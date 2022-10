Lollapalooza Argentina 2023: line up día por día

La grilla final del Lollapalooza 2023 fue difundida días atrás. Este jueves se dio a conocer el cronograma de presentaciones y los artistas que tocarán en cada uno de los tres días. El viernes 17 de marzo será encabezado por Drake, Rosalía, Armin Van Buuren, Trueno, Alison Wonderland.

El día siguiente, sábado 18, será el turno de Blink 182, Tame Impala, Jane’s Addiction, The 1975, Jamie XX. El gran cierre del domingo 19 estará liderado por Billie Eilish, Lil Nas X, María Becerra, Klaptone, Kali Uchis, Diego Torres y muchos más.

Se confirmó que a partir de mañana a las 10 se abrirá la venta de los tickets diarios. El único sitio web oficial de venta de entradas es la plataforma Allaccess .

Lollapalooza Argentina 2023: line up por día

VIERNES 17

Drake / Rosalía / Armin Van Buuren / Trueno / Alison Wonderland / Chano / Aurora/ Tove Lo / Marilina Bertoldi / Danny Ocean / Cigarettes After Sex / Omar Apollo / Alvaro Diaz / John Summit / Dante Spinetta / Villano Antillano / Young Miko / 100 Gecs / Suki Waterhouse / Guitarricadelafuente / Oscu / Silvestre Y La Naranja / The Change / Flaca / Plastilina / An Espil / Paz Carrara / Panther / Guillermo Beresñak / Nani

SÁBADO 18

Blink-182 / Tame Impala / Jane’S Addiction / The 1975 / Jamie Xx / Fred Again.. / Melanie Martinez / Usted Señálemelo / Mora / Wallows / Sofi Tukker / Yungblud / Purple Disco Machine / Bresh / Catupecu Machu / Ryan Castro / Nafta / Nora En Pure / Elsa Y Elmar / Papichamp / Rusowsky / Ralphie Choo / 1915 / Kchiporros / Broke Carrey / Delfina Campos / Melanie Williams & El Cabloide / Florian / Ángela Torres / Sassyggirl / Friolento

DOMINGO 19

Billie Eilish / Lil Nas X / Maria Becerra / Claptone / Kali Uchis / Diego Torres / Conan Gray / Rise Against / Dominic Fike / Polo & Pan / Gorgon City / Tokischa / Cami / Gera Mx / Callejero Fino / Modest Mouse / Rei / Rojuu / Hot Milk / Muerejoven / Gauchito Club / Odd Mami / Judeline / Connie Isla / Oh!Dulceari / León Cordero / Camilú / Mia Zeta / Soui Uno / Mora Navarro

El Lollapalooza 2023 se hará el 17, 18 y 19 de marzo en el Hipódromo de San Isidro (CABA).