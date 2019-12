Una agrupación musical esta festejando sus 85 primeros años con presentaciones en distintos lugares y el próximo domingo llegará al escenario del Teatro Real, en la ciudad de Córdoba.

Será este domingo 10 de noviembre, 20 horas, cuando los integrantes de Jazz Arias traigan su festejo a la capital mediterránea, luego de un año de celebraciones en distintos puntos de la geografía cordobesa y santafesina.

Los integrantes de la orquesta comenzaron su sueño musical en la localidad de La Francia, cercana a Devoto, pero de a poco se fueron integrando músicos de la región Este de Córdoba.

Norberto Cuqui Arias, con sus 80 años, es el líder del grupo que nació como un emprendimiento familiar y ha tenido, en sus diferentes etapas, a cientos de músicos que subieron a escenarios diversos. La define como una "orquesta de campo" y destaca: "Ha persistido durante tantos años sin claudicar nunca, con diferentes formaciones que, sin ser eximios ejecutantes, conformamos una orquesta con sólidos músicos".

"Lo importante es que siempre sostuvimos que el esfuerzo vale la pena. Una muestra de eso es que en las disitntas presentaciones, como la que tuvimos este fin de semana en Brinkman, al tercer tema los aplausos son más efusivos y después llegan los gritos de apoyo", contó Arias.

25 personas suben al escenario en la actualidad: seis saxofonistas, seis trompetistas, un trombón, dos tecladistas, dos bateristas, un guitarrista y un bajista, más los cinco cantantes, coordinados por un locutor.

Integrantes

Pocos son los músicos que se dedican sólo al arte o la docencia, ya que muchos de ellos tienen que completar con otras actividades su rutina de vida. "No somos músicos profesionales, salvo algunos. Siempre tuvimos un nivel aceptable, a veces muy bueno e incluso muchos músicos nuestros pasaron por difernetes orquestas, donde nos ocupamos de tener a músicos idóneos, pero, fundamentalmente, que sean buenas personas", aclaró Arias.

Adolescentes de 17 años o adultos mayores de 84 años conforman un grupo con una fuerte identidad y un interés particular para que cada asistente participe de un momento de alegría y diversión.

Los músicos actuales proviene en su mayoría de San Francisco y Arroyito, a quienes se suman tres de Devoto.

Entre las actividades que tienen que cumplir para poder tener ingresos y desarrollarse: una es comerciante en la venta mayorista de huevos, otro es operador de radio, otro acomoda los diarios a los canillitas, uno maneja un camión, otro trabaja en una fábrica de pastas, otro se encuentra terminando el colegio secundario y así diferentes ocupaciones.

Origen

"Mi padre y tres tios, en el año 1934, se propusieron formar un grupo musical de la mano de mi abuelo quien tocaba muy bien la guitarra. Los hermanos se pusieron a ensayar con un acordeón o dos, una guitarra criolla, dos bandoneones y violín. Se enseñaron entre ellos y la primer pelea que surgió fue por el nombre de la agrupación. 'Si se portan bien pongale Hermanos Arias, si se portan mal no', dijo el abuelo", recordó.

La primera presentación fue el 25 de mayo de 1934, en La Francia, y a poco de comenzar su trayectoria musical un viajante de Buenos Aires los vió y anticipó "una larga duración" al grupo, pronóstico difícil de igualar a la luz del tiempo transcurrido. Tocaban La Cucaracha y debían repetir varias veces los temas musicales para cumplir con los horarios de presentación.

Se presentaban en carpas, lo que hacía que el sonido se perdiera y aquellos que estaban lejos del escenario no escucharan nada, así que los músicos sabían que los asistentes bailaban por inercia, dando vueltas a la pista, como era tradicional en esos eventos.

El primer director de la agrupación fue Mario Arias, quien tocaba violín; los bandoneones estaban a cargo de Ezio y Sergio Arias, y la gritarra criolla la tocaba Isidoro Arías.

Ritmos convocantes

Norberto Arias reseñó que los ritmos que sonaban eran los de orquesta típica y característica, Conga, Guaracha, Vals, Tangos, Corrido y que esquivaban hacer Cuarteto: "Mi papá era muy amigo de Heraldo Bossio, quien le decía siempre 'venite a Córdoba', y él tenía todo en Devoto".

"Ahora vivimos del Cuarteto y la Cumbia. Lo que más suena lo hacemos. La gente se divierte y la pasa bien, porque no se puede ir contra el gusto popular", recalcó.

Jazz Gigante Arias tiene en su catálogo de interpretaciones temas como Besame Mucho, Islas Canarias, Serenata a la Luna, La Cumparcita, Amantes a la Antigua, Porque te amo, Salpicadito, El Rey, Granada o De Su Amor No Me Olvidaré, entre otros muchos que conforman las grillas nocturnas. Éxitos internacionales, nacionales y temas propios conforman el programa musical.

Llegaron a grabar en la BMG en Buenos Aires con el estilo particular del grupo, según rememoró Cuqui, quien ingresó a la agrupación en 1956.

El pasado familiar tiene su peso a la hora de armar el equipo: el cancante actual es hijo de un cantante que paso por la orquesta y además del amor por la música tienen la humildad de armar y desarmar los equipos, con la misma disposición en cada momento.

Jazz Arias por TV

"Fui el mas aventurero y corajudo. Estuvimos durante 13 años saliendo en Telemanías con Jorge Zapata. En 2006, Tinelli mandó su gente a hacer un casting en San Francisco y me alentaron mis nietas para que me presente. Les dije que no pero me quedó la pica. Había un señor en la puerta el día de la convocatoria y le deje mi número de teléfono para que me avisara cuando había menos postulantes. Toque 30 segundos y me echaron flit, según creí, pero a los 10 días me llamaron. Estuve con Tinelli y esa presentación abrió las puertas a 40 actuaciones, luego de estar tres minutos en ese programa. Tiempo después me invitó Fantino a Animales Sueltos", relató Arias.

No tiene temor de reconocerse como émulo de Antonio Salieri como se presenta en la película Amadeus: "Copio de los mejores, soy un buen copista".

El director actual es Dario Ricardo Arias, hijo de Cuqui, quienes atesoran una extraña decisión familiar: el abuelo se casó el 22 de mayo, el padre se casó en otro 22 de mayo y el hijo eligió otro 22 de mayo. También mantienen por cuatro generaciones el nombre Ricardo que acompaña al apellido Arias.

Cuqui resiste al paso del tiempo: "Seguimos manteniendo los valores que dieron origen al grupo, incorporando músicos a los que se requiere capacitación, pero, sustancialmente, queremos que sean buenas personas quienes se integren".

Comienzo y antigüedad

El 25 de mayo 1934 fue la primera presentación y desde aquel momento no pararon nunca. De este modo se convirtieron en la orquesta más longeva de la Argentina, con el número 68 dentro de la nómina de de socios de Sadaic.

¿Y en el mundo? "No te olvides que sigue la orquesta de Glenn Miller que ya era famosa en 1934 y siguen todavía en actividad. Lo diferente es que este es un proyecto familiar. Me contaron que en Méxco hay una orquesta de 110 años, donde han pasado de generación en generación", finalizó Norberto Arias.