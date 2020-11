on demand

Netflix continuamente actualiza sus títulos. Para el último fin de semana de noviembre, estas son las sugerencias.

El documental "Shawn Mendes: In Wonder" (2020): Un retrato de la corta trayectoria del cantante pop canadiense Shawn Mendes que inicia con su llegada a la fama en 2015, luego de publicar su primer álbum y ganarse el corazón de sus fanáticos. Su éxito le dio la posibilidad de colaborar con grandes estrellas de la actualidad, y no hay señales de que su fama vaya a menos. Dirigido por Grant Singer y protagonizado por Shawn Mendes.

Shawn Mendes: In Wonder (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

También llega, la película "Hillbilly, una elegía rural" (2020), basada en la novela de J.D. Vance, un ex integrante de la marina del Sur de Ohio, estudiante de derecho en la Universidad de Yale. Se encuentra cerca de cumplir su sueño y obtener el trabajo añorado, pero una crisis familiar le cambia todos los planes. Forzado a volver a su entorno familiar, tiene que lidiar con los problemas de su madre Bev y la idiosincrasia de su ciudad natal. Dirección de Ron Howard. Con Amy Adams, Glenn Close y Gabriel Basso.

Hillbilly, una elegía rural - Trailer subtitulado en español (HD)

Por último, la serie "Un lugar para soñar: Temporada 2", basada en la novela escrita por Robyn Carr, la historia gira en torno a una mujer enfermera recientemente divorciada. Melinda Monroe responde a un anuncio para trabajar en un pueblo rural del estado de California, con la pretensión de recomenzar su nueva vida y curar sus recuerdos dolorosos del pasado. Allí conoce a Jack, quien quiere tener una familia perfecta sin que nada interceda. Sin embargo, sus intenciones pueden verse abocadas al fracaso.

Un Lugar Para Soñar Temporada 2 - Tráiler Español Latino | NETFLIX

Fuente Indiehoy.com