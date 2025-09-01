La opciones on demand se multiplican y renuevan los contenidos para recibir al mes de la primavera.

Llegan a Netflix nuevos episodios de tus series favoritas, estrenos de películas y contenido argentino para destacar.



MIRÁ: Las maldiciones: fecha de estreno en Netflix de la nueva miniserie argentina





Mirá todos los títulos que ingresan a Netflix en septiembre:

Series

Merlina: Temporada 2 - Parte 2 (03/09/2025)

Los poderes psíquicos de Merlina fallan, y ella hará lo que sea para recuperarlos, porque hay algo muy importante en juego: la vida de Enid.

La nobleza de las flores (07/09/2025)

Cuando el intimidante Rintarō conoce a la tierna Kaoruko, nace una inesperada relación cercana. Solo hay un pequeño problema: las escuelas a las que van son archienemigas.

El amor es ciego: Brasil: Temporada 5 (10/09/2025)

Esta temporada da la bienvenida a un grupo de participantes mayores de 50 años dispuestos a encontrar el amor y a demostrar que al corazón no le pasan los años.

Las muertas (10/09/2025)

Basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, la serie ficciona cómo las hermanas Baladro crearon un imperio de burdeles y se convirtieron en las asesinas más temidas de México.

Beauty in Black: Season 2 (11/09/2025)

Cuando toma el control del imperio Bellarie, Kimmie se involucra en una lucha de poder donde la traición, la codicia y el peligro acechan a cada paso.

Las Maldiciones (12/09/2025)

En el norte argentino, la hija del gobernador es secuestrada por su hombre de confianza mientras se vota la sanción de una ley crucial de explotación del litio. A medida que se revelan las motivaciones del secuestrador, sale a la luz una trama secreta que empezó a gestarse hace 13 años y pone en jaque la identidad de la niña. La negociación a contrarreloj desnuda la verdadera naturaleza del poder, los límites del amor y las maldiciones de la filiación.

Next Gen Chef (17/09/2025)

En esta competencia realizada en el Culinary Institute of America, 21 cocineros jóvenes compiten por coronarse como el mejor chef de la próxima generación y ganar el gran premio.

Black Rabbit (18/09/2025)

El dueño de un restaurante se ve arrastrado al submundo criminal de Nueva York cuando su problemático hermano vuelve a la ciudad con unos prestamistas pisándole los talones.

El refugio atómico (19/09/2025)

En medio de un conflicto global sin precedentes, un grupo de multimillonarios se refugia en un lujoso búnker, donde una antigua enemistad entre dos familias se reaviva.

La huésped (24/09/2025)

Mientras una pareja intenta reconstruirse tras una infidelidad, la llegada de una mujer abre la puerta a oscuros secretos y nuevas traiciones.

La casa Guinness (25/09/2025)

Se aproximan los problemas para los Guinness en este drama de Steven Knight («Peaky Blinders») protagonizado por Anthony Boyle y Louis Partridge.

Incontrolables (25/09/2025)

Un policía de pueblo empieza a sospechar que la academia local para jóvenes problemáticos y su fundadora ―tan carismática como peligrosa― no son lo que aparentan.

Alice in Borderland: Temporada 3 (25/09/2025)

Cuando un profesor macabro arrastra a Usagi de vuelta a Borderland, Arisu va tras ella. ¿Podrá sobrevivir a una nueva ronda de juegos mortales y escapar de los planes del Joker?

Películas

Ámsterdam (01/09/2025)

En 1933, tres viejos amigos se ven envueltos en una caótica aventura cuando descubren una bizarra conspiración política vinculada a la muerte de su antiguo comandante de guerra.

Mente indomable (01/09/2025)

Cuando un profesor del MIT descubre que un conserje sin rumbo es, además, un genio de las matemáticas, explora su potencial con la ayuda de un terapeuta poco convencional.

Babel (04/09/2025)

Una pareja de vacaciones en el extranjero es víctima de un acto aleatorio de violencia, lo que desencadena cuatro viajes de esperanza y angustia por todo el mundo.

Space Jam: El juego del siglo (05/09/2025)

Bugs Bunny y sus amigos convencen a Michael Jordan de que no se retire y les ayude a lograr su libertad jugando contra un equipo de malvados extraterrestres.

She's All That (06/09/2025)

Jock y el presidente de la clase Zack aceptan el desafío de sus amigos para transformar a Laney, la nerd de anteojos, en reina de belleza... y logran resultados inesperados.

El otro París (12/09/2025)

Dawn cree que va a participar en un reality de citas en París, Francia, pero resulta ser en Paris, Texas. Pero cuando decide irse, queda flechada por el soltero protagonista.

Ella está encantada (12/09/2025)

El "don de la obediencia" que Ella de Frell obtiene de un hada puede ser una maldición, porque podría separarla de su amor verdadero, el príncipe Charmont.

Ocean's 8: Las estafadoras (12/09/2025)

Debbie Ocean sale de prisión decidida a robar un deslumbrante collar durante la Met Gala. Para lograr el gran golpe, recluta a siete mujeres cómplices.

La gran estafa (12/09/2025)

Recién salido de prisión, el carismático ladrón Danny Ocean reúne a un equipo de especialistas para llevar a cabo un gran golpe en Las Vegas.

La nueva gran estafa (12/09/2025)

Por la presión de pagarle a un enemigo despiadado, el cortés criminal Danny Ocean y los suyos se reúnen en una travesía europea contra un ladrón experto.

Ahora son trece (12/09/2025)

El afable estafador Danny Ocean y su equipo de ladrones vuelven a Las Vegas para vengarse de un magnate que traicionó a uno de los suyos.

Los hermanos Grimm (14/09/2025)

El director Terry Gilliam relata en este cuento las aventuras de dos hermanos que viajan ganando dinero como exterminadores de criaturas extraordinarias.

La mula (17/09/2025)

En graves dificultades económicas y alejado de su familia, un horticultor irascible de 90 años se convierte en repartidor de un cártel de la droga mexicano.

El infiltrado del KKKlan (18/09/2025)

El primer detective negro del Departamento de Policía de Colorado Springs se une a un colega judío para infiltrarse en un grupo de supremacistas blancos.

Y ella dijo quizás (19/09/2025)

Desde Hamburgo hasta Estambul: Mavi creció en Alemania, pero descubre que forma parte de una adinerada dinastía y que un mundo de glamour le espera.

¡Huye! (19/09/2025)

Chris está ansioso por conocer a los padres de su novia Rose, y sus nervios quedan justificados cuando la reunión pasa de ser incómoda a aterradora.

Orgullo y prejuicio (19/09/2025)

La testaruda Elizabeth Bennet conoce al distante Sr. Darcy, y los dos deben superar sus primeras impresiones para encontrar el amor en la Inglaterra de la época de la Regencia.

Las dos reinas (19/09/2025)

A los dieciocho años, la reina María regresa a Escocia para gobernar su tierra y enfrentarse a su prima, la reina Isabel I, por el trono de Inglaterra.

French Lover (26/09/2025)

Un actor hastiado conoce a una mesera sin suerte en París, y así comienza una inesperada historia de amor. ¿Su romance será más fuerte que la fama?

Contenido coreano

Reina Mantis (05/09/2025)

Para detener a un imitador, un policía debe trabajar con la asesina en serie detrás de los crímenes originales y a quien ha intentado olvidar durante toda su vida: su madre.

Tú y todo lo demás (12/09/2025)

Dos amigas desde la adolescencia que tienen un lazo de amor y odio se distancian con el tiempo. Hasta que una de ellas le pide a la otra que la acompañe en sus últimos días.

Deportes

Cuenta atrás: Canelo vs. Crawford (04/09/2025)

Canelo Álvarez y Terence Crawford nos muestran su entrenamiento ―y vida personal― mientras se preparan para el combate de pesos supermedianos.

Matchroom: Los reyes del espectáculo deportivo (17/09/2025)

Esta serie documental retrata a Barry y Eddie Hearn, padre e hijo, en su intento de impulsar su poderosa compañía de promoción deportiva y llevarla a nuevas alturas.

Documentales y especiales

Falso amor y venganza (05/09/2025)

Víctimas de fraudes románticos intentan rehacer sus vidas con la ayuda de Cecilie Fjellhøy, blanco del estafador de Tinder, y de la detective privada Brianne Joseph.

Nombre artístico: Charlie Sheen (10/09/2025)

Charlie Sheen cuenta su historia en este documental de dos partes que explora su ascenso a la fama, su posterior caída y su camino a la recuperación.

La bella y Bester (12/09/2025)

¿Tuvo algo que ver la renombrada Dra. Nandipha Magudumana en el escape de prisión de Thabo Bester? Esta escalofriante serie documental analiza los enigmáticos lazos que los unen.

Eventos en vivo

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford (13/09/2025)

Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentan en una megapelea por la corona unificada del peso supermediano. En vivo desde el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Niñez y familia

Concierge Pokémon: Temporada 1- Parte 2 (04/09/2025)

Este es el Resort Pokémon, un lugar donde sus exclusivos huéspedes pueden relajarse y divertirse. ¿A quiénes ayudará primero Haru, la nueva concierge?

Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul (08/09/2025)

Un pez, dos peces, pez rojo, pez azul… De aquí para allá y de allá para acá, ¡estos amigos siempre exploran conceptos opuestos!

Rey lobo: Temporada 2 (11/09/2025)

Además de luchar por su trono y enfrentar enemigos por todos los frentes, Drew descubre la dura carga de ser rey… y la abrumadora tarea de elegir una reina.

Transformers: La chispa de la Tierra: Temporada 2 (17/09/2025)

Con la Emberstone destruida, los Malto y los terranos emprenden una misión para encontrar los fragmentos que las fuerzas del mal quieren usar para sembrar el caos.

Horizontes Pokémon (Temporada 2): En busca de Laqua: Parte 4 (26/09/2025)

El viaje continúa para Liko, Rod y Doti mientras terminan la búsqueda de los Seis Héroes, demuestran su valía y al fin se enfrentan con Gibeon en Laqua.

Anime

Naruto Shippuden: Temporada 17 (20/09/2025)

Orochimaru reencarna a los cuatro antiguos Hokage, incluido Minato, el padre de Naruto. Hashirama revela su historia con Madara.