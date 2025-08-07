Los jueves se renuevan las carteleras cinematográficas de todo el país.

Llegan a Cinemacenter: Otro viernes de loco, La hora de la desaparición, Hola Frida y El viaje de Chihiro.



Continúan en la cartelera de Cinemacenter Rivera: Cómo entrenar a tu dragón, F1 La Película, Jurassic World: Renace, Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, Pitufos, Los Tipos Malos 2, Amores materialistas.

Por su parte, ya se encuentra disponible la venta anticipada de las entradas para ver el nuevo film protagonizado por Guillermo Francella. Se trata de “Homo Argentum” que presenta una colección de 16 historias satíricas, encarnadas por el actor argentino bajo la dirección de la dupla Cohn- Duprat (El encargado , Nada, Bellas artes, El Ciudadano Ilustre, Mi obra maestra). El estreno se espera para el 14 de agosto.

Mirá el tráiler de Homo Argentum:

Cinemacenter Rivera te invita a ver películas con descuentos 2x1 hasta las 19 horas. Más información en cinemacenter.com.ar.

Además, todos los miércoles en todas las funciones hay 50% de descuento en entradas. La promoción aplica sobre el valor de la entrada general del cine y es válida para compra de entradas en las boleterías de los cines y/o de manera online a través de miboleteria.com.ar.

Mirá los estrenos de la semana:

Otro viernes de loco

La historia continúa años después de que Tess y Anna sufrieran una crisis de identidad. Anna tiene ahora su propia hija y pronto tendrá una hijastra. Mientras afrontan los innumerables retos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que el rayo podría, de hecho, caer dos veces en el mismo lugar.



Dirección: Nisha Ganatra. Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan.

La hora de la desaparición

Cuando todos los niños de la misma clase, menos uno, desaparecen misteriosamente la misma noche y exactamente a la misma hora, una comunidad se pregunta quién o qué está detrás de su desaparición.



Dirección: Zach Cregger. Con Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Cary Christopher, Austin Abrams, Benedict Wong.

Hola Frida

Película animada que celebra el arte, la imaginación y la vida de una de las artistas más icónicas de todos los tiempos: Frida Kahlo.

El viaje de Chihiro

Reestreno por Ciclo Especial del Mundio Ghibli. Premiada en todo el mundo –incluso con el Oscar- esta producción del genial Hayao Miyazaki narra una maravillosa fantasía acerca de una niña de diez años llamada Chihiro, quien es llevada a un mundo de espíritus donde debe aprender a controlar sus temores y confrontar desafíos únicos, para poder salvarse a sí misma y a sus padres.