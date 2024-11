“¿Cuántas veces habremos escuchado eso de “las penas se van bailando”? Y cuántas veces un amigo tuyo (o tú mismo) ha estado sufriendo mal de amores y la mejor solución ha sido sacarlo a bailar?", anuncia el comunicado de difusión del lanzamiento.



Con ese sentimiento por bandera, la mejor artista española 2024 según los premios MTV EMA y Los40 Music Awards, Lola Índigo, presenta junto a su buen amigo Paulo Londra "Perreito Pa´ Llorar", un reggaetón lento, para bailar las penas y dejarlas atrás durante un instante.



"Haciendo menos tristes los suspiros por esa persona que te ha dejado e intentando evitar ese sentimiento de soledad que queda, "Perreito Pa´ Llorar" cuenta una historia de desamor pero sin dejar que tu cuerpo deje de moverse. Con una guitarra eléctrica que suena con indignación al principio, un beat que no tarda en llegar y que incita a bailar y con unos violines en el puente de la canción, esta producción impecable de Garabatto, convierte a "Perreito Pa´ Llorar" en una canción adictiva, que remueve nuestra parte más sensible mientras no puedes dejar de disfrutarlo. En esta nueva entrega de la granadina número uno en ventas, Paulo Londra aporta la visión de ese amigo fiel, que siempre está ahí para apoyarte en esos momentos duros, y el que sabes que no dudará en salir de casa y llevarte de fiesta para llorar tus penas junto a ti", agrega el comunicado.

Sobre Lola Índigo

Sin duda este está siendo el año de Lola Índigo. La artista granadina quien recientemente recibió el reconocimiento de Los40 Music Awards con el premio a Mejor Artista Española, y de uno de los galardones más reconocidos dentro del panorama musical internacional, el de Mejor Artista Español en los MTV EMAs.



Lola Índigo se posiciona como la artista urbana española más importante del momento. La cantante comenzó su gira Nave Dragón en España frente a más de 500 mil asistentes, recorriendo los festivales más importantes del verano europeo. Después de embarcarse en uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera logrando vender el Estadio Santiago Bernabéu en menos de 24 horas, el fenómeno de Lola Índigo arrasa gracias a su talento y dedicación, lo que le ha llevado a convertirse en uno de los nombres más importantes de la música en español, consolidándose como la artista femenina con más canciones en el top 200 de Spotify España, demostrando, una vez más, su popularidad.



Sobre Paulo Londra

Paulo Londra es uno de los nombres que cambiaron la música argentina de la última década. Su irrupción en la escena fue tan fulgurante como su exitoso primer álbum "Homerun" de la mano del hit “Adán y Eva” que atravesó barreras históricas para un artista latino, como así también su último material "Back To The Game" que cuenta con grandes colaboraciones con artistas de talla mundial, tales como Ed Sheeran, Travis Barker y Timbaland.



Su relevancia internacional hizo que en el 2022 interprete “The World is Yours To Take”, la canción oficial para la FIFA World Cup junto al rapero Lil Baby, y que en 2019 haya sido convocado por Ed Sheeran para formar parte de su exitoso álbum No.6 Collaborations Projects en el single “Nothing On You”, sacudiendo la escena mundial y compartiendo créditos con artistas de la talla de Eminem, Fifty Cent, Justin Bieber, Travis Scott y Chance The Rapper.



El cantante y rapero pionero en la exportación del trap y el rap argentino, ha sido clave en romper fronteras y llevar a lo más alto a la escena urbana, convirtiéndose en uno de los artistas más influyentes de la música latinoamericana. Su extensa batería de éxitos incluye además colaboraciones con artistas como Feid, Duki, Bizarrap, De La Ghetto, Justin Quiles, Becky G y Lit Killah, entre otros.