Se exhibe el desfile de moda circular en el predio de la Municipalidad de Carlos Paz, el domingo 3 a las 19 horas. La cita es en el Paseo de los Artesanos (Alem y Las Heras, Villa Carlos Paz).

El encuentro celebra el primer año del local de ropa "pre- amada", como lo define Laura Compañis, Asesora de Imagen y encargada de la sucursal de ropa de moda circular, franquicia de Laura Posada.

En diálogo con Cba24N, Laura Compañís nos detalla cómo surge la idea de realizar este encuentro: “El desfile de moda circular nació de un sueño y un deseo muy personal. Cuando comencé a trabajar en Carlos Paz miraba el predio de los artesanos y pensaba: yo quiero hacer un desfile allí. Quiero mostrarle a todas las mujeres que se pueden vestir muy bien con prendas usadas. Nosotras le llamamos prendas pre-amadas”.



La Asesora de Imagen explica que el local es una franquicia de Laura Posada, que tiene 2 sucursales en total y en Carlos Paz hay una. “Respetamos mucho el listado de precios. La persona que nos trae la ropa obtiene un 40% de la venta de la prenda. Los precios son muy accesibles, y lo que buscamos es darle una segunda oportunidad a esas prendas que tenemos en el guardarropas y que ya no usamos más. Porque es una prenda que ya no nos representa, porque era de otra época de nuestra vida. Todas las mujeres vamos madurando, creciendo, no es lo mismo lo que nos ponemos de vestimenta a los 20 años que a los 40 años, o luego de ser madre… esa prenda va quedando en el guardarropas”.



Laura explica que se busca “dar otra oportunidad a esa prenda que fue amada por nosotras”.

Una segunda oportunidad a nuestro vestuario

Sobre este concepto de ropa “pre- amada”, Laura profundiza: “Se trata de moda circular o sustentable. Nuestro slogan es ropa pre-amada. Porque nosotras elegimos las prendas que están en excelente estado. Porque consideramos que han sido muy queridas por esas personas, por eso se les puede dar una segunda oportunidad”.



El local que organiza este desfile abrió sus puertas el 17 de noviembre de 2022, por lo que está celebrando su primer aniversario.

“Se va a disfrutar de ver a personas reales, no son modelos las mujeres que van a desfilar sino nuestras propias proveedoras, nuestras clientas. Vamos a mostrar todos los cuerpos y edades diferentes. Desde los 13 hasta los 80 años. En este local se pueden encontrar vestimentas para todas las edades y todos los cuerpos. Saber que nos podemos vestir bien y sentirnos hermosas con poco dinero”, describe Laura Compañis.

Estilos de la nueva temporada

Laura nos explica que no se dejan llevar tanto por lo que está de moda: “En el momento de elegir la ropa para las modelos, respetamos el estilo de las personas y no de lo que está de moda. En la organización del desfile, me encontré con diferentes estilos: mujeres que les gusta usar prendas más apretadas o más sueltas. Usar escotes, brillos, muchos colores o colores más neutros. La prioridad es que se sientan cómodas”.

Un desfile solidario

Para la asistencia al evento, se pide colaborar con una entrada de 1 kg. de alimento no perecedero que será destinado a la Asociación Civil Club de Leones Lago San Roque, Villa Carlos Paz. Habrá una capacidad de 600 sillas. Con la entrada recibirán un número para sorteo. Los premios consisten en servicios y productos que brindaron diferentes emprendedores y comerciantes de la zona.