El fin de semana pasado se presentó en el Hipódromo de San Isidro una nueva edición del Lollapalooza Argentina. El evento que reúne a grandes figuras de la música nacional e internacional celebró su 10º aniversario con una edición de lujo.

Pasaron por los diferentes escenarios olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Alanis Morissette, Tan Biónica, Wos, Los Ángeles Azules, La K´onga, Tool, Ca7riel & Paco Amoroso, Shawn Mendes, Mon Laferte, Benson Boone, entre muchos más.

Para todos los fanáticos hay una buena noticia: los shows y los mejores momentos del festival están disponibles para ver online a través de la plataforma Flow.

Hacemos un recorrido por algunos de los mejores momentos del Lollapalooza Argentina 2025:



Mirá el video del increíble show de drones que sorprendió al público en el Festival.



Olivia Rodrigo

La artista cerró el Lollapalooza 2025 con un gran concierto de una hora y media. "Es mi primera vez acá y deberíamos divertirnos todo lo posible, ¿no? ¡Nunca vi tanta gente en mi vida!", exclamó sin poder creer el fervor de la gente ante su presencia

La norteamericana demostró ser una popstar con mucho rock. Durante su show, la cantante desplegó energía desenfrenada, con puro salto, guitarras furiosas mientras se paseaba sexy por el escenario con un conjunto de dos piezas de cuero rojo, interactuando también con sus bailarines.

“Obsessed” y “Ballad of a homeschooled girl” fueron las encargadas de abrir y de marcar el pulso rockero del show, que fue posiblemente el de mayor convocatoria del fin de semana y que significó no sólo el debut de la artista en el país, sino también una de las primeras veces que encabeza un festival como headliner

Tan Biónica

Hace dos años, Chano en plan solista anunciaba en el escenario principal de Lollapalooza el regreso de Tan Bionica. Hoy, en 2025, el cierre de la gira “La última noche mágica” tuvo en el mismo festival su momento de justicia poética

La banda pop nacional interpretó clásicos como “Ella”, “Beautiful”, “Música” y “Loca”

Tan Biónica no estuvo sola sobre el escenario. Nicki Nicole se sumó en “Boquitas pintadas” y Airbag en “Arruinarse” para sorpresa del público. “Ciudad mágica”, “Obsesionario en La Mayor” y “La melodía de Dios” sobresalieron en un final que resume a la perfección a Tan Bionica: bailar y agitar sin negar el dolor

Alanis Morissette

Las primeras escenas del concierto de Alanis Morisette fueron una retrospectiva de su vida, personal y artística. Casi un preanuncio del show que tendría de estos y de aquello; de lo más cercano y de canciones como “Ironic”, entre otras que la hicieron famosa



La veta social y política de su arte estuvo presente ya desde el principio, con textos impregnados en la pantalla: “Más de 120 millones de mujeres alrededor del mundo han experimentado violencia sexual. Cada 10 minutos una adolescente muere como resultado de violencia”

Benson Boone

El más argentino de todos, el artista del momento eligió un atuendo muy argento. Vestido con un pantalón y un chaleco con los colores de la bandera argentina, Benson Boone impuso su poderosa presencia en el escenario con algunas piruetas en el aire y pura actitud de rockstar.



“La energía acá es muy diferente a la de Estados Unidos y otros lugares”, expresó el cantante ganándose al público rápidamente y recibiendo una camiseta de Boca en sus manos.

La mayor parte de los temas que interpretó el cantante fueron de su último álbum, Fireworks & Rollerblades, entre los que estuvieron “Cry”, “Drunk in my mind” y “Slow it down”



Después de deleitar a sus fanáticos con canciones del último álbum, dejó toda su artillería más pesada para el final, descontrolando a todos con “Beautiful Things”, su hit más famoso

Nathy Peluso

Durante su show en el Lollapalooza, Nathy Peluso supo ir de “Busines Woman” a la melodía de “Real” sin solución de continuidad. En las pantallas se leía Grasa, tal el nombre de su último disco, y una frase bien argentina, que ya le es propia: “La verdad de la milanesa”



“Estoy en mi querida ciudad, carajo”, dijo la artista argentina, que si bien creció en España no olvida sus raíces. A continuación interpretó el tema con aires arrabaleros llamado “Envidia”. El fronteo siguió con “Mafiosa”, para hablar de descapotables y su personalidad “peligrosa”. Antes de despedirse no quiso dejar de agradecerle a la gente: “Me siento bendecida por este público que cree en mí”

Shawn Mendes

El cantante concretó su segunda visita a la Argentina desde su debut en el país en aquel Movistar Arena de 2019, iniciando así el cierre del segundo día del festival. “No hemos sentido esta energía en mucho tiempo, es una locura, gracias”, expresó el artista canadiense emocionado.

A lo largo de una hora y media de show, el cantante desplegó todo su carisma e hizo cantar a sus fans un puñado de canciones que forman parte de la carrera que ha forjado hasta el momento. Tan solo él con su guitarra, con una puesta sencilla y dejando que las letras, su gran talento vocal y su actitud escénica llevaran adelante la performance

Si hay algo Shawn Mendes sostuvo y que marcó toda su performance fue la intención de conectar en todo momento con el público que lo esperó durante seis años: soltó algunos “Te amo mucho” en español, bajó más de una vez a saludar a sus fans desde cerca y hacia el final del show se colgó la bandera argentina



Wos

Wos salió a pelearla en el escenario con temas fuertes, con la distorsión potente que tiene su banda. El artista argentino tiró los matices de su poética y más tarde sacó de la manga sus hits y otros recursos para sorprender al público

El público saltó con temas como “Canguro” y “Cambiando la piel”, volvió a emocionarse con los versos de “Arrancármelo”, tan caros al sentimiento futbolero en tiempos mundialistas, y luego arremetió con bloques de freestyle, que es su gran especialidad, y con un duelo de beatbox entre su garganta y los parches del baterista de la banda.

Justin Timberlake

Justin Timberlake se presentó en el escenario del Lollapalooza con una banda itinerante, que baila y toca instrumentos de viento como si fuese una creole band de los albores del jazz en New Orleans. “Argentina, son muy amables”, “Argentina, muchas gracias”, “Argentina, hagan más ruido”, no cansó de repetir ante el público emocionado por verlo en el país

Durante su show, Justin Timberlake puso a jugar sus dotes de entertainer preciso. Con la dosis justa de movimientos y ademanes para que sea la música la que haga la mayor parte del trabajo, demostrando su calidad de popstar.

Para el deleite de sus fanáticos, estuvieron los pasos de baile, el falsete, el magnetismo escénico, pero sobre todo: estuvo la onda. Un saber hacer de ese funk-pop que heredó de Michael Jackson y Prince para darle una pátina, aún más, comercial

El debut argentino de Timberlake es, en algún punto, un debut anacrónico. Un artista consolidado, con su talento delante y sus sombras en segundo plano, dispuesto a poner a bailar sin sobreactuar modernidad, un remanso en este mundo de tendencias y prestigios autoproclamados



Mon Laferte

Mon Laferte estuvo presente en el Hipódromo de San Isidro y brindó un explosivo show en el cierre de la primera noche del Lollapalooza Argentina 2025 con sus hits como “Tu falta de querer”, “Pornocracia”, “Si tú me quisieras” y “Tormento”. También sorprendió al cantar en vivo su nueva canción “Otra noche de llorar”, que estará en su próximo álbum, Femme Fatale

“Estoy muy emocionada”, dijo Laferte a La Nación. Además, elogió al público argentino por la pasión con la que viven las cosas: “Con la misma intensidad que viven el fútbol siento que viven los conciertos y amo eso”





Catriel y Paco Amoroso

Con su histrionismo característico, y lookeados con un conjunto de campera y pantalón que los mostraban “musculosos”, los talentosos artistas Catriel y Paco Amoroso se apostaron sobre un inmenso frasco de “papota”, como se llama su nuevo álbum

(Fuente yahoo.com)