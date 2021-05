Se presenta una nueva edición de Espanoramas, la muestra de cine español en Argentina. Se desarrolla del 3 al 13 de junio en una edición online y gratuita.



La Embajada de España y los tres Centros Culturales de la Cooperación Española en Argentina (Centro Cultural de España en Buenos Aires, Centro Cultural Parque de España en Rosario y Centro Cultural España-Córdoba) suman esfuerzos para ofrecer al público argentino la 7ª edición del encuentro.

Se verán 13 títulos programados por Fran Gayo. Este año habrá una edición virtual con acceso gratuito a los títulos desde cualquier punto de Argentina.



Además, se presentan una serie de encuentros virtuales con cineastas y protagonistas de las películas seleccionadas, que permitirán mantener el diálogo con el público argentino.



“Deseamos, por fin, que Espanoramas sirva, en especial en las difíciles circunstancias que atravesamos, para seguir reforzando el vínculo de los espectadores argentinos con nuestro cine y contribuyendo a esa sucesión de intercambios y miradas recíprocas a través de los cuales se construyen las relaciones culturales entre los países”, se expresa en el comunicado de difusión.



El programador Fran Gayo, explica: “Dos ejes atraviesan de lado a lado esta edición tan particular de Espanoramas: la idea del cine como reformulación de la memoria y la del cine como lugar para registro de lo íntimo, de lo familiar, de lo doméstico incluso. De algún modo estas dos corrientes han estado presentes de manera clara en nuestra día a día a lo largo de 2020 y buena parte del 21, dos años que han sido únicos en nuestra existencia...

El programa de Espanoramas de este año intenta ser, como en anteriores ediciones, un reflejo de lo que consideramos más representativo del cine español durante este momento en el que las películas han luchado sin bajar la guardia por encontrar un público y por encontrar también un medio a través del que seguir llegando a ese público.

Pero Espanoramas 2021 certifica además la realidad de un relevo generacional que parecía anunciarse ya en anteriores ediciones, muchos de los y las cineastas que forman parte de esta selección nacieron a lo largo de la década de los 80 y ya no son una promesa, son al fin y al cabo ellos y ellas quienes han estado con sus films en los festivales de Berlín, Rotterdam o San Sebastián, son quienes han sido multipremiados en los Goya, en los premios Feroz o en los catalanes Gaudí, y todo ello sin retroceder ni un ápice en el rigor, en lo genuino y lo arriesgado de sus propuestas, son en definitiva una fuerza sólida y renovadora”.



Los títulos que podrán verse



La novedad es el estreno del reciente cortometraje "La voz humana" de Pedro Almodóvar. El film no estará disponible para ver online. Está prevista su exhibición presencial, si las condiciones sanitarias lo permiten, el próximo día 13 de junio en el Cineclub Municipal Hugo del Carril de la ciudad de Córdoba, como actividad de clausura de la muestra.



Entre los títulos disponibles en formato virtual, se encuentran: el premiado documental "El año del descubrimiento" de Luis López Carrasco; "Entre perro y lobo" de Irene Gutiérrez. La ganadora del Goya a mejor película "Las niñas" de Pilar Palomero; "Los Europeos" de Víctor García León, con la actuacíon del argentino Juan Diego Botto.

También, "My mexican bretzel" de Nuria Giménez Lorang; "A media voz", un documental de Heidi Hassan & Patricia Pérez; "Longa noite" de Eloy Enciso; "La mort de Guillem" de Carlos Marqués-Marcet; y el estreno nacional de "Transoceánicas" de Meritxell Colell y la argentina Lucía Vassallo.

Además, estarán disponibles "Vaca mugiendo entre ruinas" de Ramón Lluís Bande; "La inocencia" de Lucía Alemany; "Nación" de Margarita Ledo y "La última primavera" de Isabel Lamberti.



Ver más información aquí.