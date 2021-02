Zero Kill

Club Paraguay presenta sus shows en formato bar, con una capacidad máxima de 200 personas sentadas en mesas de 2, 4 y 6, manteniendo el distanciamiento social seguido de un protocolo estricto para minimizar los riesgos de contagio de COVID-19.



Agendá los eventos de esta semana:



Jueves 25

Segundo turno 23 horas. Llega el 2º Limbo Pop

Durante los años 2014 y 2015 Limbo dio sus primeros pasos como un evento de música electrónica, intentando una suerte de mixtura de estilos y subgéneros musicales dentro del ambiente. Mezclando lo nuevo y lo viejo, con DJs invitados de la vieja escuela junto con novatos. Inspirado en “La divina comedia” donde Limbo es el primer círculo del infierno: “Donde todos los pecadores caen”. También se incorporan en los eventos a performers representando papeles acordes al concepto, bailarines, acróbatas, drag queens, actores, etc.

Entradas a través de Alpogo.com (mesa para 2 personas $ 330). Ver entradas aquí.



Viernes 26



Primer turno a las 20 horas. Doppel Gangs



Simon Saieg es un joven músico Argentino de 23 años, fundador, cantante, autor y compositor de la banda Mendocina “Perras On The Beach” y también conocido por su a.k.a “Simon Poxyran”, nombre bajo el cual marco un antes y un después en la escena musical Argentina. 2021 lo encuentra a Simon preparando su nuevo proyecto solista Doppel Gangs. Es una mutación de Simon Poxyran, ya que es el mismo proyecto pero solo que con un cambio de nombre y de concepto. Doppel Gangs te transporta a una realidad paralela donde se engloba la música, las artes escénicas, el cine y la animación en una propuesta conceptual única y distinta para contar el fantástico, divertido y psicodélico encuentro entre un humano y un ser extra dimensional (llegado de una dimensión desconocida). Juntos emprenden una aventura a lo más profundo de sus emociones, conocimientos y desconocimientos. Actualmente Simon se encuentra tocando por varios puntos del país, llevando un show donde se explora esta transición de Simon Poxyran a Doppel Gangs.

Entradas por Alpogo.com (mesa para 2 personas $1320). Ver entradas aquí.

Segundo Turno a las 23 horas. La Bresh



La Bresh fue creada en 2016 por un grupo de amigos y amigas con la misión de armar un nuevo tipo salida nocturna con los valores de las nuevas generaciones, para promover un ambiente de libertad colectiva guiado por la música. Con su crecimiento, esta fiesta se convirtió también en un lugar de encuentro para los artistas, músicos, influencers y youtubers destacados. Con este formato la fiesta generó un sold out en simultáneo en tres ciudades del país, también se realizó en Uruguay y Ecuador.



Entradas por Alpoogo.com (mesa para 2 personas $1320). Ver entradas aquí.



Sábado 27



Primer Turno a las 20. Zero Kill



Zero Kill es el el proyecto de Benito Cerati, acompañado en vivo por Alfredo Garcia Tau en guitarras, Clara Rodriguez en bajo, Diego Korenwaser en teclados y Pedro Bulgakov en batería. Nació en 2013 con su disco debut "TripTour", un disco conceptual sobre una transformación de la pureza hacia la malicia; un disco climático con elementos viajeros pero también con sintetizadores furiosos y beats pesados, proponiendo nuevas estructuras experimentales musicales. "TripTour" fue nominado a Mejor Álbum Nuevo Artista Pop en los Premios Gardel. Su segundo disco "Alien Head", vio la luz en 2016 y el tercero titulado "#Unisex" donde fue desechando por completo sus raíces electrónicas, toma influencias del rock alternativo/indie, madchester y britpop, con una estética colorida y andrógina y lírica mas social y contestaria. El disco fue nominado a Mejor Álbum Rock alternativo 2019 en los Premios Gardel.



Entradas por Alpogo.com (mesas para 2 personas $660). Ver entradas aquí.

Segundo Turno a las 23 horas. Sabor Canela



La agrupación se formó en Córdoba y está integrada por músicos patagónicos que hacen bailar al público con ritmos de cumbia, folclore como así también la fusión con el rock. Sabor Canela cuenta con un repertorio variado de colores, sabores, aromas, haciendo de la puesta en escena un momento íntimo de interacción con el público, dejando al descubierto un abanico de sensaciones repentinas, donde la ambigüedad se hace presente. Este proyecto está integrado por músicos de distintos puntos del país, los cuales traen consigo una gran carga de ideas musicales que dan originalidad y esencia a lo que hoy es Sabor Canela y un poquito de café.



-Entradas por Alpogo.com (mesa para 2 personas $1540). Ver entradas aquí.



Información importante

Los tickets se venden en paquetes de 2, 4 ó 6 personas, que corresponden a la capacidad de las mesas del club, para mantener el distanciamiento social y poder disfrutar de los shows minimizando los riesgos de contagio. Se genera un boleto único por paquete, es importante que en el ingreso estén presentes todos para asegurar un ingreso ordenado. También es importante respetar el distanciamiento social y seguir las instrucciones del personal de Club Paraguay.