superhéroe tiene una nueva estética que se acerca a la esencia de la ficticia Ciudad Gótica. Esta vez, "El Caballero de la Noche" tendrá como enemigo a El Acertijo (Paul Dano).



Robert Pattinson le da vida al Bruce Wayne de Matt Reeves, en este policial negro que se recomienda ver en pantalla gigante. El elenco se completa con Colin Farrell, Paul Dano, Andy Serkis. Zoë Kravitz, Jeffrey Wright y Peter Sarsgaard.



Mirá el trailer:

El regreso de "The Batman"



DC Comics y Warner Bros. presentan el único estreno de cine de este jueves en carteleras de Córdoba.



La sinopsis de la película de 2.55 horas de duración, detalla: "Tras dos años de acechar las calles como Batman y sembrar temor en los corazones criminales, Bruce Wayne se hundió en la oscuridad de Ciudad Gótica.



En medio de la red corrupta de funcionarios y figuras destacadas, son escasos sus aliados de confianza: Alfred Pennyworth y el Tte. James Gordon. El justiciero solitario terminó siendo la única personificación de la venganza en toda la población.



Cuando un asesino apunta a la élite de Ciudad Gótica con una serie de ardides sádicos, el mayor detective del mundo sigue una serie de pistas crípticas que lo llevan a investigar en el bajo mundo, donde encuentra personajes como Selina Kyle o Gatúbela, Oswald Cobblepot o el Pingüino, Carmine Falcone y Edward Nashton o el Acertijo. La evidencia empieza a cerrar, y queda clara la magnitud de los planes del criminal. Batman debe forjar nuevas relaciones, revelar al culpable y ajusticiar el abuso de poder y la corrupción que asedian a Ciudad Gótica desde hace mucho". Apta para mayores de 16 años.

¿Cuándo se podrá verá The Batman en streaming?



HBO Max es la plataforma que tendrá los derechos para transmitir vía streaming la nueva película del murciélado de Ciudad Gótica, gracias a un acuerdo con Warner Bros. The Batman en HBO podría verse on demand a finales del mes de abril, cuando transcurran 45 días desde su estreno en cines.